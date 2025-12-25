Сухой и влажный кашель

Кашель – наиболее частый симптом при ОРВИ и бронхите. Несмотря на то, что в норме он играет защитную роль, при простудах кашель обычно приобретает патологический характер и причиняет большие неудобства заболевшему. Чтобы как можно быстрее избавиться от кашля, нужно в первую очередь определить его характер – сухой или влажный и подобрать соответствующее лечение.



Как проявляется сухой и влажный кашель?

Кашель – это рефлекторная защитная реакция нашего организма, вызванная раздражением слизистой оболочки дыхательных путей, направленная на очищение от пыли, дыма, инородных тел и патогенных микроорганизмов. Наиболее часто в практике врачей встречается простудный кашель (в 90% случаев обусловленный вирусной инфекцией). Выделяют сухой и влажный кашель.

При непродуктивном (сухом) кашле мокрота не выделяется или выделяется в очень небольших количествах. Такой кашель часто отмечается в начале ОРВИ, при гриппе, коклюше, хламидийной инфекции. Нередко он мучительный, навязчивый, изнуряющий. Он грубый по звучанию, может сопровождаться выраженной болью за грудиной. При локализации воспалительного процесса в бронхах могут выслушиваться сухие свистящие хрипы. По мере течения заболевания наблюдается переход сухого кашля во влажный.

Продуктивный (влажный) кашель сопровождается обильным выделением мокроты, которая вырабатывается в трахее и бронхах. Вместе с мокротой из организма выводятся патогенные микроорганизмы и их токсины. Такой кашель наблюдается при ОРВИ, трахеите, бронхите. Он более мягкий по характеру, при локализации воспалительного процесса в бронхах выслушиваются влажные хрипы, меняющие свою локализацию после откашливания.



Как самостоятельно отличить сухой и влажный кашель?

Выраженный и длительный кашель, независимо от его характеристик, существенно снижает качество жизни человека: нарушает самочувствие, настроение, сон, аппетит и при этом может приводить к ряду осложнений. При этом подходы к лечению сухого и влажного кашля в некоторых ситуациях могут отличаться. Поэтому важно знать какой беспокоит кашель – сухой или влажный. Основное отличие – это отсутствие или наличие мокроты. Мокрота будет в основном при влажном кашле. Как только получается добиться хорошего и полного отхождения мокроты, наступает выздоровление.



Какие препараты применяются для лечения сухого и влажного кашля?

В настоящее время в аптеках можно найти большое количество препаратов для лечения кашля. Их можно разделить на три большие группы: противокашлевые лекарственные средства, отхаркивающие препараты и средства растительного происхождения. Понятно, что отхаркивающие препараты назначаются исключительно при влажном кашле, сопровождающемся выделением мокроты. Для того, чтобы снять приступ сухого кашля, некоторые врачи назначают противокашлевые препараты. Однако круг применения этих лекарств весьма ограничен из-за их особых характеристик. Противокашлевые препараты угнетают кашлевой центр, лишая организм возможности выводить болезнетворные микробы с помощью кашля наружу. В итоге есть риск затяжного и осложненного течения заболевания. Кроме того, противокашлевые препараты противопоказаны при всех состояниях, сопровождающихся выделением мокроты. Если ее «заблокировать», может возникнуть «заболачивание» дыхательных путей и ряд связанных с этим осложнений. Поэтому главным показанием для применения противокашлевых препаратов является наличие длительного (более одной недели) сухого мучительного кашля, мешающего нормальной жизнедеятельности и нарушающего сон. Такой кашель встречается при коклюше, хламидийной инфекции,плеврите.

Противокашлевые препараты с большой осторожностью назначают детям. Поэтому наиболее эффективным подходом при сухом кашле является перевод его во влажный с последующим активным выведением мокроты. В этом хорошо помогают некоторые растительные препараты.



Как быстро сухой кашель может перейти во влажный и что для этого нужно?

Острый кашель, обусловленный вирусной или бактериальной инфекцией, обычно длится 5-10 дней. При вовлечении в воспалительный процесс бронхов кашель может затягиваться до 3-х недель. В первые дни заболевания кашель сухой и навязчивый. То, что такое состояние длится недолго – 2-3 дня, не очень сильно успокаивает заболевшего, ведь что-то нужно делать прямо сейчас. При сухом кашле показаны следующие мероприятия:

Нахождение в теплом помещении с достаточной влажностью;

Избегание раздражающих запахов и воздействия сигаретного дыма;

Постельный режим;

Обильное питье. Рекомендуется пить больше теплой жидкости (молоко, чай, минеральная вода);

Исключение из питания раздражающих и пряных продуктов.

Для того, чтобы перевести сухой кашель во влажный, наиболее эффективно применять растительные препараты с комплексным действием, такие, как Бронхипрет® (производство компании «Бионорика СЕ», Германия).



Какой Бронхипрет® выбрать для лечения сухого и влажного кашля?

Комбинации тимьяна (чабреца) и плюща, тимьяна и первоцвета, входящие в состав Бронхипрета®, усиливают действие друг друга и обладают комплексным эффектом, что позволяет применять лекарство для лечения как сухого, так и влажного кашля.

Эффективность и безопасность препарата Бронхипрет® при кашле доказана во многих исследованиях. Бронхипрет® уменьшает воспаление в дыхательных путях, смягчает навязчивый кашель, облегчает отхождение мокроты, оказывает противовирусный эффект. На фоне его применения реже требуется назначение антибиотиков, быстрее проходят симптомы заболевания, восстанавливается защитная функция слизистой оболочки дыхательных путей.

В аптеке можно встретить Бронхипрет® следующих форм и состава:

Сироп и раствор (содержит экстракты тимьяна и плюща);

Таблетки (содержат экстракты тимьяна и первоцвета).

Бронхипрет® в сиропе и растворе предназначен для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сухим или влажным кашлем. Бронхипрет® в таблетках эффективно смягчает раздражающий кашель и обладает отхаркивающим действием. При сухом кашле удобнее всего выбирать сироп и раствор Бронхипрета®, а при влажном подойдет препарат в любой форме. Сухой кашель под влиянием Бронхипрета® смягчается и переходит во влажный, а далее мокрота начинает отходить из дыхательных путей, они постепенно очищаются и приступы кашля исчезают. Большим плюсом является его хорошая переносимость, в том числе у детей и у людей, склонных к аллергии.

Бронхипрет® можно применять у детей с 2-х лет (сироп), с 6-ти лет (раствор) и с 12-ти лет (таблетки). Подросткам и взрослым можно принимать этот препарат в любой форме. Наиболее эффективными формами для взрослых являются раствор и таблетки Бронхипрета®.

Литература: