Применение отхаркивающих средств при кашле

Кашель – одна из самых частых причин обращения пациента к врачу. Препаратов, которые применяются при кашле, множество. Одни из них подавляют сухой навязчивый кашель, другие расширяют бронхи, третьи помогают бороться с мокротой. Практика показывает, что наиболее часто для того, чтобы эффективно справиться с кашлем, вначале сухой кашель необходимо перевести во влажный, а затем активно способствовать выведению мокроты. Тогда выздоровление не за горами.



Как появляется кашель?

В большинстве случаев кашель – это проявление инфекционного процесса в верхних (ОРВИ, фарингит, тонзиллит, ларингит) и нижних (трахеит, бронхит, пневмония) дыхательных путях. При проникновении инфекционных агентов (вирусов или бактерий) в слизистую оболочку респираторного тракта развивается воспаление, которое сопровождается усиленной выработкой слизи бокаловидными клетками и железами подслизистого слоя. Изменяется не только количество, но и состав бронхиального секрета, который становится тягучим и вязким, из-за чего нарушается работа мерцательного эпителия и страдает мукоцилиарный транспорт, благодаря которому происходит очищение дыхательных путей. Для того, чтобы вывести из организма образовавшуюся мокроту, необходимы отхаркивающие препараты.



Что такое отхаркивающие средства?

Отхаркивающие препараты, или муколитики – это лекарственные средства, разжижающие мокроту в результате прямого воздействия на патологический секрет. К этой группе относятся синтетические препараты: бромгексин, амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин. Они обладают выраженным отхаркивающим эффектом. Механизм действия бромгексина и амброксола основан на стимуляции альвеолярной секреции. Благодаря повышению выработки сурфактанта снижается вязкость образующейся слизи, и она легче откашливается. Кроме этого, такие препараты влияют на степень проникновения антибиотиков в ткани органов дыхания и помогают им «работать» в очаге воспаления. Механизм действия ацетилцистеина основан на разрыве химических связей мукополисахаридов мокроты, что уменьшает вязкость слизи. Но сложность состоит в том, что особенности действия препаратов этой группы не позволяют принимать их при любом виде кашля.



В каком случае применяются отхаркивающие средства?

Отхаркивающие препараты применяются только при влажном кашле. Они позволяют добиться:

разжижения вязкой мокроты;

облегчения выведения мокроты из бронхов.

При остром и хроническом бронхите или пневмонии отхаркивающие средства при необходимости назначают в комплексе с другими группами лекарств (антибиотиками, противовирусными препаратами, иммуномодуляторами).



Как долго нужно применять отхаркивающие препараты?

Отхаркивающие препараты меняют вязкость и состав мокроты, поэтому их нельзя принимать бесконтрольно. Важно помнить, что препараты этой группы принимают только для лечения влажного кашля. При неосложненном течении болезни обычно достаточно 4-5 дней приема. В остальных случаях продолжительность приема этих препаратов согласовывается с врачом, поскольку применение синтетических отхаркивающих препаратов небезопасно и имеет ряд противопоказаний.



Какие есть противопоказания применения отхаркивающих средств?

Прием синтетических отхаркивающих препаратов может сопровождаться чувством сухости в дыхательных путях, нарушениями со стороны пищеварительной системы (бывает тошнота, рвота, диспепсия), иногда может проявляться крапивница и аллергическая сыпь. Основным противопоказанием для применения препаратов этой группы является:

Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.

У различных производителей могут быть различные ограничения для применения лекарств этой группы у детей (наиболее частое ограничение - запрет использования таблетированных форм у детей младше 6-ти лет), беременных и кормящих. Имеет значение и общее состояние здоровья. Такие состояния, как, например, пептическая язва, могут быть противопоказанием для применения некоторых отхаркивающих препаратов.

Поэтому отхаркивающие лекарства подбираются только после консультации врача. Самостоятельно ставить себе диагноз нельзя. Если мокрый кашель сопровождается большим количеством мокроты или кровянистыми выделениями, нужно также обратить на это внимание врача.



Как сделать лечение кашля эффективным и безопасным?

Нет никакой необходимости изнурять себя сухим или влажным надоедливым кашлем. Лучше вовремя обратиться к врачу и начать принимать лекарства от кашля с отхаркивающим эффектом. К тому же в аптеках есть растительные препараты, которые можно принимать как при сухом, так и при влажном кашле и действие их будет более безопасным и естественным для организма по сравнению с синтетическими лекарствами. К таким средствам относится немецкий фитопрепарат Бронхипрет®.

Основным действующим веществом всех форм Бронхипрета® является тимьян. В составе сиропа и раствора Бронхипрет® он сочетается с экстрактом плюща, а в составе таблеток – с экстрактом первоцвета. Эфирные масла и флавоноиды этих растений оказывают комплексное действие: противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное, бронхолитическое и отхаркивающее. Таким образом, эффективность Бронхипрета® оказывается даже выше, чем синтетического отхаркивающего средства, благодаря воздействию не только на кашель, но и на причину его появления (воспаление). При этом доказано, что лечение растительными препаратами более безопасно.



Преимущества фитопрепарата Бронхипрет® в лечении кашля.

Выбирая Бронхипрет® для борьбы с кашлем и мокротой, вы:

помогаете бронхам быстрее бороться с воспалением,

способствуете разжижению и выведению вязкой мокроты,

устраняете кашель,

снижаете тяжесть заболевания и ускоряете выздоровление.

Высокая клиническая эффективность и безопасность Бронхипрета® доказана во многих исследованиях, проведенных как среди взрослых, так и среди детей. Выяснилось, что Бронхипрет® не только помогает справиться с любым видом кашля, но и уменьшает выраженность других симптомов простуды. При этом Бронхипрет® имеет гораздо меньшее количество побочных явлений по сравнению с синтетическими отхаркивающими препаратами и гораздо лучше переносится. Препарат подходит и для детей (сироп – с 2-х лет, раствор – с 6-ти лет, таблетки – с 12-ти лет), а при необходимости может применяться длительно.

