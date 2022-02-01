timyan obiknovenniy

Тимьян обыкновенный

Thymus vulgaris

Название Thymus происходит из древнегреческого. Vulgaris на латыни означает "обычный".

Другие названия

фимиал, чабрец, фимиамник, фимья.

Распространие

Первоначальный ареал тимьяна - страны Средиземноморья, Балканы и Кавказ. Сегодня растение встречается почти во всей Европе, а также в некоторых частях Северной Америки, Индии и Индонезии. Тимьян предпочитает известковые, песчаные почвы и каменистые склоны.

История

Целебная сила тимьяна была известна уже в древние времена. Древние египтяне использовали его масло для бальзамирования умерших. В Древней Греции растение применялось для лечения респираторных заболеваний. В Средиземноморском регионе особенно ценился эффект на пищеварение. Бенедиктинские монахи привезли тимьян в монастырские сады Центральной Европы как лекарственное растение и пряность. Позже тимьян прославился как "антибиотик для бедных" благодаря своей эффективности в борьбе с микробами.

Применение и действующие вещества

Тимьян содержит множество высокоактивных веществ. В первую очередь следует упомянуть эфирные масла тимол и карвалол. Они разжижают слизь, успокаивают кашель, действуют противовоспалительно, спазмолитически, бактерицидно, противовирусно и обезболивающе. Кроме того, листья тимьяна содержат дубильные вещества, горечи, флавоноиды и фенольные соединения. Тимьян используется, в частности, для лечения простуды, бронхита, сухого кашля и коклюша, а также при желудочно-кишечных заболеваниях.

Лекарственные растения: от дикорастущего сырья к целенаправленному разведению

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris)

Травы в составе Бронхипрета®

