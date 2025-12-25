ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА БРОНХИПРЕТ СИРОП

Торговое название лекарственного средства

Бронхипрет ® сироп

МНН отсутствует

Состав

1 г сиропа (эквивалентно 0,892 мл) содержит:

0,150 г жидкого экстракта травы тимьяна (1:2-2,5);

экстрагент: раствор аммиака 10 % (м/м): глицерол 85 % (м/м): этанол 90 % (об/об): вода (1:20:70:109).

0,015 г жидкого экстракта листьев плюща (1:1);

экстрагент: этанол 70 % (об/об).

Вспомогательные вещества: лимонная кислота моногидрат, калия сорбат, мальтитол жидкий, вода очищенная.

Лекарственное средство содержит 7 % (об/об) спирта.

Лекарственная форма

Сироп

Описание: прозрачная или слегка мутная жидкость светло-коричневого цвета, с ароматным запахом и сладким вкусом. В процессе хранения возможно выпадение осадка

Показания к применению

Для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием вязкой мокроты.

Способ применения и режим дозирования

Внутрь. Если не предписано иначе, сироп Бронхипрет® следует принимать с помощью прилагаемого мерного стаканчика три раза в день в соответствующей возрасту дозировке согласно нижеприведенной таблице:

Возраст Дозировка в мл (3 раза в день) Дневная доза Дети от 2 до 5 лет 3,2 мл 9,6 мл Дети от 6 до 11 лет 4,3 мл 12,9 мл Взрослые и подростки старше 12 лет 5,4 мл 16,2 мл

Сироп Бронхипрет следует принимать неразбавленным. При желании можно запить небольшим количеством жидкости (предпочтительно водой).

Перед употреблением флакон следует встряхнуть!

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания. Если симптомы сохраняются более 7 дней или развивается диспноэ, лихорадка или кровохарканье, необходимо проконсультироваться с врачом (см. также информацию в разделах 4.4 и 4.8).

Противопоказания

Детский возраст до 2 лет. БронхипретÒ сироп нельзя принимать в случаях известной гиперчувствительности к плющу обыкновенному, тимьяну или к другим растениям семейства губоцветные (Lamiaceae), при известной аллергической реакции на березовую пыльцу, полынь обыкновенную, сельдерей, или к любому другому компоненту лекарственного средства.

Особые предостережения и меры предосторожности

Листок вкладыш содержит следующую информацию для пациента:

Если симптомы сохраняются более 7 дней или развивается диспноэ, лихорадка или кровохарканье, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом. Сироп Бронхипрет® не следует назначать детям младше 2 лет из-за риска утяжеления симптомов респираторного заболевания. Применение лекарственного средства у детей в возрасте от 2 до 4 лет возможно только после консультации врача. Лекарственное средство содержит 7 % (об/об) этанола, то есть 300 мг на разовую дозу (5.4 мл). Из-за содержания этилового спирта лекарственное средство не следует принимать пациентам, страдающим алкоголизмом. Содержание этилового спирта следует принимать во внимание при назначении пациентам группы высокого риска, таким как пациенты с заболеванием печени или эпилепсией. Принимать с осторожностью пациентам с гастритом и язвенной болезнью. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать сироп Бронхипрет®.

Информация для больных сахарным диабетом:

Разовая доза сиропа Бронхипрет® (5,4 мл) содержит в среднем 0,18 расчетных единиц углеводного обмена (ХЕ).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами

Применение в период беременности и кормления грудью

Из-за отсутствия достаточной информации по опыту применения во время беременности и в период лактации применение Бронхипрет ®сиропа в данный период не рекомендуется.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Лекарственное средство содержит спирт 7% (об/об).

Побочное действие

При приеме сиропа Бронхипрет, как и любого другого лекарственного средства, могут наблюдаться побочные реакции.

При оценке побочных эффектов в основу кладутся следующие данные по частоте их возникновения:

Очень часто: ≥1/10 Часто: ≥1/100, но <1/10 Нечасто: ≥1/1000, но <1/100 Редко: ≥1/10000, но <1/1000 Очень редко: <1/10000 Не известны: частота не может быть определена из имеющихся данных

В редких случаях возможны аллергические реакции, такие как кожная сыпь.

В очень редких случаях возможны такие реакции гиперчувствительности как одышка, крапивница, отек лица, губ и/или гортани;

Нечасто сообщалось о нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта (спазмы, тошнота, рвота).

При первых признаках аллергической реакции следует немедленно прекратить прием сиропа Бронхипрет®.

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях

Важное значение имеет сообщение о подозрении на побочные реакции после регистрации лекарственного препарата. Это позволяет контролировать дальнейшее соотношение пользы / риска препарата. О любых подозреваемых побочных реакциях просьба сообщать через национальную систему репортирования (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ»).

Передозировка

При передозировке возможны гастроинтестинальные расстройства, рвота, диарея.

При приеме внутрь больших количеств листьев плюща может развиться гастроэнтерит из-за содержания сапонина. До настоящего момента имеются сообщения о приеме внутрь свежих листьев плюща только детьми. Опубликованные токсикологическим центром данные говорят о том, что прием 1-5 или более, в редких случаях до 10 свежих листьев и плодов плюща вызывали рвоту и диарею у 10 % детей в группе из 301 ребенка. Маленьким детям, проглотившим не менее 2 свежих листьев плюща, рекомендуется провести детоксикацию и терапию с помощью активированного угля. Никаких выводов не может быть сделано из этих результатов в отношении соответствующей дозы лекарственного средства, в состав которого входят высушенные листья плюща, как в случае данного лекарственного препарата.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающие средства в комбинации.

Код АТХ: R05CА10

Результаты экспериментальных исследований in vitro и исследований на животных с препаратами тимьяна и масла тимьяна или его основного компонента тимола показали наличие слабого отхаркивающего и спазмолитического эффектов. Отхаркивающее действие травы тимьяна, вероятно, связано с увеличением мукоцилиарного клиренса бронхиального эпителия путем рефлекторного воздействия блуждающего нерва на слизистую оболочку желудка, а также с прямой стимуляцией клеток серозных желез после абсорбции и легочной экскреции. Отхаркивающее действие листьев плюща возможно связано со стимуляцией слизистой оболочки желудка, в то время как сенсорные волокна парасимпатической нервной системы рефлекторно стимулируют бронхиальную секрецию. Фармакологические исследования на людях с применением отдельных экстрактов, а также с фиксированной комбинацией не проведены.

Фармакокинетические свойства

Нет данных.

Данные доклинических исследований безопасности

Токсичность травы тимьяна считается низкой. В зависимости от разновидности, ЛД50 компонента эфирного масла (с концентрацией 1,2%) варьирует от 1,98 г/кг до 4,7 г/кг массы тела. ЛД50 для мышей составляет 34 мл/кг для всего экстракта.

Токсичность экстракта плюща считается низкой при пероральном введении; ЛД50 более 3 г/кг для мышей и значительно выше чем 4,1 г/кг для крыс. Трехмесячный тест на субхроническую токсичность, при котором крысам вводили до 750 мг/кг массы тела экстракта плюща обыкновенного, показал обратимое увеличение гематокрита, без органоспецифических изменений

Несовместимость

Неизвестна.

Условия хранения и срок годности

36 месяцев. После вскрытия флакона 6 месяцев. Не принимать препарат после истечения срока годности Хранить при температуре не выше 25 °С. В недоступном для детей месте.

Форма выпуска и упаковка

флаконы темного стекла с разливочным устройством по 50 мл и 100 мл и мерным стаканчиком вместе с инструкцией по медицинскому применению помещаются в складную картонную коробку.

Производитель

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15,

92318 Ноймаркт

Представительство в Республике Беларусь

Условия отпуска лекарственного средства

Без рецепта врача.