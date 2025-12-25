Home bannerHome banner

Бронхипрет®

для лечения кашля при простуде и бронхите у детей с 2-х лет и взрослых

Растительный лекарственный препарат для эффективного и безопасного лечения простудного кашля у взрослых и детей с 2 лет. Сила растительных экстрактов помогает в борьбе с воспалением и образованием вязкой мокроты при кашле и бронхите.

Какие симптомы являются первыми признаками болезни?

При появлении кашля, необходимо определить его причину. Если причина — простуда, то лечение необходимо начать с первых дней, чтобы не создавать риски для развития осложнений.

IMG - Постоянное чувство раздражения и зуда в носу, в глотке, за грудиной

Постоянное чувство раздражения и зуда в носу, в глотке, за грудиной

IMG - Ломота в суставах и боль в мышцах

Ломота в суставах и боль в мышцах

IMG - Охриплость или другие проблемы с голосом

Охриплость или другие проблемы с голосом

IMG - Слабость и общее недомогание

Слабость и общее недомогание

IMG - Повышение температуры или лихорадка

Повышение температуры или лихорадка

IMG - Чувство заложенности носа

Чувство заложенности носа

Чем грозит и какие осложнения могут развиться при несвоевременном лечении простудного кашля?

Бронхипрет® - лекарственный препарат для комплексного лечения простудного кашля и бронхита

  • борется с воспалением;
  • разжижает вязкую мокроту;
  • побеждает кашель.
Чем и как помогает Бронхипрет?

Способствует уменьшению болезненности при сухом кашле

Способствует снижению интенсивности кашля

Улучшает отхождение мокроты при влажном кашле

Помогает уменьшить ночной кашель

Эффективно с первого дня кашля при ОРИ!

Наш организм знает, как справиться с кашлем,
а Бронхипрет поможет ему поскорее вспомнить КАК.

Бронхипрет® - от кашля при простуде и бронхите

В чем особенность лекарственного препарата?

Формула эффективности - двойной механизм борьбы с кашлем.

Для эффективного лечения кашля важно подобрать препарат, который бы справлялся и с воспалением, и с мокротой. Сила растительных экстрактов тимьяна и плюща, которые входят в состав Бронхипрет® обладает двойным механизмом для борьбы как с сухим, так и с влажным кашлем...

Комплексный растительный состав

Имеет комплексный состав, в котором растительные компоненты усиливают действия друг друга

Бронхипрет® при простудном кашле

Препарат подходит для применения при остром и затяжном простудном кашле, как сухом, так и влажном

Клинически доказанная эффективность препарата

Клинически доказанная эффективность препарата в лечении острого кашля и бронхита

Фитониринг - технология производства

Произведен в Германии по высокотехнологичной и стандартизированной технологии

Благодаря доказанному действию в клинических исследованиях, препарат Бронхипрет® рекомендован "Респираторным Обществом Германии" для лечения простудного кашля и бронхита

Респираторное общество Герамании

Рекомендован "Национальным институтом здравоохранения и передового опыта" при остром кашле.

Национальный институт здравоохранения и передового опыта лого

Рекомендован "Немецким колледжем врачей общей практики и семейной медицины" при остром и хроническом кашле (S3 - 2021).

Немецкий колледж врачей общей практики и семенной медицины лого

Общественное признание и выбор покупателей и экспертов

Отхаркивающее средство №1* (2019)

Отхаркивающее средство №1* (2020)

Средство против кашля №1* (2021)

* — по итогам премии "Номер один"

Бронхипрет® - лекарственный препарат для лечения простудного кашля и бронхита

  • производится в Германии;
  • подтвердил свое лечебное действие в ряде клинических исследований;
  • успешно применяется для лечения кашля и бронхита у детей с 2-x лет и взрослых.
Бронхипрет сироп, капли или таблетки — какую форму выбрать?

Бронхипрет сироп

Эффективное средство для детей

Бронхипрет таблетки

Удобно взять с собой

Бронхипрет раствор

Эффективен против кашля у взрослых

Бронхипрет сироп, капли или таблетки — как принимать?

  • Препарат принимается после еды, внутрь, запивая водой.
  • Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с ЛС, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.
  • Если при применении препарата в течение 10-14 дней симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, следует обратиться за консультацией к врачу. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно только по рекомендации врача.

Как ускорить лечение при простуде, кашле или бронхите?

Совместное применение препаратов Бронхипрет и Tonsilgon N повышает иммунитет и положительно влияет на клиническое течение простуды, сопровождающейся как кашлем, так и болью или першением в горле.

IMG - Эффективны с первого дня применения

Эффективны с первого дня применения

Важно предпринимать меры с первых признаков простуды, чтоб не дать заболеванию развиться.

IMG - Натуральные растительные препараты

Натуральные растительные препараты

Мягко воздействуют на организм и хорошо переносятся.

IMG - Ускоряют выздоровление

Ускоряют выздоровление

Дополняют действие друг друга: активируют иммунную систему, помогают в борьбе с воспалением и образованием вязкой мокротой.

IMG - Подходят и детям, и взрослым

Подходят и детям, и взрослым

Различные формы лекарства для детей с 2-х лет и взрослых.

Полезные советы

Часто задаваемые вопросы

Бронхипрет подходит для лечения простудного кашля с первых признаков заболевания. А также применяется при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

  • Сироп для детей с 2 лет;
  • Раствор с 6 лет;
  • Таблетки с 12 лет.

Прием препарата Бронхипрет® сироп применяют внутрь, после еды.
Бронхипрет® раствор применяют внутрь не зависимо от приёма пищи, желательно с помощью мерного стаканчика и при необходимости возможен приём некоторого количества жидкости (например, со стаканом воды).
Бронхипрет® таблетки принимают перед едой не разжевывая, запивая большим количеством жидкости (предпочтительно 1 стаканом воды).

Бронхипрет® в форме сиропа, в основном, назначают детям в возрасте от 2-х лет, но также его могут принимать подростки и взрослые.

Бронхипрет® в форме таблеток предназначен для взрослых и подростков старше 12 лет - по 1 таблетке 3 раза в день.

Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Одновременный прием лекарственных препаратов Бронхипрет® и Tonsilgon N (при боли в горле) возможен. Возможна комбинация с жаропонижающими средствами и антибиотиками. Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными препаратами.

По своему составу таблетки отличаются от двух других лекарственных форм Бронхипрета®. Вместо экстракта из листьев плюща они содержат сухой экстракт корня первоцвета, а второй компонент представлен сухим экстрактом чабреца. Сапонины из корня первоцвета весеннего (примулы) содержат биологически активные вещества, которые стимулируют секрецию слизи в бронхах и оказывают выраженное отхаркивающее действие за счет повышения активности ресничек эпителия бронхов, – реснички начинают сокращаться и одновременно двигаться в нужном направлении, в то же время перемещая и мокроту. Кроме того, первоцвет расширяет бронхи, что еще более усиливает отхаркивающий эффект. Экстракт чабреца потенцирует отхаркивающие свойства первоцвета, а также обладает противовоспалительным, антибактериальным эффектом.

Клинические проявления болезни могут быть очень схожими при заболеваниях, вызванных вирусами или бактериями. И сами вирусные или бактериальные инфекции, в зависимости от их вида, могут иметь различную степень выраженности. Вероятно, к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, либо именно бактериальная инфекция изначально была причиной заболевания. Помимо этого, на определенном этапе болезни возможно распространение инфекции на другие органы. Все эти факторы, а также позднее начало лечения влияют на эффективность терапии. Препараты «Бионорики» не вызывают привыкания. Поэтому при использовании Бронхипрет® в следующий раз главное, своевременно начать лечение, тогда он будет действовать также эффективно, как и в предыдущие годы.

Бронхипрет® – это лекарственный растительный препарат для лечения кашля и бронхита. Он подходит для лечения как сухого, так и влажного кашля. Лекарство ощутимо облегчает проявления раздражающего приступообразного кашля, который вызван воспалением дыхательных путей, и способствует его переводу во влажный. Препарат хорошо работает при обильной жидкой мокроте, так как он не увеличивает количество слизи, а просто помогает ее вывести. Благодаря своей эффективности востребован врачами, ему доверяют взрослые и любят маленькие пациенты. Поэтому фитопрепарат завоевал общественное признание среди лучших товаров и услуг. Бронхипрет® – победитель премии «Номер один» в Беларуси в 2019, 2020 и 2021 годах. Лекарство произведено компанией «Бионорика СЕ», Германия.

Bronchipret® производится из растительного сырья в соответствии с фирменной запатентованной концепцией, которая называется «фитониринг» (phytoneering). В качестве отхаркивающих компонентов применяются экстракты:

  • травы тимьяна (Thymi herba), или чабреца,

  • плюща вьющегося (Hedera helix),

  • корня первоцвета весеннего, или лекарственного (Primula veris).

Эти лекарственные травы эффективно борются с воспалением в дыхательных путях, разжижают вязкую мокроту и побеждают кашель.

Экстракт корней первоцвета содержит комбинацию эфирных масел и сапонинов, которые способствуют снижению вязкости мокроты. В результате облегчается ее выделение из дыхательных путей. Это помогает перевести сухой кашель во влажный и затем простимулировать откашливание.

Экстракт листьев плюща делает кашель более щадящим, успокаивает приступы. С его помощью мерцательный эпителий бронхов начинает работать полноценно и очищает дыхательные пути от мокроты. Экстракт листьев плюща расслабляет бронхиальную мускулатуру, что позволяет мокроте отходить еще быстрее и легче.

Экстракт травы тимьяна не только облегчает кашель, но и помогает при простуде, обладает противовоспалительным действием, способствует восстановлению ослабленного организма после болезни.

Доказано, что с воспалением, мокротой и кашлем лучше справляются комбинации лекарственных трав, например, экстракты корней первоцвета и листьев плюща, или экстракты тимьяна и плюща, чем каждое растение по-отдельности.

Выбирая Бронхипрет® для борьбы с бронхитом и кашлем, мы:

  • помогаем бронхам бороться с воспалением,

  • способствуем разжижению вязкой мокроты,

  • устраняем кашель,

  • снижаем степень тяжести заболевания и ускоряем выздоровление.

Среди неоспоримых плюсов лекарственного фитопрепарата из Германии – не только эффективное устранение симптома, но и причины кашля. Доказано, что сироп «Bronchipret®» быстро излечивает симптомы, связанные с бронхитом, и снижает их выраженность на 50% уже ко второму посещению врача. Раствор «Bronchipret®» оказывает свое лечебное воздействие и днем, и ночью, уменьшая количество приступов кашля на 67-68%. Bronchipret® в таблетках также оказывает быстрый ощутимый результат, к тому же его удобно при необходимости взять с собой.

Комбинация тимьяна и плюща применяется в жидких формах выпуска препарата «Bronchipret®» - в сиропе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 2-х лет и взрослых и растворе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 6-ти лет и взрослых. В таблетках №20 для взрослых и детей старше 12-ти лет применяется комбинация тимьяна и первоцвета.

Когда и как применяют?
Бронхипрет® в сиропе и растворе предназначен для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сухим или влажным кашлем. Bronchipret® в таблетках эффективно смягчает раздражающий кашель и обладает отхаркивающим действием.

Схема приема препарата:

  • Сироп:
Возраст Дозировка
Дети от 2 до 5 лет 3,2 мл 3 раза в день
Дети от 6 до 11 лет 4,3 мл 3 раза в день
Подростки старше 12 лет и взрослые 5,4 мл 3 раза в день
  • Раствор:
Возраст Дозировка
Дети от 6 до 11 лет 1,3 мл 3 раза в день
Подростки старше 12 лет и взрослые 2,6 мл 3 раза в день
  • Таблетки:
Возраст Дозировка
Взрослые и дети старше 12 лет 1 таблетка 3 раза в день

Многих людей волнует вопрос, как уменьшить частоту и тяжесть кашля и избавиться от мокроты. К счастью, есть препараты с высоким уровнем эффективности при кашле, как Bronchipret®.

