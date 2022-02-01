Трахеит у детей: причины, основные симптомы и лечение

Простудный кашель – один из наиболее распространенных симптомов у детей. Часто он свидетельствует о наличии трахеита, воспалительного заболевания верхних дыхательных путей (трахеи) на фоне ОРВИ. Главной задачей при трахеите у детей становится лечение кашля. Поэтому интерес родителей к муколитическим лекарствам с натуральным растительным составом вполне оправдан, ведь они наиболее естественно включаются в обмен веществ и максимально безопасны для детского организма.



Каковы основные причины развития трахеита у детей?

Трахеит у ребенка может возникать по различным причинам. Наиболее частая – это острая респираторная инфекция. В этом случае заболевание развивается по вине вирусов (гриппа, аденовирусов, респираторно-синтициальных вирусов) и бактерий (стрептококков, стафилококков, гемофильной палочки). При этом вирусная этиология острого трахеита занимает лидирующую позицию (до 90% случаев). Однако не стоит забывать и про неинфекционные причины заболевания. Трахеит у детей может возникнуть под действием различных раздражителей, среди которых:

холодный и сухой воздух;

табачный дым;

пыль.

Также причиной воспалительного процесса в трахее могут выступать очаги хронической инфекции, например, кариозные зубы или аденоиды, аллергическая настроенность организма.



Есть ли особенности протекания трахеита у детей?

Трахеит у детей проявляется сухим приступообразным кашлем, который усиливается при вдыхании холодного воздуха, смехе, разговоре, плаче. Кашель при трахеите наиболее выражен ночью. Это объясняется тем, что в положении лежа происходит скопление и застой вязкой мокроты, которая и провоцирует кашель. Однако, стоит помнить о том, что у детей усиление кашля в лежачем положении также часто происходит и при риносинусите, из-за стекания слизи по задней стенке глотки. Длительность кашля при остром трахеите у детей составляет от 1 до 2-х недель.

В начале болезни ребенок ощущает общее недомогание и слабость, могут отмечаться другие признаки ОРВИ – боль и першение в горле, насморк. У маленьких детей возможно повышение температуры до фебрильных цифр. У более старших детей температура тела может повышаться до 37,5 0 С или сохраняться в пределах нормы.



Чем отличается трахеит от бронхита?

Основное отличие трахеита от бронхита — это уровень поражения. И трахея и бронхи - это воздухопроводящие пути, в них не происходит газообмена между легкими и кровью. При этом трахея проводит воздух от гортани до легких, где она разделяется на 2 бронха. А дальше воздух уже проходит по бронхам, постоянно ветвящимся на все более мелкие веточки бронхиального дерева, находящимся внутри легких. Самые мелкие отделы этой системы - бронхиолы, они заканчиваются альвеолами, где и идет обмен кислородом и углекислым газом между дыхательной и кровеносной системой. Воспаление этого отдела (пневмония)самое серьезное, именно потому что происходит нарушение газообмена.

Острый бронхит проявляется следующими признаками: преимущественно влажным кашлем, жестким дыханием, сухими или влажными хрипами, насморком, слабостью, лихорадкой. Но даже при кажущихся очевидных отличиях этих заболеваний, самостоятельно определить, какое заболевание приключилось у ребенка, трахеит или бронхит, бывает непросто. Для уточнения диагноза и назначения лечения нужно обязательно обратиться к педиатру.



Какие осложнения могут быть при трахеите у детей?

Не всегда трахеит развивается изолированно. Во многих случаях, особенно, если лечение запаздывает, наблюдается сочетанное воспаление. Такое состояние называется трахеобронхитом.

Еще одной опасностью является присоединение бактериальной инфекции. В числе патогенов стафилококки, стрептококки, пневмококки и кишечные палочки, а также хламидии и микоплазмы. В этом случае течение заболевания становится более тяжелым и длительным, а к лечению в обязательном порядке подключаются антибиотики.



Как эффективно вылечить острый трахеит у ребенка?

Лечение острого трахеита у детей должно быть комплексным. В трахее гораздо меньше бокаловидных клеток и других структур, ответственных за образование мокроты. Поэтому кашель чаще сухой, болезненный, частый. Поэтому нет необходимости в препаратах, воздействующих на мокроту. Гораздо большее значение играет роль противовоспалительное действие, которым обладают многие лекарственные растения.

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ, у 75% пациентов, страдающих кашлем, целесообразно применять растительные муколитические препараты. Особенно желательно назначение фитотерапевтических препаратов у детей, ввиду их высокого профиля безопасности. При воспалительных заболеваниях, сопровождающихся кашлем, хорошо зарекомендовал себя немецкий фитопрепарат Бронхипрет®.

В состав Бронхипрета® входят экстракты тимьяна и плюща(сироп и раствор) или тимьяна и первоцвета (таблетки). Эти растения выбраны не случайно. Основными активными компонентами тимьяна являются эфирные масла, которые выводятся через дыхательные пути. Тимьян оказывает местное противовоспалительное действие, уменьшает спазм, проявляет бактерицидное и противовирусное действие, снижает вязкость мокроты. Плющ оказывает муконормализующее и спазмолитическое действие, усиливает противовирусный эффект тимьяна. Первоцвет разжижает мокроту, облегчая тем самым ее выведение, способствует образованию защитной пленки на слизистой оболочке трахеи, снижая раздражение кашлевых рецепторов и устраняя кашлевой рефлекс.



Что нужно делать, чтобы не заболеть трахеитом?

Многие родители, столкнувшись с такой проблемой, как кашель у ребенка, предпочитают применять «проверенные» домашние методы, ингаляции или отвары лекарственных трав. В отдельных случаях при крепком иммунитете и нетяжелой инфекции такой подход может сработать, но зачем рисковать? Применение тех же ингаляций оправдано не в каждом случае. Например, при кашле они могут способствовать проникновению инфекции в нижележащие отделы дыхательных путей и спровоцировать осложнения. Не каждый ребенок, особенно маленький, захочет выпить травяной чай. И это, не говоря о том, что при самостоятельном приготовлении такого отвара практически невозможно соблюсти эффективную лечебную дозировку. Мы живем в современном мире и нужно пользоваться медицинскими знаниями специалистов и современными лекарственными препаратами, такими, как Бронхипрет®. Доказано, что при применении Бронхипрета® при кашле у детей значительное улучшение самочувствия отмечалось уже к 5-му дню заболевания, что позволяет предотвратить затяжное течение болезни и вероятные осложнения. Препарат выпускается в удобных для маленьких детей формах – сиропе и растворе, имеет приятный вкус, хорошо переносится. Важно и то, что такое лечение доступно по цене каждому.

