Бронхипрет®
для лечения кашля при простуде и бронхите у детей с 2-х лет и взрослых
Растительный лекарственный препарат для эффективного и безопасного лечения простудного кашля у взрослых и детей с 2 лет. Сила растительных экстрактов помогает в борьбе с воспалением и образованием вязкой мокроты при кашле и бронхите.
Какие симптомы являются первыми признаками болезни?
При появлении кашля, необходимо определить его причину. Если причина — простуда, то лечение необходимо начать с первых дней, чтобы не создавать риски для развития осложнений.
Чем грозит и какие осложнения могут развиться при несвоевременном лечении простудного кашля?
Бронхипрет® - лекарственный препарат для комплексного лечения простудного кашля и бронхита
- борется с воспалением;
- разжижает вязкую мокроту;
- побеждает кашель.
Чем и как помогает Бронхипрет?
Эффективно с первого дня кашля при ОРИ!
Наш организм знает, как справиться с кашлем,
а Бронхипрет поможет ему поскорее вспомнить КАК.
Бронхипрет® - от кашля при простуде и бронхите
В чем особенность лекарственного препарата?
Формула эффективности - двойной механизм борьбы с кашлем.
Для эффективного лечения кашля важно подобрать препарат, который бы справлялся и с воспалением, и с мокротой. Сила растительных экстрактов тимьяна и плюща, которые входят в состав Бронхипрет® обладает двойным механизмом для борьбы как с сухим, так и с влажным кашлем...
Комплексный растительный состав
Имеет комплексный состав, в котором растительные компоненты усиливают действия друг друга
Бронхипрет® при простудном кашле
Препарат подходит для применения при остром и затяжном простудном кашле, как сухом, так и влажном
Клинически доказанная эффективность препарата
Клинически доказанная эффективность препарата в лечении острого кашля и бронхита
Фитониринг - технология производства
Произведен в Германии по высокотехнологичной и стандартизированной технологии
Благодаря доказанному действию в клинических исследованиях, препарат Бронхипрет® рекомендован "Респираторным Обществом Германии" для лечения простудного кашля и бронхита
Рекомендован "Национальным институтом здравоохранения и передового опыта" при остром кашле.
Рекомендован "Немецким колледжем врачей общей практики и семейной медицины" при остром и хроническом кашле (S3 - 2021).
Бронхипрет® - лекарственный препарат для лечения простудного кашля и бронхита
- производится в Германии;
- подтвердил свое лечебное действие в ряде клинических исследований;
- успешно применяется для лечения кашля и бронхита у детей с 2-x лет и взрослых.
Бронхипрет сироп, капли или таблетки — какую форму выбрать?
Бронхипрет сироп, капли или таблетки — как принимать?
- Препарат принимается после еды, внутрь, запивая водой.
- Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с ЛС, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.
- Если при применении препарата в течение 10-14 дней симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, следует обратиться за консультацией к врачу. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно только по рекомендации врача.
Как ускорить лечение при простуде, кашле или бронхите?
Совместное применение препаратов Бронхипрет и Tonsilgon N повышает иммунитет и положительно влияет на клиническое течение простуды, сопровождающейся как кашлем, так и болью или першением в горле.
Часто задаваемые вопросы
Бронхипрет подходит для лечения простудного кашля с первых признаков заболевания. А также применяется при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит, трахеобронхит, бронхит).
- Сироп для детей с 2 лет;
- Раствор с 6 лет;
- Таблетки с 12 лет.
Прием препарата Бронхипрет® сироп применяют внутрь, после еды.
Бронхипрет® раствор применяют внутрь не зависимо от приёма пищи, желательно с помощью мерного стаканчика и при необходимости возможен приём некоторого количества жидкости (например, со стаканом воды).
Бронхипрет® таблетки принимают перед едой не разжевывая, запивая большим количеством жидкости (предпочтительно 1 стаканом воды).
Бронхипрет® в форме сиропа, в основном, назначают детям в возрасте от 2-х лет, но также его могут принимать подростки и взрослые.
Бронхипрет® в форме таблеток предназначен для взрослых и подростков старше 12 лет - по 1 таблетке 3 раза в день.
Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.
Одновременный прием лекарственных препаратов Бронхипрет® и Tonsilgon N (при боли в горле) возможен. Возможна комбинация с жаропонижающими средствами и антибиотиками. Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными препаратами.
По своему составу таблетки отличаются от двух других лекарственных форм Бронхипрета®. Вместо экстракта из листьев плюща они содержат сухой экстракт корня первоцвета, а второй компонент представлен сухим экстрактом чабреца. Сапонины из корня первоцвета весеннего (примулы) содержат биологически активные вещества, которые стимулируют секрецию слизи в бронхах и оказывают выраженное отхаркивающее действие за счет повышения активности ресничек эпителия бронхов, – реснички начинают сокращаться и одновременно двигаться в нужном направлении, в то же время перемещая и мокроту. Кроме того, первоцвет расширяет бронхи, что еще более усиливает отхаркивающий эффект. Экстракт чабреца потенцирует отхаркивающие свойства первоцвета, а также обладает противовоспалительным, антибактериальным эффектом.
Клинические проявления болезни могут быть очень схожими при заболеваниях, вызванных вирусами или бактериями. И сами вирусные или бактериальные инфекции, в зависимости от их вида, могут иметь различную степень выраженности. Вероятно, к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, либо именно бактериальная инфекция изначально была причиной заболевания. Помимо этого, на определенном этапе болезни возможно распространение инфекции на другие органы. Все эти факторы, а также позднее начало лечения влияют на эффективность терапии. Препараты «Бионорики» не вызывают привыкания. Поэтому при использовании Бронхипрет® в следующий раз главное, своевременно начать лечение, тогда он будет действовать также эффективно, как и в предыдущие годы.
Бронхипрет® – это лекарственный растительный препарат для лечения кашля и бронхита. Он подходит для лечения как сухого, так и влажного кашля. Лекарство ощутимо облегчает проявления раздражающего приступообразного кашля, который вызван воспалением дыхательных путей, и способствует его переводу во влажный. Препарат хорошо работает при обильной жидкой мокроте, так как он не увеличивает количество слизи, а просто помогает ее вывести. Благодаря своей эффективности востребован врачами, ему доверяют взрослые и любят маленькие пациенты. Поэтому фитопрепарат завоевал общественное признание среди лучших товаров и услуг. Бронхипрет® – победитель премии «Номер один» в Беларуси в 2019, 2020 и 2021 годах. Лекарство произведено компанией «Бионорика СЕ», Германия.
Bronchipret® производится из растительного сырья в соответствии с фирменной запатентованной концепцией, которая называется «фитониринг» (phytoneering). В качестве отхаркивающих компонентов применяются экстракты:
травы тимьяна (Thymi herba), или чабреца,
плюща вьющегося (Hedera helix),
корня первоцвета весеннего, или лекарственного (Primula veris).
Эти лекарственные травы эффективно борются с воспалением в дыхательных путях, разжижают вязкую мокроту и побеждают кашель.
-
Экстракт корней первоцвета содержит комбинацию эфирных масел и сапонинов, которые способствуют снижению вязкости мокроты. В результате облегчается ее выделение из дыхательных путей. Это помогает перевести сухой кашель во влажный и затем простимулировать откашливание.
Экстракт листьев плюща делает кашель более щадящим, успокаивает приступы. С его помощью мерцательный эпителий бронхов начинает работать полноценно и очищает дыхательные пути от мокроты. Экстракт листьев плюща расслабляет бронхиальную мускулатуру, что позволяет мокроте отходить еще быстрее и легче.
Экстракт травы тимьяна не только облегчает кашель, но и помогает при простуде, обладает противовоспалительным действием, способствует восстановлению ослабленного организма после болезни.
Доказано, что с воспалением, мокротой и кашлем лучше справляются комбинации лекарственных трав, например, экстракты корней первоцвета и листьев плюща, или экстракты тимьяна и плюща, чем каждое растение по-отдельности.
Выбирая Бронхипрет® для борьбы с бронхитом и кашлем, мы:
помогаем бронхам бороться с воспалением,
способствуем разжижению вязкой мокроты,
устраняем кашель,
снижаем степень тяжести заболевания и ускоряем выздоровление.
Среди неоспоримых плюсов лекарственного фитопрепарата из Германии – не только эффективное устранение симптома, но и причины кашля. Доказано, что сироп «Bronchipret®» быстро излечивает симптомы, связанные с бронхитом, и снижает их выраженность на 50% уже ко второму посещению врача. Раствор «Bronchipret®» оказывает свое лечебное воздействие и днем, и ночью, уменьшая количество приступов кашля на 67-68%. Bronchipret® в таблетках также оказывает быстрый ощутимый результат, к тому же его удобно при необходимости взять с собой.
-
Комбинация тимьяна и плюща применяется в жидких формах выпуска препарата «Bronchipret®» - в сиропе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 2-х лет и взрослых и растворе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 6-ти лет и взрослых. В таблетках №20 для взрослых и детей старше 12-ти лет применяется комбинация тимьяна и первоцвета.
Когда и как применяют?
Бронхипрет® в сиропе и растворе предназначен для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сухим или влажным кашлем. Bronchipret® в таблетках эффективно смягчает раздражающий кашель и обладает отхаркивающим действием.
Схема приема препарата:
- Сироп:
Возраст Дозировка Дети от 2 до 5 лет 3,2 мл 3 раза в день Дети от 6 до 11 лет 4,3 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 5,4 мл 3 раза в день
- Раствор:
Возраст Дозировка Дети от 6 до 11 лет 1,3 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 2,6 мл 3 раза в день
- Таблетки:
Возраст Дозировка Взрослые и дети старше 12 лет 1 таблетка 3 раза в день
Многих людей волнует вопрос, как уменьшить частоту и тяжесть кашля и избавиться от мокроты. К счастью, есть препараты с высоким уровнем эффективности при кашле, как Bronchipret®.
Ю. Л. Мизерницкий, Ш. А. Сулайманов. Современные комбинированные растительные препараты в практике пульмонолога. «Медицинский совет» №11, 2019
Ebell MH et al. 2013, Ann FAM Med,11:5-13.2, Marzian O., Behandlung der akuten Bronchitis bei Kindern und Jugendlichen. MMW №11, 2007
Ebell MH et al. 2013, Ann FAM Med, 11:5-13.2, Apothekenbasierte Beobachtungsstudie, Kardos P et al. (2021) 11th International Symposium on Cough, London
