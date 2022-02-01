lekarstvennie rastenia

Лекарственные растения: от дикорастущего сырья к целенаправленному разведению

В официальных документах под растительным сырьем понимаются сушеные лекарственные растения и их части.

Эффективность фитопрепаратов напрямую зависит от качества растительного сырья. Однако растения, содержащие фармакологически активные компоненты, изначально произрастают в дикой природе и далеко не всегда отвечают необходимым требованиям. Поэтому промышленному разведению любого лекарственного растения предшествуют длительные научные исследования. С этой целью компания "Бионорика" сотрудничает с научно-исследовательскими институтами во всем мире.

Предприятие арендует значительные сельскохозяйственные площади, на которых самостоятельно выращивает лекарственные растения. В общей сложности в производстве препаратов компании используются 50 подробно изученных видов растений, произрастающих в странах Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. При этом значительная часть лекарственных растений выращивается целенаправленно. 

Вместе с тем, появлению на плантациях каждого нового вида растений предшествуют длительные исследования. Перед началом промышленного разведения необходимо подробное изучение естественных ареалов (площадей) произрастания, определение содержания активных компонентов в зависимости от конкретных условий.

Рассмотрим этот процесс на примере первоцвета (Primula veris). Специальный экстракт из его корней входит в состав таблеток Бронхипрет®, дополняя целительное действие тимьяна. Согласно полученным данным, лишь начальный этап изучения этого растения занял больше года. За это время в различных регионах Центральной Америки, в общей сложности, было собрано и проанализировано несколько сотен образцов первоцвета. Требования к выбору растений особенно высоки, так как для промышленного разведения подходят образцы, содержащие оптимальное соотношение активных компонентов во всех частях растения, а это дополнительно усложняет поиск. Первоцветы должны обладать конкретными качествами, чтобы мы могли использовать его для производства наших препаратов. Интересный факт в том, что образец, отвечающий высоким требованиям специалистов, был обнаружен в Германии, на родине основателя компании "Бионорика". Поиск растения - это лишь первый шаг, после этого необходимо научиться правильно его выращивать и определять лучшее время для сбора урожая.   

