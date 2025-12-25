В каких аптеках можно купить Бронхипрет®?

Бронхипрет® — это оригинальное растительное лекарственное средство от кашля и бронхита комплексного действия. Он эффективен при любом виде кашля на каждом этапе заболевания, имеет обширную доказательную базу, подходит для лечения детей с 2-х лет и взрослых, отпускается без рецепта. Поэтому его популярность вполне заслужена. Разбираемся, где и как можно купить Бронхипрет®.

Основные характеристики фитопрепарата Бронхипрет®.

Бронхипрет® выпускается немецкой фитофармацевтической компанией «Бионорика». Он имеет полностью растительный состав. Сироп и Раствор Бронхипрет® содержит экстракты травы тимьяна и листьев плюща, а таблетки – экстракты травы тимьяна и корней первоцвета. Эти лекарственные растения отличаются своей эффективностью при простуде, сопровождающейся кашлем. Они оказывают комплексное лечебное действие: уменьшают воспаление, расширяют бронхи, облегчают выведение мокроты, оказывают противовирусное действие.

Препарат обладает значительной доказательной базой, публикациями в международных и национальных специализированных ресурсах, включен в клинические протоколы лечения воспалительных респираторных заболеваний разных стран.

Каждый покупатель может выбрать удобную для себя форму выпуска препарата. Например, Бронхипрет® в сиропе удобно давать детям с 2-х лет, а Бронхипрет® в растворе или таблетках подойдет для взрослых и детей постарше.

Чем Бронхипрет® отличается от отхаркивающих средств?

Благодаря комплексному составу Бронхипрет® обладает двойным механизмом действия: уменьшает воспаление и борется как с сухим, так и с влажным кашлем. Биофлавоноиды плюща (кверцетин, кемпферол) и терпены тимьяна (тимол и карвакрол) действуют на разные медиаторы воспаления. При совместном применении они достигают большего эффекта при значительно меньших дозировках, по сравнению с монотерапией. Это помогает облегчать сухой кашель и ускорять его переход во влажный. При приеме Бронхипрета® мокрота становится менее вязкой и легко откашливается.

Как выбрать аптеку для покупки лекарства по выгодной цене?

В любом городе есть большое количество аптек. Они представлены в разных ценовых сегментах. Чтобы выбрать аптеку, в которой можно выгодно приобрести товары, нужно воспользоваться специальными поисковыми сервисами. В Беларуси самыми популярными из них являются сайты tabletka.by или 103.by. С их помощью легко найти лекарства по самой выгодной стоимости в городе. Достаточно зайти на сайт, написать название лекарства и нажать на кнопку поиска. Ресурс покажет стоимость препарата и место, где его можно приобрести. При необходимости можно позвонить по указанному телефону и забронировать препарат. После этого останется подъехать в соответствующую аптеку.

В каких аптеках можно приобрести Бронхипрет®?

Компания «Бионорика» заботится как об эффективности и безопасности, так и о доступности своих лекарственных средств для потребителей. В частности, Бронхипрет® есть в продаже во всех регионах и городах Беларуси, а это более 3300 аптек по всей стране. Это сети аптек РУП «Белфармация», аптеки ADEL управляющей компании холдинга ООО «Аптека групп», ГП «БелЛекоЦентр», ЗАО «Беролина», СООО «Брититрейд», и другие. Каждая аптечная сеть также имеет сервис бронирования лекарств на своем сайте. Этим сервисом вы тоже можете воспользоваться, если хотите приобрести препарат в любимой аптеке.

В некоторых столичных аптеках установлен инфокиоск, с помощью которого покупатели могут самостоятельно выяснить наличие необходимого препарата в аптеках города. Однако Бронхипрет® доступен повсеместно, а не только в столице. Лекарство можно приобрести также в городских поселках и агрогородках Беларуси. Для вашего удобства мы проанализировали наличие препарата по состоянию на июнь 2023 года в различных торговых точках нашей страны. Например, в городе Минске и Минской области Бронхипрет® в наличии более чем в 870 аптеках; в городе Брест и Брестской области - в 400 аптеках; городе Гомель и Гомельской области - в 365 аптеках; городе Гродно и Гродненской области - в 330 аптеках; городе Могилев и Могилевской области - в 220 аптеках; городе Витебск и Витебской области - в 235 аптеках региона.

Возьмите Бронхипрет®в домашнюю аптечку!

Бронхипрет® — это больше, чем просто отхаркивающее средство. Он помогает бронхам справляться с воспалением, устраняет сухой кашель, способствует разжижению вязкой мокроты, борется с респираторными вирусами, снижает степень тяжести заболевания и ускоряет выздоровление. Он применяется как в качестве монотерапии, так и в составе комплексного лечения. Выбирайте Бронхипрет® для лечения кашля и бронхита у детей с 2-х лет и взрослых.

Литература:

