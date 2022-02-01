Первоцвет весенний

Primula Veris

Ботаническое название Primula veris происходит от латинского primus (первый) и veris (весна):весной первоцвет цветет одним из первых, что отражено и в русском названии.

Другие названия

первоцвет настоящий, первоцвет лекарственный, примула весенняя, баранчики, белая буквица, божьи ручки, гасник, ушки, небесные ключики, золотые ключики, цветы Святого Петра.

Распространение

Произрастает в негустых лесах, на лугах (предпочитая бедную, известковую почву) и под плодовыми деревьями от Центральной Европы до Ближнего Востока. В полях цветок стал редким из-за излишнего удобрения почвы.

История

Первоцвет использовался в медицинских целях в древние и средневековые времена, особенно при бронхите, кашле с густой слизью и синусите. Часто применялся в сочетании с другими лекарственными травами, такими как тимьян, горечавка, бузина, щавель и вербена. Считалось, что с помощью букета первоцвета можно вступить в контакт с умершими близкими.

Применение и действующие вещества

Два активных вещества первоцвета особенно ценны: тритерпеновые сапонины, содержащиеся в корне, стимулируют рефлексы гладких бронхиальных мышц через нервные волокна блуждающего нерва. Это разжижает сгустки бронхиальной слизи и облегчает кашель. В тоже время биофлавоноиды цветка активизируют естественный механизм самоочищения слизистой оболочки дыхательных путей через сложный биохимический процесс в организме. Кроме того, цветы оказывают противовоспалительное действие.

Входит в состав препаратов Синупрет® экстракт и Бронхипрет®.