Как распознать бронхит: 5 основных признаков

Бронхит — воспалительное заболевание бронхов, сопровождающееся их отеком. Чаще всего развивается вследствие заражения вирусом, но причиной может быть и вторичная бактериальная инфекция, курение, вдыхание опасных химических веществ. Важно вовремя распознать бронхит, ведь разные виды респираторных заболеваний предполагают различное лечение.

Основной признак бронхита — кашель.

Обычно в первые 2-3 дня заболевания он сухой, приступообразный.

По прошествию этих дней кашель становится мокрым, начинает отходить мокрота.

Бронхит может сопровождаться болезненными ощущениями за грудиной, хрипами при дыхании.

Головная боль, повышенная температура тела, утомляемость, ломота в суставах — другие популярные симптомы.

