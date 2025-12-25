Вот уже много лет мой сын принимает Бронхипрет®, эффект всегда был очень хорошим. Но в этом году эффективность не как раньше. Возможно, у моего сына возникло привыкание к лекарству?

Клинические проявления болезни могут быть очень схожими при заболеваниях, вызванных вирусами или бактериями. И сами вирусные или бактериальные инфекции, в зависимости от их вида, могут иметь различную степень выраженности. Вероятно, к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, либо именно бактериальная инфекция изначально была причиной заболевания. Помимо этого, на определенном этапе болезни возможно распространение инфекции на другие органы. Все эти факторы, а также позднее начало лечения влияют на эффективность терапии. Препараты «Бионорики» не вызывают привыкания. Поэтому при использовании Бронхипрет® в следующий раз главное, своевременно начать лечение, тогда он будет действовать также эффективно, как и в предыдущие годы.