Все, что нужно знать о кашле: симптомы, виды, почему появляется и как лечить?

Простывать всегда неприятно. И особенно неудобно, когда проявления заболевания заметны окружающим и нарушают их спокойствие. К таким симптомам простуды относится кашель. Всему виной вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей, провоцируют образование мокроты и нарушают самочувствие заболевшего. Естественно, вылечить кашель хочется как можно быстрее. Многим будет интересно узнать, как можно справиться с кашлем с помощью растительных препаратов, ведь фитотерапия – это самый естественный способ лечения.



Самый частый симптом

Кашель – это рефлекторная реакция организма на раздражение дыхательных путей. Спровоцировать кашель могут: внедрение вирусов и бактерий, мокрота, инородные тела, пыль, опухоли. По мнению врачей, чаще всего острый кашель возникает на фоне ОРВИ. Например, в Великобритании такой кашель наблюдается у 45-48 миллионов человек ежегодно. Около 12 миллионов человек при этом обращаются за медицинской помощью, остальные лечатся самостоятельно. Хронический кашель, вызванный различными бронхолегочными заболеваниями, отмечается у 16% населения этой страны. Поэтому кашель не так безобиден, как кажется. Его причиной могут быть самые разные состояния, поэтому если кашель не проходит в течение 7-и дней, обязательно нужно консультироваться с врачом.



Почему появляется кашель?

В настоящее время известны более 50 различных заболеваний, которые сопровождаются кашлем. Среди них:

Заболевания органов дыхания (трахеит, бронхит, пневмония, бронхиальная астма);

Заболевания ЛОР-органов (фарингит, риносинусит, рефлекторный кашель при отитах);

Заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, пороки сердца, перикардит);

Заболевания пищеварительного тракта (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь);

Побочное действие лекарственных препаратов (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента).

Выделяют также психогенный и невротический кашель.

Острый кашель, как правило, возникает на фоне ОРВИ, инфекции COVID-19, заболеваний ЛОР-органов. При попадании в организм возбудители инфекции проникают в эпителиальные клетки респираторного тракта и начинают там размножаться, вызывая воспаление. В ответ на него раздражаются нервные окончания дыхательных путей (рецепторы), запуская кашлевой рефлекс. Так возникает кашель.

В первые дни заболевания мокрота образуется в небольшом количестве. Это проявляется сухим кашлем. При хорошем иммунитете сухой кашель беспокоит только первые 2–3 дня болезни, а затем начинает выделяться мокрота и кашель становится влажным. Это защитная реакция организма, направленная на очищение дыхательных путей от слизи и патогенной микрофлоры.

Часто бывает так, что болезнь прошла, возбудителя уже нет, а кашель остался. Причиной такого кашля является сохраняющееся воспаление и гиперреактивность бронхов после перенесенной инфекции. Такой кашель тяжело лечится и может сохраняться до месяца.

Хронический (длительный) влажный кашель может отмечаться при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), новообразованиях дыхательных путей и легких, бронхиальной астме. Сухой хронический кашель отмечается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болезнях сердечно-сосудистой системы, в результате приема некоторых лекарств.



Виды кашля

Кашель подразделяют на сухой и влажный. В зависимости от легкости отхождения мокроты кашель еще делится на продуктивный (при кашле мокрота довольно легко откашливается) и непродуктивный. И тот, и другой вид кашля приносит заболевшему человеку немало хлопот. Сухой кашель нередко бывает приступообразным и болезненным, а влажный кашель может сопровождаться затрудненным отделением мокроты. Поэтому любой кашель нужно обязательно лечить. Лечебная тактика состоит в том, чтобы перевести сухой кашель во влажный и облегчить откашливание и выведение мокроты. Важным параметром считается длительность кашля:

до 3 недель - острый;

от 3 до 8 недель - подострый (затяжной, постинфекционный);

более 8 недель - хронический.

Существуют и другие классификации кашля: по громкости, по времени появления, по механизму возникновения, по интенсивности, по продолжительности.



Как определить, от чего появляется кашель?

Если причиной кашля стала простуда, человек может определить ее самостоятельно. Однако, чтобы процесс не пошел дальше, важно проконсультироваться со специалистом.

При постановке диагноза врач ориентируется на жалобы пациента. Учитывается все, что сопутствует кашлю: общее недомогание, повышенная температура тела, першение и/или боль в горле, боль в груди, одышка, появление гноя в мокроте. Важны также данные перкуссии и аускультации, результаты общих анализов крови. В случае необходимости назначаются дополнительные обследования, такие как: рентгенологическое исследование органов грудной клетки, КТ грудной клетки и средостения, бактериологический посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам. При хроническом кашле пациент может быть направлен на консультацию к пульмонологу.



Какие препараты применяют для лечения кашля?

Средства для лечения кашля классифицируют следующим образом:

Противокашлевые препараты (центрального и периферического действия). Назначаются при сухом мучительном кашле, отпускаются строго по рецепту. Муколитики. Назначаются при влажном кашле с вязкой, трудно отходящей мокротой. Отхаркивающие препараты растительного происхождения (экстракты травы тимьяна, или чабреца, плюща вьющегося, корня первоцвета - Бронхипрет®).



Бронхипрет® – естественная победа над кашлем

Бронхипрет® – это немецкий лекарственный растительный препарат для лечения кашля и бронхита. Он представляет собой комбинацию тимьяна и плюща (применяется в жидких формах выпуска препарата Бронхипрет® - в сиропе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 2-х лет и взрослых и растворе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 6-ти лет и взрослых). Комбинация тимьяна и первоцвета применяется в таблетках Бронхипрет® для взрослых и детей старше 12-ти лет. Этот препарат универсален: подходит для лечения как сухого, так и влажного кашля, вызванного воспалением респираторного тракта. Бронхипрет® ощутимо облегчает проявления раздражающего приступообразного кашля и способствует его переводу во влажный. При этом препарат хорошо выводит обильную жидкую мокроту, не увеличивая при этом количество слизи.

Бронхипрет® выделяется среди других лекарственных средств тем, что действует более естественно, чем синтетические препараты и легко включаются в обменные процессы организма. Результатом этого является хорошая переносимость, редкое развитие побочных эффектов и осложнений при проведении лечения.

