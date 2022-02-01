Почему кашель усиливается ночью?

Во время сна организм отдыхает и набирается сил для нового дня. Но что делать, если спать мешает кашель?

Для начала обратите внимание на условия сна. Причиной кашля может стать холодный или сухой воздух: он раздражает слизистую оболочку. Также спровоцировать кашель может неправильное положение тела во время сна.

Причиной кашля может быть какое-либо из заболеваний, у которых пик раздражения дыхательных путей приходится именно на вечернее время. Во сне все процессы в организме человека замедляются. Мокрота, которая практически не рассасывается, забивает дыхательные пути. В результате возникает внезапный приступ кашля.

Заболевания, при которых возникает ночной кашель:

Острые респираторные заболевания: ОРВИ или коклюш.

Инфекционные заболевания: риносинусит, ларингит, трахеит, бронхит

Бронхиальная астма

Аллергия

Хроническая сердечная недостаточность

Чтобы точно определить причину кашля, следует обратиться к врачу для проведения диагностики.

Если дыхательные пути раздражены и сухой кашель мешает спать, помогут лекарства, направленные на разжижение слизи. Растительный лекарственный препарат Бронхипрет® способствует разжижению мокроты, не провоцируя ее увеличения, снижает частоту и болезненность кашля, уменьшает воспаление.