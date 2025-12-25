ТОП-5 ошибок при лечении кашля

💊 Назначить себе антибиотики. Кашель чаще всего вызывается вирусами, на которых не имеют воздействия антибиотики.

🥵 Укутаться, закрыть окна и бояться сквозняков — на самом деле сухой воздух раздражает горло и провоцирует кашель, да и бактерии в таких условиях отлично размножаются.

💊 Пить «противокашлевые» препараты при влажном кашле. Организм пытается избавиться от мокроты, а вы подавляете процесс откашливания. В результате инфекция остается с вами.

🙃 Не лечить кашель вообще. Да, вероятно, он пройдет сам. А может и не пройти — привести к осложнениям или присоединению бактериальной инфекции и тогда справиться будет значительно сложнее.

💊 Прогревать легкие горчичниками. Бесполезно и даже опасно. Горчичники как и любые другие тепловые процедуры в острый период, в особенности, когда повышена температура не желательны. Они только усиливают воспалительную реакцию, а вместе с ней выраженность симптомов.

Обратитесь к врачу. И не затягивайте с лечением, важно начать помогать организму с первых симптомов.

Растительный препарат Бронхипрет® рекомендован Респираторным обществом Германии для лечения простудного кашля и бронхита. 🌱 Он способствует снижению интенсивности кашля, уменьшает болевые ощущения, улучшает отхождение мокроты и помогает уменьшить дневной и ночной кашель у детей и взрослых.

Инструкция Бронхипрет Раствор

Инструкция Бронхипрет Сироп

Инструкция Бронхипрет Таблетки

