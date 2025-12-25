Как работает технология фитониринга?

Уже более 80-ти лет немецкая компания «Бионорика» разрабатывает и производит высокоэффективные растительные лекарственные препараты. Они соответствуют всем самым современным требованиям мировых стандартов качества. При их создании соединены в одно целое знания из области традиционных методов лечения лекарственными растениями, прогрессивные результаты научных исследований и современные технологии производства. Этот подход называется «фитониринг».



В чем состоит преимущество фитониринга?

Основатель компании «Бионорика» Йозеф Попп на собственном примере убедился, что лечение растениями может быть эффективнее, чем общепринятая терапия с помощью синтетических лекарственных средств. Это наблюдение положило начало поиску новых растительных составов, помогающих при различных заболеваниях, и созданию инновационных фитопрепаратов.

Бионорика является компанией, в которой ценится научно-исследовательский подход. Ее успех во многом зависит от доказательств эффективности разработанных препаратов. Исследования свойств и характеристик лекарственных растений способствуют внедрению новых технологий производства и ведут к постоянному улучшению качества препаратов компании.

Концепция фитониринга целиком нацелена на создание продуктов высокого качества. Это требует скрупулезного научно-обоснованного подхода на всех этапах производства, от выращивания семян до промышленного изготовления лекарственных средств. В конечном итоге именно благодаря фитонирингу возможно создание качественных, надежных и безопасных растительных препаратов с доказанной эффективностью. Примером такого лекарственного средства является Бронхипрет®.



Как фитониринг определяет эффективность готового препарата?

Фитониринг помогает раскрыть потенциал лекарственных растений путем применения современных технологий производства. В фитониринговом подходе нет мелочей. На первом месте всегда стоит качество посевного материала для получения растений, содержащих максимальное количество лекарственных ингредиентов в составе. Ведь именно хороший стандартизированный состав позволяет создавать действительно эффективные лекарства. Помимо характеристик семян лекарственных растений, к таким факторам относятся:

условия выращивания (почва, климат, время посадки, расстояние между растениями, удобрение, полив, защита растений от вредителей);

особенности сбора урожая (время, техника и условия сбора);

послеуборочная обработка сырья (кондиционирование, сушка, очистка, хранение, упаковка).

В частности, лекарственные растения для создания Бронхипрета® выращиваются на экологически чистых почвах. Они собираются и высушиваются в оптимальное время, а готовое лекарство производится на современном оборудовании. Поскольку действие растительных средств зависит от того, насколько высока концентрация целебных ингредиентов в их составе – эфирных масел, гликозидов, терпенов, биофлавоноидов и других компонентов, при изготовлении лекарства выбраны наиболее богатые ими экстракты. Это:

Специальный экстракт травы тимьяна BNO 1561 во всех лекарственных формах;

Специальный экстракт корня первоцвета BNO 1535 в таблетках;

Специальный экстракт листьев плюща BNO 1511 в растворе и сиропе.

Эффективность именно этих экстрактов подтверждена научными исследованиями, а сам состав Бронхипрета® запатентован. Поэтому препарат не только является оригинальным, но и не имеет аналогов.



Все ли растительные препараты являются лекарствами?

Все препараты производства компании «Бионорика» созданы в соответствии с концепцией фитониринга. Поэтому они кардинально отличаются от других фитофармацевтических продуктов, представленных на рынке – биологически активных добавок, растительных чаев, гомеопатических средств и отдельно выделенных растительных компонентов. Часто эффекты перечисленных групп препаратов не доказаны. В то время как эффективность Бронхипрета® подтверждена многочисленными научными исследованиями. Он хорошо зарекомендовал себя при лечении кашля и бронхита. Его можно применять с любого дня заболевания при любом виде кашля. В случае нетяжелой острой респираторной вирусной инфекции, сопровождающейся кашлем, бывает достаточно принимать Бронхипрет® в качестве монотерапии, без привлечения других лекарств.



Признание на государственном уровне.

Компания «Бионорика» верна своему имиджу и не производит БАДы. Высокое качество лекарственных средств подтверждается наличием сертификата GMP. Это означает соблюдение производителем лекарственных препаратов всех требований надлежащей производственной практики.

В Беларуси регистрацию лекарственных препаратов осуществляют Министерство здравоохранения и его экспертный центр (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»). Требования к растительным лекарственным средствам не менее строгие, чем к синтетическим. Это:

Высокое фармацевтическое качество,

Безопасность,

Эффективность.

В качестве обоснования регистрации рассматриваются: результаты аналитических, фармакологических, токсикологических и клинических исследований, а также монографии. Эти и многие другие параметры отражены в документах, которые компания подает в регуляторные органы при регистрации лекарственного средства. Бронхипрет®, как и все препараты компании «Бионорика» - зарегистрированное лекарственное средство.



Бронхипрет®: наше досье.

Бронхипрет® содержит растительные экстракты травы тимьяна и плюща в составе жидких форм препарата – сиропа и капель, а также травы тимьяна и корня первоцвета в составе таблеток. Эти лекарственные травы устраняют воспаление в дыхательных путях, обладают естественным противовирусным действием, разжижают вязкую мокроту и облегчают кашель. Доказано, что с воспалением и кашлем намного лучше справляются эти комбинации лекарственных трав, чем растительные монопрепараты, содержащие отдельно тимьян или плющ.

Бронхипрет® эффективен на любом этапе простудного заболевания и подходит для лечения как сухого, так и влажного кашля. Он облегчает проявления раздражающего приступообразного кашля и помогает его переходу во влажный. Препарат способствует быстрому отхождению вязкой мокроты. Высокая безопасность и хорошая переносимость Бронхипрета® дают возможность применять его при кашле и бронхите у детей с 2-х лет (в сиропе). Эффективность Бронхипрета® обусловлена тем, что он производится из самого лучшего растительного сырья в соответствии с фирменной запатентованной концепцией «фитониринг».

Многих пациентов интересует, как облегчить кашель и устранить мокроту. Для этой цели оптимально подходит лекарство с высоким уровнем эффективности при кашле, такое, как Бронхипрет®.

Литература: