Фармаконадзор - Бронхипрет

Фармаконадзор (pharmacovigilance) — это совокупность мероприятий, направленных на исследование и понимание возможных негативных последствий медицинского использования лекарственных препаратов, а также на их выявление, оценку и предотвращение в целях защиты пациентов. Наша главная задача заключается в обеспечении потребителей качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами, где польза от их применения превышает возможные риски. Для контроля безопасности и эффективности наших лекарств мы создали отдел "Фармаконадзор". Согласно международным стандартам, ответственность за безопасность выпускаемых лекарственных средств лежит на производителе или держателе регистрационного удостоверения. Поэтому им необходимо постоянно контролировать безопасность своей продукции и регулярно переоценивать соотношение польза/риск с учетом новой информации. В случае выявления побочных эффектов, наши специалисты ищут их причину и предпринимают все необходимые меры для минимизации и предотвращения их возникновения в будущем.

Мы будем признательны за предоставление любой информации о возникающих нежелательных реакциях, а также об отсутствии эффективности при использовании нашей продукции. Обращаем ваше внимание, что предоставленная вами информация будет рассматриваться строго конфиденциально и не будет разглашаться, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.