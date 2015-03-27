Бронхит у детей: причины, основные симптомы и лечение.

Каковы основные причины и признаки бронхита у детей?

Острый бронхит может развиться в любом возрасте. Однако наиболее часто от бронхита страдают дети. Пик заболеваемости острым бронхитом приходится на холодные поры года, когда организм реагирует на температурные колебания и изменения влажности воздуха снижением иммунитета и повышенной восприимчивостью к респираторным инфекциям. Около 90% всех случаев бронхита у детей вызвано вирусами. Это вирусы гриппа, парагриппа, риновирусы, риносинтициальные вирусы. Несколько реже бронхит у детей вызывают коронавирусы, метапневмовирусы или бокавирусы. И лишь в 10% случаев «виновниками» заболевания являются бактерии (пневмококки, гемофильные палочки, моракселлы) и атипичная микрофлора (хламидии и микоплазмы). У многих детей причиной острого бронхита является смешанная флора. Это значит, что воспаление в нижних дыхательных путях возникает при попадании вирусов и бактерий одновременно. Внедрившись в слизистую оболочку нижних дыхательных путей, возбудители вызывают воспаление, а оно, в свою очередь, усиливает выработку мокроты. Избыточное выделение бронхиального секрета вкупе с повреждением мерцательного эпителия, выстилающего бронхи, приводит к образованию вязкой мокроты. Поэтому основным симптомом острого бронхита является непродуктивный (сухой) кашель в начале заболевания и продуктивный (с мокротой) кашель по мере разрешения воспалительного процесса.

Еще одной нередкой причиной острого бронхита у детей является гастроэзофагеальный рефлюкс – попадание пищи и содержимого желудка в дыхательные пути. Наиболее часто это состояние возникает у маленьких детей (до 6-ти месяцев) при неправильном кормлении и срыгивании. Желудочное содержимое содержит в том числе соляную кислоту и ферменты, которые раздражают слизистую оболочку. Такой бронхит называется аспирационным.

Неоднократные бронхиты могут преследовать детей, проживающих в неблагоприятных экологических условиях. В городах, где много промышленных предприятий и мало зеленых насаждений, частота бронхитов будет больше, чем в сельской местности. Вероятность развития бронхита также высока у тех детей, родители которых курят в квартире, где проживает ребенок. Поэтому, если вы – заядлые курильщики, подумайте, как расстаться с этой вредной привычкой.

Нередко бронхиту у детей могут сопутствовать другие проявления вирусной инфекции – общее недомогание, насморк и повышение температуры. Родители могут заподозрить, что у ребенка именно бронхит, а не обычный простудный кашель, по наличию хрипов при дыхании, что связано с нарушением вентиляции легких.

Иногда бронхит у ребенка протекает с проявлениями обструкции – сужения бронхов в результате отека слизистой оболочки, обтурации ее мокротой и бронхоспазма. При обструктивном бронхите появляется одышка, удлиняется выдох, дыхание становится затрудненным, в акте дыхания принимает участие мускулатура грудной клетки. При обструктивном бронхите кашель сухой (малопродуктивный), навязчивый, мокрота отходит с трудом.

К чему может привести плохо пролеченный бронхит?

Острый бронхит может протекать с различной степенью тяжести. Не стоит игнорировать длительный кашель у ребенка, поскольку он может быть сигналом появления осложнений – присоединения бактериальной инфекции или развития пневмонии.

Тяжелыми осложнениями острого бронхита являются:

Облитерирующий бронхиолит,

Бронхопневмония,

Астматический бронхит.

В некоторых случаях эти заболевания могут привести к развитию острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Заболевание протекает дольше и лечится сложнее, если бронхиту сопутствует тонзиллит, отит, синусит.

Нужно обратить пристальное внимание на наиболее частые причины, по которым возникают осложнения острого бронхита. Это:

Несвоевременное обращение к врачу и длительное самолечение;

Ошибочный диагноз;

Невыполнение назначений врача;

Маленький возраст пациента;

Наследственная предрасположенность к заболеваниям органов дыхания;

Курение (как активное, так и пассивное).

К кашлю у ребенка многие родители относятся не слишком настороженно. Этот симптом кажется простым, а в любой аптеке столько препаратов для его лечения, что вызывает желание справится с кашлем самостоятельно и не тратить время на поход в поликлинику. Несмотря на кажущуюся уверенность в причинах кашля, лучше все же поспешите на прием к врачу. Ведь чем скорее будет поставлен точный диагноз, тем быстрее начнется лечение и отступит болезнь.

Как долго может сохраняться кашель при бронхите у ребенка?

Повреждение ресничек бронхиального эпителия под действием вирусов, бактерий и их токсинов приводит к нарушению процесса самоочищения бронхов и образованию мокроты. Раздражение кашлевых рецепторов и скопление слизи в дыхательных путях вызывают кашель. Образно можно сказать, что кашель в этом случае не враг, а друг: он помогает очистить дыхательные пути от продуктов воспаления и патогенов. Если кашель сухой и навязчивый, не стоит стремиться его подавлять. Наоборот, нужно организовать лечение таким образом, чтобы как можно быстрее перевести его во влажный и облегчить откашливание. Если лечение начато вовремя и не развилось никаких осложнений, кашель при остром бронхите у детей сохраняется максимум 2 недели.

В некоторых случаях кашель сохраняется более длительное время. В этом случае важно повторно обратиться к врачу, чтобы исключить вероятные осложнения заболевания и другие причины кашля, не связанные с бронхитом. В их числе могут быть:

Синусит;

Постназальный затек (стекание носовой слизи по задней стенке глотки);

Инородные тела;

Общие соматические заболевания (патология сердечно-сосудистой системы);

Аллергические проявления (в том числе в ответ на прием медикаментов);

Если у ребенка длительный приступообразный кашель, необходимо исключать такое инфекционное заболевание как коклюш.

Какие анализы нужно сдать при бронхите?

На первом приеме врач уточнит обстоятельства, при которых появился кашель, предположит наличие бронхита по характеру кашля, наличию мокроты, особенностям течения заболевания, проведет аускультацию (прослушивание легких и бронхов фонендоскопом). При остром бронхите обычно выслушиваются рассеянные сухие и влажные разнокалиберные хрипы, при обструктивном бронхите — свистящие.

Для уточнения диагноза «острый бронхит» проводятся следующие лабораторные исследования:

Общий анализ крови. Позволяет с большей вероятностью определить, какова причина заболевания – вирусная или бактериальная.

Посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам. Проводится при затяжном течении бронхита и/или неэффективности лечения.

В отдельных случаях определяют серологические реакции для обнаружения антител к конкретному возбудителю (при наличии показаний или при подозрении на атипичную природу острого бронхита).

Биохимический анализ крови при остром бронхите, как правило, не показывает каких-либо характерных отклонений. Что касается других исследований, врач может назначить проверку насыщения крови кислородом и рентген органов грудной клетки. Это необходимо для исключения такого грозного осложнения, как пневмония.

Как эффективно вылечить бронхит у ребенка?

Назначать лечение при бронхите у ребенка должен врач. Только он может определить, лечить ребенка дома или направить в стационар. Если ребенок остается дома, ряд лечебных мероприятий можно организовать самим. В их числе:

Лечебно-охранительный режим. Если самочувствие ребенка не страдает, его не обязательно укладывать в постель. Однако воздух в помещении всегда должен быть свежим и увлажненным. Если в помещении жарко, ребенок будет дышать часто и поверхностно, при этом плохо вентелируются глубокие отделы легких.

Диета при бронхите должна включать достаточное количество свежих овощей и фруктов, обильное питье, которое способствует разжижению и отхождению мокроты.

Ингаляции (для смягчения кашля можно делать паровые ингаляции с отварами лекарственных трав – ромашки и календулы, или ингаляции с физиологическим раствором).

Согревающие мази и компрессы.

Прием медикаментов.

Перечень назначенных лекарств зависит от этиологии заболевания. Могут быть назначены противовирусные средства, антибиотики, противогрибковые препараты. При необходимости в острый период бронхита при повышении температуры тела выше 38 0 С назначаются жаропонижающие. Обязательно назначаются отхаркивающие и муколитические препараты. При обструктивном бронхите показано применение бронхолитиков. При аллергическом бронхите дополнительно рекомендуют антигистаминные средства.

При этом, каким бы неприятным не был кашель, противокашлевые препараты детям назначаются с большой осторожностью, так как они имеют побочные действия. Помимо этого, они способствуют застою мокроты в бронхах, создавая отличную питательную среду для патогенных бактерий.

Поэтому основой лечения при бронхите является облегчение кашля и выведение мокроты. Учитывая, что большинство случаев острого бронхита вызвано вирусами, нужно понимать, что роль антибиотиков в лечении этого заболевания сильно переоценена. Исследование, проведенное в Германии, говорит о том, что необоснованное назначение антибиотиков при ОРВИ отмечается в 60% случаях, в то время как в этом случае доказанной эффективностью обладают комплексные растительные средства. При сухом и влажном кашле, а также при необходимости выведения вязкой мокроты хорошо зарекомендовал себя немецкий растительный препарат Бронхипрет®.

Бронхипрет® – эффективная помощь при кашле.

Поскольку течение кашля при бронхите у детей, особенно раннего возраста, имеет свои особенности (узкие дыхательные пути, из-за богатого кровоснабжения легко возникает отек и неспособность ребенка самостоятельно хорошо откашляться), существует вероятность нежелательных эффектов при применении синтетических муколитиков. Ввиду этого оптимально применять именно растительные препараты с комплексным механизмом действия. Бронхипрет® имеет проверенный временем состав с доказанной эффективностью при кашле. Сироп Бронхипрет содержит хорошо подобранную комбинацию лекарственных растений: тимьяна и плюща. Благодаря такому составу препарат обладает всеми необходимыми для быстрого и эффективного лечения бронхита: противовоспалительным, муконормализующим (нормализует количество и вязкость мокроты) и противовирусным действием. При его применении благодаря противовоспалительному действию кашель становится редким, не таким болезненным, мокрота легко откашливается и в целом ребенок быстрее поправляется.

Бронхипрет® существенно отличается от других растительных препаратов. Во-первых, содержание активных ингредиентов в составе препарата строго стандартизировано. Благодаря этому лечение этим средством весьма эффективно. Корни первоцвета и листья плюща содержат сапонины, которые обеспечивают выраженное секретолитическое действие. Его дополняют эфирные масла и флавоноиды тимьяна, которые к тому же обладают способностью расслаблять мускулатуру бронхов. Поэтому в результате приема Бронхипрета® быстро смягчается кашель и начинает хорошо отходить мокрота, эффективно очищаются дыхательные пути. Во-вторых, Бронхипрет® действует на непосредственную причину болезни – вирусы и бактерии. Эфирное масло тимьяна содержит тимол – вещество, обладающее природным антисептическим и антибактериальным действием. Тимол выводится из организма через легкие, поэтому его действие локализуется именно в очаге воспаления – дыхательных путях. Это создает уникальный эффект «ингаляции изнутри», который помогает бороться с респираторной инфекцией. Благодаря этим свойствам, Бронхипрет® можно использовать как в составе комплексного лечения, так и в качестве монотерапии.

Поскольку в составе Бронхипрета® применяются специально отобранные растительные экстракты с определенными свойствами (BNO 1200, BNO 1201, BNO 1205), они не взаимозаменяемы на другие препараты на основе плюща или тимьяна. Благодаря комплексному составу, Бронхипрет® намного эффективнее растительных монопрепаратов от кашля, поскольку компоненты, входящие в его состав, дополняют и взаимно усиливают действие друг друга. В частности, тимьян, оказывая противовоспалительное, спазмолитическое и противовирусное действие, эффективно борется с респираторной инфекцией и кашлем, а остальные экстракты дополняют его действие с помощью муколитического и бронхолитического эффектов.

Безопасность лечения – в приоритете.

Во всем, что касается лекарственных препаратов для детей, особенно важны вопросы безопасности и хорошей переносимости. Важное значение также имеет удобная лекарственная форма.

Многие синтетические препараты для лечения кашля имеют внушительный перечень противопоказаний и риск развития аллергических реакций. Что же делать родителям ребенка, страдающего аллергией, ведь риск непереносимости синтетических медикаментов в этом случае высок? Можно ли применять растительные препараты при ОРВИ на фоне аллергии или при аллергическом кашле? В литературе есть информация о хорошей переносимости препарата Бронхипрет® даже у пациентов с атопическим дерматитом и другими аллергическими заболеваниями. Применять Бронхипрет® можно только при необходимости и отсутствии аллергии на травы.

При этом эффективность и хорошая переносимость Бронхипрета® доказана в ходе 2-х масштабных научных исследований, в каждом из которых приняло участие более 360 человек, страдающих бронхитом.

Преимущества Бронхипрета® перед синтетическими муколитиками были получены в ходе масштабного исследования C. Ismail et al., 2003. Исследование проходило на базе 771 клинического центра Германии и включало в себя 7783 пациента с бронхитом. Полученные результаты доказали, что Бронхипрет® даже более эффективен, чем амброксол и ацетилцистеин. При этом Бронхипрет® обладает значительно лучшим соотношением польза/риск по сравнению с указанными муколитиками. На фоне применения Бронхипрета® быстрее исчезали хрипы в легких, снижалась температура тела и уменьшался кашель, легче отходила мокрота.

Заслуживают внимания также результаты научного исследования, которое было проведено на базе 28 медицинских центров в Германии. Изучались эффективность и переносимость комбинации экстрактов тимьяна, первоцвета и плюща в сравнении с плацебо у пациентов, страдающих острым бронхитом. При применении Бронхипрета® количество приступов кашля у заболевших уменьшилось вдвое, а выздоровление наступало на 2 дня быстрее, чем в группе плацебо. К 9-му дню большинство пациентов, принимавших Бронхипрет®, полностью распрощались с кашлем (Б. Кеммерих и соавт., 2006).

Поэтому, если перед вами стоит вопрос, какое растительное средство от кашля выбрать для ребенка – выбирайте Бронхипрет®!

Что нужно делать, чтобы не заболеть бронхитом?

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Это справедливо и в отношении бронхита. Есть несколько общих правил, которые нужно выполнять, чтобы снизить вероятность появления кашля и бронхита у ребенка. В их числе:

Одеваться по погоде (это значит не пренебрегать шарфом и шапкой осенью и тепло одеваться в морозы).

Полностью отказаться от курения в помещении, где находится ребенок, и самому стараться не находиться с курящими.

Принимать витаминно-минеральные комплексы и укреплять иммунитет.

Заниматься спортом, дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой, чтобы укрепить весь организм в целом.

Установить в квартире увлажнитель воздуха. Сухой воздух затрудняет борьбу организма с патогенными микроорганизмами.

Своевременно делать влажную уборку и избавляться от пыли и аллергенов.

Многие родители по старинке применяют при кашле такой метод, как постановка горчичников. Горчичники при бронхите у детей иногда можно использовать, но нужно учитывать, что эта процедура имеет ряд ограничений. Горчичники нельзя ставить, если у ребенка обструктивный бронхит, так как в этом случае состояние может значительно ухудшиться за счет усиления отека. Иногда их использование приводит к развитию тяжелых аллергических реакций. Поэтому, прежде чем применять горчичники, лучше проконсультироваться с врачом. Гораздо эффективнее при первых признаках кашля принять Бронхипрет®. Во многих исследованиях отмечена хорошая переносимость и низкая вероятность побочных явлений при применении этого лекарства. Доказано, что 10-дневный курс лечения Бронхипретом® во многих случаях полностью избавляет от кашля. Лекарство может применяться у детей раннего возраста. В виде сиропа Бронхипрет® можно принимать детям с 2-х лет, в виде капель – с 6-ти лет, а в виде таблеток – с 12-ти лет.

