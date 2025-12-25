Сухой кашель и особенности его лечения.

Какой кашель считается сухим?

Кашель – это естественный защитный рефлекс, возникающий в ответ на действие какого-либо раздражителя. Он способствует очищению слизистых оболочек дыхательных путей от пыли, слизи, мокроты, вредных микроорганизмов.

Кашель – один из наиболее частых симптомов острых респираторных заболеваний. Различают влажный и сухой кашель. При влажном кашле происходит отхождение мокроты, после чего наступает облегчение. Сухой кашель обычно длительный, раздражающий и болезненный, без отделения мокроты, и переносится человеком более мучительно. Чаще всего простуда начинается с сухого кашля, который постепенно становится влажным, и самочувствие пациента улучшается.

Сухой кашель отличается множеством кашлевых приступов, следующих один за другим, не приносящих облегчения состояния. От непрерывного кашля начинается боль в грудной клетке, бессонница и снижение аппетита. Сухой кашель характеризуется как изнуряющий, надсадный, грубый, лающий, царапающий, неукротимый, сопровождающийся першением и болью в горле, осиплостью или охриплостью голоса.

Чем опасен сухой кашель?

Приступы сухого кашля могут быть настолько сильными, что способны вызвать рвоту. Продолжительный, сильный и надрывный кашель может привести к повреждению слизистой оболочки и появлению кровотечения. Сухой кашель часто сопровождается общей слабостью и недомоганием, ознобом, мышечными болями, повышением температуры.

Последствиями такого кашля могут быть:

Боль в глотке, осиплость и потеря голоса;

Поперхивание, снижение аппетита;

Головная боль, тошнота и рвота;

Бессонница;

Психологический дискомфорт;

Существенное снижение качества жизни.

При каких заболеваниях бывает сухой кашель?

Среди самых частых причин, провоцирующих сухой кашель, находится острая респираторная инфекция. Это могут быть вирусы или бактериальные инфекции, вызывающие фарингит, трахеит, бронхит, пневмонию. Также сухой кашель сопровождает ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких).

Среди других причин сухого кашля:

Заболевания ЖКТ (например, ГЭРБ);

Заболевания сердечно-сосудистой системы;

Заболевания щитовидной железы;

Заболевания ЛОР-органов;

Аллергические реакции;

Побочное действие некоторых лекарственных препаратов.

Как долго может сохраняться сухой кашель?

В зависимости от длительности кашель может быть:

Острым (кратковременным) – до 3-х недель;

Подострым (затяжным, постинфекционным) – от 3-х до 8-ми недель;

Хроническим (длительным) – более 8-ми недель.

При острых респираторных вирусных и бактериальных инфекциях кашель, при его правильном лечении, продолжается обычно не более 7–9 дней. Хронический кашель требует внимательного изучения и углубленной диагностики.

Можно ли ставить горчичники при сухом кашле?

Горчичники при сухом кашле можно использовать с осторожностью. Они обладают отвлекающим действием: расширяют поверхностные сосуды кожи и раздражают рецепторы. Однако научных доказательств пользы этой процедуры нет.

Горчичники при сухом кашле нельзя использовать:

При высокой температуре;

При аллергии и кожных заболеваниях;

Беременным;

Детям младшего возраста.

Можно ли принимать отхаркивающие препараты при сухом кашле?

При сухом кашле верная тактика – перевести его во влажный и затем способствовать активному выведению мокроты. Для этой цели применяются мукоактивные средства:

Мукокинетики — способствуют ускорению продвижения слизистого секрета;

Муколитики — разжижают вязкую мокроту;

Мукорегуляторы — влияют на количество вырабатываемой слизи.

Как эффективно вылечить сухой кашель?

Основной целью лечения сухого кашля является уменьшение воспаления в дыхательных путях. Эффективным средством является препарат Бронхипрет®, содержащий тимьян и плющ. Он обладает противовоспалительным действием, благодаря чему уменьшается раздражение кашлевых рецепторов.

Бронхипрет® выпускается в различных формах:

Сироп (для детей с 2-х лет);

Капли (для детей с 6-ти лет);

Таблетки (для взрослых).

Литература: