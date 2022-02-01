Трахеит и его симптомы. Как отличить от бронхита?

Каковы причины возникновения и основные симптомы трахеита?

Трахея, по сути, является воздухоносной трубкой, соединяющей глотку и бронхи, образованной хрящевыми полукольцами, покрытыми слизистой оболочкой. У взрослых трахея начинается на уровне 6-7-х шейных позвонков и оканчивается на уровне 4-5-х грудных позвонков, где разделяется на два главных бронха. Главной функцией трахеи является проведение воздуха в легкие и выведение его из легких.

Воспаление трахеи чаще всего происходит в результате вирусной (в том числе гриппа и COVID-19) или бактериальной инфекции. В некоторых случаях заболевание может возникать как аллергическая реакция на внешние раздражители. Предпосылками развития трахеита могут быть: переохлаждение организма, вдыхание сухого, горячего или слишком холодного воздуха, воздействие аллергенов и пыли.

Главным симптомом трахеита является приступообразный кашель. В начале заболевания кашель непродуктивный, сухой, затем выделяется скудная мокрота. Приступы кашля особенно сильно беспокоят ночью и утром. Кашель может усиливаться при разговоре, глубоком дыхании, нередко сопровождается болью и жжением в области грудины.

Как отличить трахеит от бронхита?

Если признаки трахеита оставить без внимания, инфекция может «спуститься» еще ниже и распространиться на бронхи. Основные отличия трахеита от бронхита это: уровень поражения дыхательных путей, характер кашля, наличие или отсутствие хрипов, длительность течения заболевания.

При изолированном трахеите кашель частый, сухой, мучительный. Он может возникнуть из-за разговора, смеха, глубокого вдоха. При этом человек в целом может чувствовать себя удовлетворительно. Хрипы в бронхах при этом заболевании не выслушиваются.

При бронхите кашель существенно усложняет жизнь, он не дает высыпаться и комфортно бодрствовать. Бронхит характеризуется появлением сухих и влажных хрипов, развитием в легких жесткого дыхания.

Как долго сохраняется кашель при трахеите?

Кашель при трахеите возникает в ответ на активацию кашлевых рецепторов из-за воспаления слизистой оболочки. В среднем длительность сухого кашля при трахеите занимает около 7 дней, общая продолжительность кашля – до 2-х недель. Во многом длительность кашля зависит от тех респираторных вирусов, которые вызвали кашель.

Длительно также могут протекать аллергические трахеиты. Влияние аллергенов на слизистую оболочку гортани и трахеи у пациентов, склонных к аллергическим реакциям, вызывает ее отек, спазм гладких мышц и сужение просвета гортани и трахеи.

Чем может осложниться острый трахеит?

Если же лечение запаздывает (а это часто происходит из-за невнимания к своему состоянию или беспечности в отношении кашля), могут развиться осложнения острого трахеита – бронхит и пневмония. Бронхит протекает более длительно и сопровождается длительным влажным кашлем, хрипами в легких. Пневмонию можно заподозрить, если кашель и высокая температура тела сохраняются у больного более 7–10 дней.

У маленьких детей острый трахеит может дать такое грозное осложнение как стеноз гортани (круп или ларинготрахеит). Наиболее часто это заболевание регистрируется у детей до 6-ти лет.

Как подтвердить диагноз «трахеит»?

Острое течение трахеита имеет такие характерные признаки и особенности клинического течения, что опытному врачу достаточно обычного осмотра, чтобы поставить диагноз. Иногда он ставится «с порога», по характеру кашля пациента.

Для назначения эффективного лечения могут быть проведены следующие дополнительные исследования:

Общий и биохимический анализы крови,

Общий анализ мочи,

Бактериологический анализ мазков из носоглотки и посев мокроты,

Пульсоксиметрия,

Рентгенография органов грудной клетки.

Чем нужно лечить трахеит?

В острый период заболевания необходимо обеспечить заболевшему постельный режим. Это особенно важно, если болеет ребенок. Не менее важно принимать достаточное количество теплого питья. Это могут быть растительные чаи, морсы, компоты, отвар шиповника.

Медикаментозное лечение подразделяется на этиотропное (воздействие на возбудителей заболевания) и симптоматическое (устранение симптомов – повышенной температуры и кашля).

Для купирования кашля могут применяться следующие группы препаратов:

Отхаркивающие,

Противокашлевые,

Муколитики (препараты, разжижающие мокроту).

Бронхипрет® – эффективное лечение трахеита

Бронхипрет® содержит в своем составе лекарственные растения, которые давно и успешно применяются при различных видах кашля – экстракты тимьяна в комбинации с плющом или первоцветом. Благодаря натуральному составу и эффективности, Бронхипрет® является оптимальным вариантом для лечения воспаления и кашля при трахеите.

Флавоноиды и эфирные масла травы тимьяна обладают противовоспалительным действием и не только облегчают кашель, но и хорошо помогают при простуде, оказывают противовирусный эффект.

Для того, чтобы вылечить трахеит, Бронхипрет® достаточно принимать в течение 7 дней. В дополнение ко всему лекарство подходит как для детей с 2-х летнего (Бронхипрет® в сиропе) или 6-летнего возраста (Бронхипрет® в каплях), так и для детей с 12 лет и взрослых (Бронхипрет® в таблетках). Каждый может выбрать удобную для него форму выпуска Бронхипрета®.

