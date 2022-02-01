3 лекарственных растения в составе Бронхипрета<sup>®</sup>

Растительный препарат Бронхипрет® рекомендован Респираторным обществом Германии для лечения простудного кашля и бронхита. 🌱 Он способствует снижению интенсивности кашля, уменьшает болевые ощущения, улучшает отхождение мокроты и помогает уменьшить дневной и ночной кашель у детей и взрослых.

Фитониринговый препарат Бронхипрет® обладает следующими свойствами: секретолитическим, противовоспалительным, спазмолитическим, противовирусным и антибактериальным.

Комбинация лекарственных растений в его составе позволяет достичь максимальной эффективности за счет совместного действия активных компонентов. А именно:

🌱Трава чабреца или тимьян обыкновенный (Thymus Vulgaris) — обладает выраженным противовоспалительным и противовирусным действием.

🌱 Листья плюща (Hedera helix) — разжижают и выводят мокроту, уменьшают приступы кашля.

🌱 Корень первоцвета (Primula veris) — подавляет воспаление, отхаркивает мокроту и смягчает приступы кашля.

В зависимости от формы препарата, различается и состав:

🧪 Бронхипрет® таблетки: трава чабреца + корень первоцвета.

🧪 Бронхипрет® сироп/раствор: трава чабреца + листья плюща.

🧪 Bionorica использует сырье высокого качества, которое достигается за счет строгого контроля селекции, процессов выращивания, сбора, использования современных технологий сушки и приготовления экстракта.

