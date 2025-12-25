Фитониринг. Растительные лекарственные препараты

Термин "фитониринг" означает разработку и производство современных лекарственных препаратов в соответствии с новыми стандартами качества и эффективности.

Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение растительным лекарственным препаратам: "материалы или препараты, полученные из растительного сырья, обладающие терапевтическим или иным полезным для здоровья эффектом, которые содержат в необработанном или обработанном виде ингредиенты одного или более растений".

Данные препараты уже более 100 лет применяются в медицинской практике как "средства медицинского назначения, используемые в рамках обычных систем медицины с целью лечения или профилактики болезней либо с целью восстановления, коррекции или изменения физиологической функции".

"Принцип фитониринга прост: мы работаем с природными материалами - но для того, чтобы распознать и использовать эти богатства, нам нужны самые современные технологии. Поэтому Бионорика пользуется, в частности, биотехнологиями, молекулярной биологией, клеточными моделями; мы сочетаем физические технологии и аналитические методы. Кроме того, мы постоянно отслеживаем другие отрасли, из опыта которых можем извлечь уроки. Нам интересно, что делает пищевая промышленность, что делают пивоварни, какие есть новые методы измерения содержания загрязняющих веществ...

Мы занимаемся самыми удивительными разработками: например, нам нужен исскуственный нос. Дело в том, что мы исследуем выдыхаемый человеком воздух, чтобы выяснить, можно ли обнаружить эфирное масло из наших продуктов в организме.

Представьте: мы можем обнаружить тимол в воздухе, который вы выдыхаете, приняв две таблетки Бронхипрета®! Таким образом мы определяяем, что ингридиент был поглощен и достиг легких. Все, что мы делаем, основано на природе, но мы сочетаем ее ресурсы с новейшими технологиями. Поэтому мы называем наш метод "фитониринг" - от "фито" (растение) и сокращенного "инжиниринг". "

Михаэль Попп - научный революционер растительной медицины.

Эффективность и безопасность препаратов на основе лекарственных растений интенсивно исследовалась на протяжении многих столетий и продолжает изучаться.