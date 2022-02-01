Как распознать бронхит: 5 основных признаков

Бронхит — воспалительное заболевание бронхов, сопровождающееся их отеком. Чаще всего развивается вследствие заражения вирусом, но причиной может быть и вторичная бактериальная инфекция, курение, вдыхание опасных химических веществ. Важно вовремя распознать бронхит, ведь разные виды респираторных заболеваний предполагают различное лечение.
При первых признаках бронхита обратитесь к лечащему врачу и примите Бронхипрет®. Немецкий растительные препарат Бронхипрет® эффективен для лечения кашля и острого бронхита на любом этапе развития заболевания.
Он подавляет воспаление, уменьшает репликацию вирусов, разжижает и эвакуирует густую слизь, облегчает отхаркивание, чтобы уменьшить болезненность и частоту кашля, и быстрее избавиться от бронхита. Эффективность Бронхипрета® доказана в ходе клинических исследований высоких стандартов.