Топ-5 ошибок в лечении кашля

Так делать не надо!

Кашель - это симптом многих болезней дыхательных путей. Он бывает продуктивным - с отхождением мокроты и непродуктивным или сухим.

Обычно сначала кашель сухой, а по мере разжижения становится влажным.

✖ Заблуждение 1 - подавление кашлевого рефлекса при отхождении мокроты при влажном кашле.

Это вызвано непониманием природы кашля. Ведь он помогает очистить дыхательные пути и борется с последствиями болезни в виде скопления мокроты.

Принимать противокашлевые препараты в этом случае недопустимо, иначе мокрота будет накапливаться в легких. Необходимо очищать дыхательные пути. В этом помогут муколитические и отхаркивающие препараты.

✖ Заблуждение 2. Лечение кашля антибиотиками - еще одна ошибка.

Антибиотики назначают для лечения осложненных бактериальных болезней, которые вызвали кашель. Поэтому если кашель вызван вирусом или грибком, то его лечение антибактериальными препаратами только навредит.

Для выявления причины кашля, нужно обратиться к врачу.

✖ Заблуждение 3. Прием средств, которые разжижают мокроту (муколитических) при сухом кашле.

Не всегда при сухом кашле нужно принимать муколитические препараты. Например, при аллергических реакциях мокроты просто нет, поэтому такие препараты просто бессмысленны.

В таких случаях нужно определить причину кашля.

✖ Заблуждение 4. Нахождение в сухом помещении во время ОРЗ.

Увлажненный воздуха при кашле оказывает положительный эффект на организм и облегчает дыхание, нормализует состояние слизистой, исключая их раздражение.

Оптимальная влажность в помещении - 40-60%. Такого уровня можно достичь с помощью увлажнителя воздуха.

✖ Заблуждение 5. Игнорирование кашля - еще одно заблуждение.

Многие считают, что кашель, как и насморк, рано или поздно проходит сам. Но он не всегда вызван легкой простудой, поэтому есть риск пропустить серьезную болезнь.

Лечить кашель нужно предварительно установив его причину. Важно не допустить переход его в хронический, поскольку это делает дыхательные пути более уязвимыми.

В следующих постах мы расскажем о том, что рекомендуется делать при кашле.