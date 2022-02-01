Как распознать бронхит: 5 основных признаков

Как распознать бронхит: 5 основных признаков

Бронхит — воспалительное заболевание бронхов, сопровождающееся их отеком. Чаще всего развивается вследствие заражения вирусом, но причиной может быть и вторичная бактериальная инфекция, курение, вдыхание опасных химических веществ. Важно вовремя распознать бронхит, ведь разные виды респираторных заболеваний предполагают различное лечение.

  • Основной признак бронхита — кашель.
  • Обычно в первые 2-3 дня заболевания он сухой, приступообразный.
  • По прошествию этих дней кашель становится мокрым, начинает отходить мокрота.
  • Бронхит может сопровождаться болезненными ощущениями за грудиной, хрипами при дыхании.
  • Головная боль, повышенная температура тела, утомляемость, ломота в суставах — другие популярные симптомы.

При первых признаках бронхита обратитесь к лечащему врачу и примите Бронхипрет®. Немецкий растительные препарат Бронхипрет® эффективен для лечения кашля и острого бронхита на любом этапе развития заболевания.  

Он подавляет воспаление, уменьшает репликацию вирусов, разжижает и эвакуирует густую слизь, облегчает отхаркивание, чтобы уменьшить болезненность и частоту кашля, и быстрее избавиться от бронхита. Эффективность Бронхипрета® доказана в ходе клинических исследований высоких стандартов.

Image

Инструкция Бронхипрет Раствор

Инструкция Бронхипрет Сироп

Инструкция Бронхипрет Таблетки

Читайте также

Лекарственные растения: от сырья к разведению

Лекарственные растения: от дикорастущего сырья к целенаправленному разведению

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

Тимьян обыкновенный

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris)

Травы в составе Бронхипрета®

Травы в составе Бронхипрета®

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы.© 2002—2025 Бронхипрет® (Bronchipret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.