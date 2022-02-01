Трахеобронхит: описание болезни, причины, основные симптомы и лечение

Ранее мы подробно обсуждали тему острого трахеита и делали акцент на том, что нужно приложить максимум усилий, чтобы быстро вылечить это заболевание, дабы оно не перешло в бронхит. Однако если воспаление все же «спускается» ниже, сначала развивается трахеобронхит – острое респираторное заболевание, протекающее с одновременным воспалительным поражением слизистой оболочки трахеи и бронхов. Трахеобронхит может длиться 1-2 недели, но повода для беспокойства нет – он хорошо поддается лечению.



Каковы причины возникновения и симптомы трахеобронхита?

Ежегодно трахеобронхитом заболевают 5% взрослого населения. Максимальное количество обращений к врачу приходится на осенне-зимний период — время сезонных вспышек ОРВИ. Острый трахеобронхит часто сочетается с другими заболеваниями дыхательных путей: ринитом, фарингитом, ларингитом.

До 90% всех случаев острого трахеобронхита вызвано респираторными вирусами. В их числе вирусы гриппа, коронавирусы, аденовирусы, энтеровирусы, риновирусы, метапневмовирусы. Большинство перечисленных вирусов вызывают воспаление и повреждение эпителия нижних дыхательных путей, нарушение функции ресничек, ответственных за выведение мокроты, увеличение количества мокроты, которая при этом может становиться вязкой, трудно откашливающейся. Около 10% случаев острого трахеобронхита связано с бактериальным поражением, а также с хламидиями и микоплазмами.

Врачи также обращают внимание на вероятность аллергической причины трахеобронхита. Причинами воспаления в этом случае могут являться вредные выбросы в атмосферу, табачный дым, пыль, шерсть животных, пыльца цветущих растений.

Способствуют заболеваемости трахеобронхитом хронические заболевания, частые ОРВИ, гиповитаминоз, переохлаждение, стресс.



Будет ли выделяться мокрота при трахеобронхите?

Острый трахеобронхит развивается постепенно. Ему обычно предшествуют общие признаки вирусной инфекции: недомогание, лихорадка, слабость, головная боль, боль в мышцах и суставах. Воспаление при трахеобронхите спускается вниз, распространяясь на трахею и бронхи, причем.

Ключевой симптом заболевания – сильный приступообразный кашель, особенно выраженный ночью. Вначале кашель сухой, навязчивый, непродуктивный. Он часто сопровождается саднением и першением в горле. Приступ кашля может спровоцировать глубокий вдох или разговор. Через несколько суток появляется влажный продуктивный кашель с выделением вязкой мокроты. Кашель перестает быть таким мучительным, постепенно облегчается отхождение мокроты, и самочувствие улучшается.



Как отличить трахеобронхит от других заболеваний легочной системы?

Самостоятельно определить, что человек заболел именно трахеобронхитом, а не трахеитом или бронхитом, бывает сложно из-за того, что симптомы этих заболеваний имеют много общего. Чтобы определиться с диагнозом, лучше всего обратиться к специалисту. Диагностика трахеобронхита проводится терапевтом или педиатром. При подтвержденной аллергической причине заболевания может быть назначена консультация аллерголога. Врач прослушает дыхание и назначит анализы. При аускультации при трахеобронхите в начале заболевания выслушивается жесткое дыхание с сухими хрипами. По мере появления мокроты хрипы становятся влажными. Для успешного лечения важно определить также причину заболевания. В этом помогают:

Общий анализ крови;

Исследование мокроты (бактериологический посев);

Кожные аллергические пробы.

Рентгенография легких выполняется только для исключения пневмонии.



Что будет, если плохо пролечить трахеобронхит?

Трахеобронхит для жизни не опасен, и обычно заканчивается выздоровлением. Однако выздоровление – это активный процесс и для желаемого результата необходимо прилагать усилия. Иначе трахеобронхит может принять затяжное течение или вовсе «перерасти» в пневмонию.

Лечение острого трахеобронхита включает в себя противовирусную или антибактериальную терапию, в обязательном порядке - прием отхаркивающих препаратов. Ключ к успешному лечению трахеобронхита – быстрая ликвидация воспаления дыхательных путей и борьба с кашлем. Этими возможностями в полной мере обладает немецкий растительный препарат Бронхипрет®.



Как эффективно лечить трахеобронхит?

Ввиду комплексного состава (экстракт тимьяна в комбинации с экстрактами плюща или первоцвета) Бронхипрет® влияет на все звенья образования кашля при трахеобронхите. Он облегчает приступообразный кашель, способствует переходу сухого кашля во влажный, улучшает отхождение мокроты, восстанавливает дренажную функцию бронхов и снимает воспаление, что является неотъемлемой частью лечения.

Важно и то, что лечение Бронхипретом® уменьшает фармакологическую нагрузку на организм, безопасно и хорошо переносится. Биологически активные вещества растений естественно включаются в обменные процессы. Тимьян оказывает отхаркивающее, антисептическое и противовоспалительное действие. Такие же свойства характерны и для листьев плюща, в дополнение к которым он способствует расширению бронхов и устранению бронхоспазма. Экстракт корня первоцвета обладает отхаркивающим и секретолитическим эффектами, смягчает кашель. В комплексе друг с другом растения действуют сильнее, на этом и основаны состав и действие Бронхипрета®. Бронхипрет® выпускается в сиропе, растворе и таблетках, поэтому вам можно выбрать любую удобную форму для приема.



Что нужно делать, чтобы не заразиться трахеобронхитом?

Профилактика трахеобронхита включает в себя повышение иммунитета, предупреждение переохлаждений и контактов с больными ОРВИ. В большинстве случаев острый трахеобронхит заканчивается полным выздоровлением без последствий. Однако, чтобы это произошло как можно скорее, не забывайте принимать Бронхипрет® при кашле с первых дней заболевания.

Литература:

1. О. В. Зайцева. Кашель у детей: рациональный выбор терапии. «Медицинский совет» № 16, 2016

2. Т. Е. Привалова, С. А. Шадрин, Э. М. Шадрина. Новые фитопрепараты при лечении кашля у детей младших возрастных групп с острыми респираторными инфекциями. «Вопросы современной педиатрии» №4, том 6, 2007

3. О. В. Кладова, А. Е. Анджель, Ю. В. Компаниец. Роль растительного лекарственного препарата с противовоспалительным и секретолитическим действием в лечении кашля при ОРВИ. «Медицинский совет» №1, 2020

4. Ю. Л. Мизерницкий, Ш. А. Сулайманов. Современные комбинированные растительные препараты в практике пульмонолога. «Медицинский совет» №11, 2019

5. Ebell MH et al. 2013, Ann FAM Med,11:5-13.2, Marzian O., Behandlung der akuten Bronchitis bei Kindern und Jugendlichen. MMW №11, 2007

6. Ebell MH et al. 2013, Ann FAM Med, 11:5-13.2, Apothekenbasierte Beobachtungsstudie, Kardos P et al. (2021) 11th International Symposium on Cough, London

7. Н. Б. Лазарева, К. И. Карноух. Фитопрепараты: современные возможности использования в терапии респираторных инфекций.

8. Инструкция по мед