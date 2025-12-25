Почему мы кашляем?

Каков механизм возникновения кашля?

Кашель – это рефлекторная защитная реакция человеческого организма, в результате которой происходит выведение из дыхательных путей избытка секрета, частичек пыли и других вредных элементов. Кашель возникает в результате раздражения кашлевых рецепторов, расположенных в слизистой оболочке как верхних, так и нижних дыхательных путей: носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, плевры. Надо отметить, что эти рецепторы могут находиться не только в дыхательных путях, но и в ушах, пищеводе, перикарде, что делает возможным появление кашля при неблагополучии в этих органах. Возникающий при раздражении рецепторов импульс передается по афферентным волокнам блуждающего нерва в кашлевой центр, расположенный в продолговатом мозге. Оттуда следует ответный сигнал по эфферентным волокнам блуждающего, диафрагмального и спинальных нервов к мышцам грудной клетки, диафрагмы и брюшного пресса, сокращение которых и приводит к появлению кашля. Кашлевые рецепторы могут реагировать на механические, термические, химические раздражители, а также на воспаление. Отсюда такое многообразие причин кашля.

Как возникает кашель при ОРВИ?

Мукоцилиарная система является важным составляющим компонентом местной защиты дыхательных путей. Она очищает верхние и нижние дыхательные пути от патогенов, проникающих в организм извне. На фоне масштабного попадания в организм респираторных вирусов, их активного размножения в эпителии дыхательных путей развивается воспалительный процесс, в результате которого выработка слизи существенно усиливается. При воспалении химический состав секрета также существенно меняется. Что происходит?

• Уменьшается количество воды;

• Повышается концентрация нейтральных и кислых гликопротеинов (муцинов).

Это, в свою очередь, нарушает физические характеристики слизи. Изменяются ее вязкость, эластичность, текучесть. Она становится густой и вязкой, реснички мерцательного эпителия слипаются и мукоцилиарный «эскалатор» останавливается. Система очищения слизистой оболочки органов дыхания перестает работать. Скапливающаяся слизь становится превосходной питательной средой для патогенных бактерий.

Какой бывает кашель?

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, врач должен вначале определить, какой именно кашель у данного конкретного пациента. Для этого разработана специальная классификация кашля. При этом специалист ориентируется также на сопутствующие признаки, такие как отсутствие или наличие мокроты, осиплость голоса, частота кашля, его общая продолжительность и периодичность появления.

Итак, кашель по характеру может быть:

сухой (непродуктивный);

влажный (продуктивный).

Может ли возникать кашель на нервной почве?

Бывает так, что человека длительно мучает частый сухой кашель. Он бесконечно ходит по врачам, но простуды или хронического легочного заболевания не обнаруживается. В этом случае в появлении кашля может быть виноват стресс.

Любой кашель возникает при раздражении кашлевого центра, расположенного в головном мозге. Иногда человек начинает кашлять «по привычке» после тяжелого и длительного бронхолегочного заболевания, чтобы вызвать сострадание окружающих. Среди других причин психогенного кашля могут быть: стресс, проблемы на работе или в семье, нестабильное финансовое положение, длительное физическое перенапряжение.

Может ли кашель быть симптомом сердечной патологии?

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, стенокардия, артериальная гипертензия и другие) чаще, чем у остальных, могут отмечаться простуды. Однако кашель в данном случае обусловлен не только этим фактом. Из-за плохой работы сердца и сосудов возникает недостаточное кровообращение в легких, которое создает условия для развития бронхоспазма и появления сухого приступообразного кашля. Кроме этого, кашель при сердечно-сосудистых заболеваниях может быть побочным явлением действия некоторых медикаментов, например, ингибиторов АПФ.

Может ли человек кашлять при заболеваниях пищевода и желудка?

Действительно, человек может кашлять при наличии у него патологии пищеварительной системы. Такой кашель нередко длительный, частый и мучительно переносится заболевшим. Стандартные препараты для лечения кашля оказываются в этом случае не эффективными. И даже тот факт, что кашель при заболеваниях желудка и пищевода отмечается далеко не в каждом случае, мало утешает, поскольку часто даже опытному специалисту требуется много усилий, чтобы установить настоящую причину кашля. Основные причины кашля при патологии пищеварительной системы это:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

дисбактериоз кишечника;

инородные тела в пищеводе;

глистная инвазия.

Как понять причину кашля?

В настоящее время выделяют более 50 заболеваний и патологических состояний, которые могут вызывать кашель. На первом месте, конечно же, находится бронхолегочная патология. Далее следуют:

Заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, перикардит, пороки сердца);

Заболевания ЛОР-органов (риносинуситы, фарингиты, отиты);

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы);

Побочные действия лекарственных препаратов (ИАПФ, лекарств в форме аэрозоля);

Психогенный (невротический) кашель;

Кашель после диагностических манипуляций (бронхоскопия, ларингоскопия, гастроскопия).

Что делать, чтобы прекратить приступ кашля?

Если вдруг начался кашель, необходимо предпринять ряд простых действий:

дать доступ свежего воздуха (открыть окно или форточку),

принять сидячее положение,

выпить несколько глотков воды.

