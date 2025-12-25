Все, что нужно знать о бронхите

Многие люди не понаслышке знают, что болеть бронхитом – долго и тяжело. В случае бронхита всегда есть риск развития пневмонии, ведь инфекция уже почти добралась до легких. Бронхит – это заболевание респираторного тракта, при котором в результате воспаления повреждаются бронхи, нарушается вентиляция легких и образуется навязчивый кашель с мокротой. Воспаление может быть вызвано инфекционными, аллергическими или другими причинами. Но чаще всего бронхит возникает именно на фоне ОРВИ. Как быстрее избавиться от кашля при бронхите и восстановить поврежденные бронхи?



Какой бывает бронхит?

Среди заболеваний, сопровождающихся кашлем, бронхит является одним из самых частых. По течению выделяют острый, рецидивирующий и хронический бронхит. Острый бронхит возникает на фоне острой респираторной инфекции, длится в течение 2-3-х недель и заканчивается полным выздоровлением. Рецидивирующий бронхит – это бронхит, эпизоды которого отличаются длительностью и повторяются в течение года 2–3 раза и более. Бронхит считается хроническим, если болезнь длится 3 месяца и более.

По уровню поражения бронхов различают:

трахеобронхит;

бронхит с поражением средних бронхов;

бронхиолит.

По типу нарушения вентиляции легких бронхит может быть:

обструктивным;

необструктивным.

Обструктивный бронхит протекает с поражением бронхиол и мелких бронхов и имеет затяжное течение. Необструктивный бронхит имеет более благоприятное течение и проходит без нарушения функции легких. Важно знать, что острый обструктивный бронхит может развивается у детей, и важно понимать механизмы его развития. В силу некоторых анатомических и морфологических особенностей обструкция (закупорка) просвета бронха в детском возрасте при инфекции происходит из-за развившегося в результате воспаления отека слизистой и скопления густой и вязкой мокроты, а не из-за бронхоспазма, как считают многие. Гладкие мышцы бронхов у детей еще плохо развиты, и их спазм происходит только при очень выраженной аллергической реакции. Таким образом, бронхообструкция при инфекционном бронхите у детей чаще обусловлена отеком (воспалением) бронхов и густой мокротой, и лечение, соответственно, нужно направлять на эти два компонента.

У взрослых обструкция обычно постоянная, а само заболевание носит название «хроническая обструктивная болезнь легких». Самыми частыми причинами этого состояния являются курение и работа на вредных предприятиях. По механизму развития различают первичный и вторичный хронический бронхиты. Первичный бронхит является самостоятельным заболеванием, а вторичный выступает как симптом различных других патологий.



Что вызывает поражение бронхов?

Причиной острого и рецидивирующего бронхитов обычно является простуда. Из инфекционных агентов на первом месте безоговорочно находятся вирусы (90% случаев). На втором месте находится сугубо бактериальная инфекция. На третьем – грибы и простейшие.

Кроме простуды бронхит может возникать после воздействия ингаляционных аллергенов, пыли, перепада температур, сигаретного дыма. Во всех этих случаях развивается поражение слизистой оболочки бронхов.



Система очищения бронхов.

На этом фоне с легкостью возникает обструкция бронхов. Для нормальной работы органов дыхания и защиты от инфекции у организма есть специальная система защиты. Важной составляющей этой защиты является мукоцилиарный транспорт. Под этим термином понимают выведение слизи колебательными движениями ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки дыхательных путей. В норме согласованные движения ресничек (16–17 раз в секунду) способствуют выведению мокроты в ротоглотку, где она проглатывается или выкашливается. При простуде, попавшие в организм вирусы повреждают клетки дыхательных путей, тем самым запускают воспалительный процесс. В результате воспаления в респираторном тракте возникает отек, затрудняется проходимость дыхательных путей, повышается образование вязкой слизи, выводить которую реснички уже не справляются.



Как проявляется бронхит?

Заболевший человек жалуется на слабость, ухудшение самочувствия, кашель, который вначале может быть сухим и навязчивым, а потом – влажным с трудно отходящей мокротой. При прослушивании легких определяются сухие и разнокалиберные влажные хрипы. При сопутствующей обструкции к перечисленным симптомам добавляется экспираторная одышка, шумное свистящее дыхание, участие мускулатуры грудной клетки в акте дыхания. Это опасное состояние, требующее обязательной помощи врача.



Что нужно для диагностики бронхита?

В ходе врачебного осмотра помимо жалоб пациента на кашель и/или одышку при бронхите выявляются сухие и разнокалиберные влажные хрипы в легких. При лабораторном обследовании анализ крови указывает на причину заболевания. А рентгенограмма органов грудной клетки может быть назначена для исключения пневмонии.



Как лечат бронхит?

Комплекс лечебных мероприятий при бронхите сводится к устранению инфекции, восстановлению проходимости бронхов и восстановлению их функции.

Принципы этиотропной терапии определяются характером возбудителей. При вирусной инфекции, а это наиболее частая причина бронхита, могут быть назначены средства с противовирусной активностью. При бактериальном поражении пациент нуждается в антибиотиках. Однако, назначение антибиотика должен сделать врач, поскольку неоправданное их назначение приводит к развитию нечувствительности микробов, росту числа заболеваний, плохо поддающихся лечению антимикробными препаратами. Кроме всего, антибиотики могут привести к осложнениями со стороны ЖКТ, почек, печени, а также вызвать аллергические реакции.

Для восстановления функции бронхов нужно повлиять на воспаление, восстановить нормальную продукцию мокроты и ее выведение, улучшить проходимость бронхов.

Следует понимать, что первопричиной бронхита является развившееся в результате внедрения патогенов воспаление, которое вначале приводит к развитию сухого, непродуктивного кашля, который через 2-3 дня переходит в продуктивный зачастую с с густой, трудноотделяемой и вязкой мокротой.

Однако, при образовании вязкой мокроты работа ресничек-помощников затруднена, они начинают повреждаться и выведение мокроты еще больше затрудняется. Поэтому для лечения кашля важно выбирать лекарства, которые не просто разжижают мокроту и улучшают ее выведение, но и обладают противовоспалительными свойствами. Только в этом случае возможно полноценное восстановление поврежденной слизистой оболочки и возобновление функции ресничек. Это возможно с помощью растительных препаратов. Некоторые отхаркивающие препараты растительного происхождения (Бронхипрет®, “Бионорика”, Германия) могут использоваться при любом кашле.



Лекарственные растения против бронхита.

Растительный препарат Бронхипрет® уменьшает количество приступов кашля, делает его мягче и способствует переходу кашля с сухого надсадного во влажный, продуктивный. Это происходит благодаря его действий: препарат способствует разжижению мокроты, усилению моторной функции бронхов, восстановлению работы мерцательного эпителия. В результате его применения восстанавливается слизистая оболочка дыхательный путей и облегчается отхаркивание. Бронхипрет® в сиропе и каплях содержит экстракты тимьяна и плюща, а в таблетках – тимьяна и первоцвета. Эти травы усиливают действие друг друга. Они эффективно снимают воспаление, разжижают мокроту и способствуют ее выведению. Открытие сложного механизма взаимодействия двух растительных экстрактов жидких форм препарата Бронхипрет® принадлежит группе ученых из университета г. Бонна (Германия), работающих под руководством профессора Ханнса Хеберляйна. Они установили, что биологически активные вещества, содержащиеся в листьях плюща, способствуют активации β-рецепторов на поверхности клеток слизистой оболочки бронхов. Поэтому действующие молекулы экстракта тимьяна (биофлавоноиды) находят больше возможностей для связывания, что обеспечивает выраженный лечебный эффект препарата Бронхипрет®. Экстракту первоцвета, в свою очередь, свойственно выраженное противовоспалительное действие и существенное влияние на продукцию густой мокроты. Доказан также противовирусный эффект всех форм лекарства. Бронхипрет® облегчает как сухой, так и влажный кашель, поэтому его можно применять при любом виде бронхита.

При бронхите и других воспалительных заболеваниях органов дыхания рекомендуется применять различные методы дыхательной гимнастики, дренажное положение тела, лечебную физкультуру, ингаляции, фитотерапию. Фитопрепарат Бронхипрет®, в отличие от синтетических лекарств, оказывает мягкое и естественное воздействие на организм, способствуя надежному избавлению от любого вида кашля.

