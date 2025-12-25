Двойной эффект при всех фазах кашля

С приходом холодов или при первом потеплении, когда кажется, что наступила весна и можно одевать куртку потеплее, снова наступает холод. Нас быстро атакуют коварные инфекции и простудные заболевания. Труднее всего в это время детям. На них сваливается переутомление на занятиях, нехватка витаминов, иммунитет ослабевает. Особенно страдают дыхательные пути.

Заболевания органов дыхания у детей встречается гораздо чаще, чем у взрослых. У взрослых могут вызывать кашель и боль в горле холодный или очень сухой воздух, выхлопные газы или сигаретный дым. Приятного мало: трудно дышать, боль сжимает грудь и этот злостный кашель. Чаще всего кашель является симптомом простудного заболевания. Вирусы или бактерии повреждают клетки дыхательных путей и тем самым запускают воспалительный процесс, что вначале сопровождается сухим кашлем. В дальнейшем кашель становится влажным и это связано с выработкой густой вязкой мокроты.

Для эффективного лечения кашля важно подобрать препарат, который бы справлялся и с воспалением и с мокротой.

Совокупная сила растительных экстрактов Бронхипрет® обладает двойным механизмом для борьбы как с сухим, так и с влажным кашлем:

борется с воспалением;

разжижает вязкую мокроту;

побеждает кашель.

Бронхипрет - растительный лекарственный препарат, производится немецкой фармацевтической компанией Bionorica SE (Германия). Компания Bionorica SE разработала на своих предприятиях две уникальные комбинации:

экстракт тимьяна и экстракт листьев плюща (Бронхипрет® сироп и Бронхипрет® раствор);

экстракт тимьяна и экстракт первоцвета (Бронхипрет® таблетки).

Благодаря противовоспалительному действию снижается болезненность и частота приступов кашля, а также выздоровление происходит быстрее.

За счет влияния на вязкость мокроты Бронхипрет® облегчает её откашливание и помогает дышать полной грудью. Своевременная эвакуация слизи из дыхательных путей препятствует присоединению бактериальной инфекции и способствует скорейшему выздоровлению.

Эффективная формула препарата Бронхипрет® сироп не содержит сахара и рекомендована к применению у детей с 2 лет. Сироп и раствор Бронхипрет® приятны на вкус, ваши дети это оценят. Перед применением лекарственного препарата внимательно прочтите инструкцию и проконсультируйтесь с врачом!