Профилактика пневмонии. Реабилитация после пневмонии. Почему важно делать дыхательную гимнастику?

Довольно часто мы слышим выражение: «лучшее лечение – это профилактика». Вместо того, чтобы отмахнуться от известной фразы, мы решили разобраться, как предупредить это серьезное заболевание, а также как правильно и быстро восстановиться после него. Делимся с вами нашими находками!



Как восстановиться после пневмонии?

После перенесенной пневмонии человек часто чувствует себя слабым и истощенным. Для этого есть ряд веских причин. Среди других инфекционных заболеваний пневмония выделяется тяжестью своего течения и высокой вероятностью осложнений. Также она отличается длительностью течения и серьезностью лечения. Слабость после пневмонии – это не что иное, как астенический синдром, который может длиться 1 месяц и более. После перенесенной пневмонии заметно страдает иммунитет, и нужно приложить усилия, чтобы не заболеть снова.

Как правило, врач каждому переболевшему пневмонией назначает курс реабилитации. К этому назначению нужно отнестись серьезно. Индивидуально разработанная схема восстановления после болезни позволит успешно выйти из состояния астении и вернуть жизненные силы.

Направления реабилитации после пневмонии:

укрепление легких и восстановление их функций при помощи дыхательной гимнастики, массажа, физиотерапии и специальных упражнений;

устранение последствий приема антибиотиков: восстановление нарушенной кишечной микрофлоры, дезинтоксикация организма. Вместе с лекарственными препаратами могут быть рекомендованы проверенные народные средства;

лечение сопутствующих заболеваний, ликвидация очагов хронической инфекции в организме, предупреждение новых ОРВИ;

восстановление и укрепление иммунитета, прием поливитаминов, растительных адаптогенов и препаратов от кашля.



Почему важно делать дыхательную гимнастику?

Назначенные физиотерапевтические процедуры уменьшают последствия воспалительного процесса и, как правило, безопасны. Важнейшим этапом реабилитации после пневмонии является дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика применяется после прекращения острого периода болезни. Ее цель — улучшение газообмена в легких, их кровоснабжения, тренировка легких, улучшение работы мелких бронхов в нижних долях легких, облегчение отхождения мокроты. Дыхательная гимнастика проводится 1-2 раза в день по 10 минут с предшествующей ему легкой зарядкой.



Как правильно делать дыхательную гимнастику?

Общие правила выполнения упражнений:

Упражнения делают в медленном или среднем темпе с максимальной амплитудой движений.

Во время выполнения упражнений контролируют пульс, чтобы избежать чрезмерной нагрузки. Учащение сердечных ударов допускается не более чем на 10 в минуту.

На этапе выздоровления упражнения можно делать, сидя на стуле или стоя. В это время к дыхательным упражнениям добавляется ходьба; длительность упражнений увеличивается до 20 минут.

В последующем к дыхательным упражнениям добавляется ЛФК, спортивная ходьба. Длительность занятия увеличивается до 40 минут.



Как не допустить повторного развития пневмонии?

В основе профилактики пневмонии лежат предупреждение пневмококковой инфекции, а также поражение легочной ткани вирусами гриппа и COVID-19 путем иммунизации. Обратитесь к своему врачу для вакцинации, если вы обнаружили себя в группах риска:

Люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями, в том числе с бронхиальной астмой, ХОБЛ, наследственными и врожденными патологиями легких; Пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и выделительной систем, сахарным диабетом; Лица, часто болеющие ОРВИ, а также имеющие нарушения иммунитета.

Пневмонией болеют не только взрослые, но и дети. Учитывая серьезность заболевания, ВОЗ и ЮНИСЕФ разработан глобальный план действий по профилактике пневмонии, в который включены: создание безопасной окружающей среды и чистой экологии, вакцинация, своевременное лечение пневмонии. Реализация этого плана должна способствовать снижению смертности детей от пневмонии на 65% и уменьшению тяжелых случаев заболевания на 25%.

Важным моментом в лечении пневмонии является подбор отхаркивающей терапии. Муколитическая и отхаркивающая терапия помогает избавиться от интенсивного малопродуктивного кашля с вязкой трудноотделяемой мокротой, ухудшающего самочувствие пациента. Для этой цели можно рассмотреть немецкий фитотерапевтический препарат Бронхипрет®.



Как правильно принимать Бронхипрет® при кашле?

По данным Ismail C. et al (2003), Бронхипрет® по своей эффективности сопоставим, а по некоторым параметрам даже превосходит современные синтетические муколитические средства. Исследователи изучили влияние амброксола, ацетилцистеина и Бронхипрета® на более чем 7000 пациентов в Германии и установили, что Бронхипрет® способствует более быстрому улучшению самочувствия пациентов, дает значительно меньше побочных эффектов и лучше переносится. Он оказывает противовоспалительное действие на легочную ткань, препятствует бронхообструкции, разжижает мокроту и способствует ее выведению. Бронхипрет® выпускается в сиропе и каплях (имеет в своем составе экстракты тимьяна и плюща) и таблетках (содержит экстракты тимьяна и первоцвета). Схема приема препарата Бронхипрет®:

Сироп (принимают неразбавленным. При необходимости можно запить небольшим количеством воды).

Возраст Дозировка Дети от 2 до 5 лет 3,2 мл 3 раза в день Дети от 6 до 11 лет 4,3 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 5,4 мл 3 раза в день

Раствор (принимают с небольшим количеством воды, перед употреблением флакон рекомендуется встряхнуть).

Возраст Дозировка Дети от 6 до 11 лет 1,3 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 2,6 мл 3 раза в день

Таблетки (принимают не разжевывая, запивая большим количеством воды).

Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день.



Что нужно делать, чтобы снова не заболеть пневмонией?

В первую очередь важно полностью пройти весь комплекс мероприятий, назначенных реабилитологом. Восстановление после пневмонии может уменьшить последствия болезни и восстановить самочувствие, но структурные изменения, например, очаги склероза и фиброза легочной ткани, останутся навсегда. Их наличие может предрасполагать к простудным заболеваниям и кашлю, поэтому нужно постараться минимум 1 год после пневмонии не заболеть ОРВИ. Для этого нужно все усилия направить на повышение иммунитета, а также своевременно и качественно лечить начинающийся кашель. В этом надежным помощником является Бронхипрет®.

Литература: