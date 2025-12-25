Двойной эффект при всех фазах кашля

С приходом холодов или при первом потеплении, когда кажется, что наступила весна и можно одевать куртку потеплее, снова наступает холод. Нас быстро атакуют коварные инфекции и простудные заболевания. Труднее всего в это время детям. На них сваливается переутомление на занятиях, нехватка витаминов, иммунитет ослабевает. Особенно страдают дыхательные пути.

Заболевания органов дыхания у детей встречается гораздо чаще, чем у взрослых. У взрослых могут вызывать кашель и боль в горле холодный или очень сухой воздух, выхлопные газы или сигаретный дым. Приятного мало: трудно дышать, боль сжимает грудь и этот злостный кашель. Чаще всего кашель является симптомом простудного заболевания. Вирусы или бактерии повреждают клетки дыхательных путей и тем самым запускают воспалительный процесс, что вначале сопровождается сухим кашлем. В дальнейшем кашель становится влажным и это связано с выработкой густой вязкой мокроты.

Для эффективного лечения кашля важно подобрать препарат, который бы справлялся и с воспалением и с мокротой.

Совокупная сила растительных экстрактов Бронхипрет® обладает двойным механизмом для борьбы как с сухим, так и с влажным кашлем:

борется с воспалением;
разжижает вязкую мокроту;
побеждает кашель.
Бронхипрет - растительный лекарственный препарат, производится немецкой фармацевтической компанией Bionorica SE (Германия). Компания Bionorica SE разработала на своих предприятиях две уникальные комбинации:

экстракт тимьяна и экстракт листьев плюща (Бронхипрет® сироп и Бронхипрет® раствор);
экстракт тимьяна и экстракт первоцвета (Бронхипрет® таблетки).
Благодаря противовоспалительному действию снижается болезненность и частота приступов кашля, а также выздоровление происходит быстрее.

За счет влияния на вязкость мокроты Бронхипрет® облегчает её откашливание и помогает дышать полной грудью. Своевременная эвакуация слизи из дыхательных путей препятствует присоединению бактериальной инфекции и способствует скорейшему выздоровлению.

Эффективная формула препарата Бронхипрет® сироп не содержит сахара и рекомендована к применению у детей с 2 лет. Сироп и раствор Бронхипрет® приятны на вкус, ваши дети это оценят. Перед применением лекарственного препарата внимательно прочтите инструкцию и проконсультируйтесь с врачом!

Почему возникает кашель и что делать?

Бронхипрет® — двойной эффект: разжижает вязкую мокроту, борется с воспалением и побеждает кашель!

Своевременно лечите кашель, не допускайте развития следующих осложнений!

Сильный кашель в ночное время ухудшает самочувствие, человек не может отдохнуть, сон становится прерывистым, беспокойным.

Раздражается задняя стенка глотки, что вызывает рвотный рефлекс.

Непрерывный сильный кашель нарушает нормальное дыхание, кровь недостаточно обогащается кислородом. Это может приводить к головной боли.

При неправильном лечении, инфекция может опуститься в бронхи и вызвать их воспаление.

Несвоевременное лечение простуды вызывает риск развития пневмонии.

Во время сильного кашля могут разрываться мелкие капилляры в легких, а в мокроте иногда обнаруживаются примеси крови.

Кашель сопровождается сильными вибрациями грудной клетки, которые способны влиять на сердце и нарушать его ритм.

Это нарушение герметичности легочной сумки, что приводит к накоплению в ней воздуха и нарушению функционирования легких.

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

