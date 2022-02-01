pervocvet

Первоцвет весенний 

Primula Veris

Ботаническое название Primula veris происходит от латинского primus (первый) и veris (весна):весной первоцвет цветет одним из первых, что отражено и в русском названии.

Другие названия

первоцвет настоящий, первоцвет лекарственный, примула весенняя, баранчики, белая буквица, божьи ручки, гасник, ушки, небесные ключики, золотые ключики, цветы Святого Петра.

Распространение

Произрастает в негустых лесах, на лугах (предпочитая бедную, известковую почву) и под плодовыми деревьями от Центральной Европы до Ближнего Востока. В полях цветок стал редким из-за излишнего удобрения почвы.

История

Первоцвет использовался в медицинских целях в древние и средневековые времена, особенно при бронхите, кашле с густой слизью и синусите. Часто применялся в сочетании с другими лекарственными травами, такими как тимьян, горечавка, бузина, щавель и вербена. Считалось, что с помощью букета первоцвета можно вступить в контакт с умершими близкими.

Применение и действующие вещества

Два активных вещества первоцвета особенно ценны: тритерпеновые сапонины, содержащиеся в корне, стимулируют рефлексы гладких бронхиальных мышц через нервные волокна блуждающего нерва. Это разжижает сгустки бронхиальной слизи и облегчает кашель. В тоже время биофлавоноиды цветка активизируют естественный механизм самоочищения слизистой оболочки дыхательных путей через сложный биохимический процесс в организме. Кроме того, цветы оказывают противовоспалительное действие.

Входит в состав препаратов Синупрет® экстракт и Бронхипрет®.

Image

Инструкция Бронхипрет Раствор

Инструкция Бронхипрет Сироп

Инструкция Бронхипрет Таблетки

Читайте также

Лекарственные растения: от сырья к разведению

Лекарственные растения: от дикорастущего сырья к целенаправленному разведению

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

Тимьян обыкновенный

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris)

Травы в составе Бронхипрета®

Травы в составе Бронхипрета®

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы.© 2002—2025 Бронхипрет® (Bronchipret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.