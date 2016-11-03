Вирусный бронхит

Услышав на приеме у врача диагноз «бронхит», многие настраиваются на длительное лечение. Нередко, опасаясь развития осложнений, врач назначает антибиотики или даже пациенты сами настаивают на их применении. Однако так ли это необходимо? Ведь в большинстве случаев (свыше 90%) причиной бронхита становятся вирусы, против которых антибиотики не действуют. Если в самом начале заболевания правильно подойти к лечению основного проявления бронхита – кашля, то и осложнений можно избежать.



Что такое вирусный бронхит?

Вирусный бронхит – это воспаление бронхов, вызванное респираторными вирусами. Наиболее часто вирусный бронхит встречается у детей. Однако и взрослые люди тоже подвержены этому заболеванию, особенно в осенне-зимне-весенний период, когда отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Известно более 200 возбудителей вирусного бронхита.



Какие вирусы чаще всего вызывают бронхит?

Наиболее частые среди них риновирусы, аденовирусы, респираторно-синтициальные вирусы, энтеровирусы, коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Попадая в организм воздушно-капельным путем, вирусы внедряются в слизистую оболочку верхних дыхательных путей и бронхов, размножаются там и вызывают воспалительную реакцию. Отек слизистой оболочки вызывает усиленную выработку слизистого секрета, что нарушает работу ресничек мерцательного эпителия и провоцирует кашель. Источником образования трахеобронхиальной слизи являются бокаловидные клетки и бронхиальные железы. Обычно этот секрет носит защитную функцию. Но при инфекционном воспалении секрет меняет свой характер, он может вырабатываться в очень большом количестве, при этом становится вязким, трудно отделяемым. Такой секрет плохо выводится и может становиться отличным субстратом уже для бактерий. Поэтому первостепенной задачей при вирусном бронхите является очищение дыхательных путей от мокроты.



Как проявляется вирусный бронхит?

Вирусный бронхит начинается остро с симптомов общей интоксикации, лихорадки и кашля. В начале заболевания кашель как правило, сухой, надсадный, раздражающий (первые 3-5 дней). По мере образования мокроты он постепенно становится влажным. В начале заболевания при аускультации выслушиваются сухие хрипы, а в последующем и влажные средне- и крупнокалиберные хрипы.

Несмотря на обилие респираторных вирусов, бронхит развивается не у каждого человека, кто с ними столкнулся. Предрасполагают к его развитию следующие факторы:

Сниженный иммунитет и склонность к частым простудным заболеваниям;

Курение;

Профессиональные вредности (пыль, дым, загазованность);

Хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем;

Врожденные особенности развития дыхательной системы.



Как отличить вирусный бронхит от бактериального?

Самостоятельно только по симптомам отличить вирусный бронхит от бактериального – непростая задача. Человек с крепким иммунитетом обычно способен побороть инфекцию в течение 7 – 10 дней. Если за это время симптомы болезни не уходят, или после некоторого улучшения снова отмечается повышение температуры тела и усиление кашля, в этом случае есть вероятность присоединения бактериальной флоры и развития осложнений. Возбудителями инфекции могут стать стафилококки, стрептококки, пневмококки, гемофильная палочка. Но, конечно, это не единственные критерии определения инфекции, вызвавшей заболевание. Для получения точного диагноза нужно обратиться к врачу и сдать анализы крови. Анализ крови выявит число лейкоцитов и уровень СОЭ. При вирусном и бактериальном бронхите эти показатели отличаются. На основании результатов осмотра и лабораторного обследования опытный врач уже может выставить точный диагноз. Рентгенограмма грудной клетки выполняется не в каждом случае, а только при подозрении на развитие пневмонии.



Как правильно лечить вирусный бронхит?

Лечить вирусный бронхит нужно комплексно, с применением медикаментозных препаратов, физиотерапевтических процедур и дыхательной гимнастики. На первое место выходит борьба с кашлем и эффективное выведение мокроты. Это позволяет быстро и без последствий избавиться от бронхита, не допустить осложнений. Причем необходимо подобрать такое лекарство, которое было бы эффективно и в начале заболевания (при сухом кашле) и в разгаре (при влажном кашле). С этими задачами успешно справляется немецкое растительное средство Бронхипрет®.

Действующими веществами препарата Бронхипрет® являются высокоочищенные стандартизированные экстракты тимьяна и плюща, а также тимьяна и первоцвета. Это делает лекарство эффективным и безопасным для детей и взрослых. Выбор именно этих растений связан с широким опытом их применения при кашле во всем мире. Бронхипрет® оказывает целый ряд эффектов очень важных в лечении бронхита: способствует восстановлению нормальной вязкости мокроты, уменьшает воспаление, отек дыхательных путей. Это возможно благодаря комплексному действию эфирных масел и других веществ, содержащихся в перечисленных растениях. Например, сапонины из корней первоцвета и листьев плюща способствуют разжижению вязкой мокроты, а эфирные масла и флавоноиды тимьяна расслабляют мышцы бронхов и успокаивают навязчивый кашель. Кроме того, тимьян в большом количестве содержит тимол – вещество, обладающее антисептическим и противовирусным действием. Такое действие Бронхипрета поможет быстрее избавиться от кашля.



Как долго нужно принимать Бронхипрет® при кашле?

Принимая Бронхипрет® при бронхите, вы не только успокаиваете сухой кашель и способствуете отхождению мокроты при влажном кашле, но и боретесь с непосредственной причиной болезни – вирусами и вызванным ими воспалением. Учитывая хорошую переносимость, безопасность и эффективность при кашле и бронхите, Бронхипрет® рекомендован для лечения детям с 2-х лет. Еврокомиссия, а также ESCOP (European Scienfitic Cooperative on Phytotherapy) дали высокую оценку этому лекарственному препарату и одобрили его применение при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, и бронхите.

Бронхипрет® выпускается в 3-х формах: сиропе (для детей с 2-х лет), растворе (для детей с 6-ти лет и взрослых) и таблетках (для детей с 12-ти лет и взрослых). В большинстве случаев для полного излечения кашля препарат достаточно принимать в течение 7-ми дней. Если же кашель полностью не проходит, или усиливается, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем продолжить прием лекарства.

