Почему кашель усиливается ночью?
Во время сна организм отдыхает и набирается сил для нового дня. Но что делать, если спать мешает кашель?
Для начала обратите внимание на условия сна. Причиной кашля может стать холодный или сухой воздух: он раздражает слизистую оболочку. Также спровоцировать кашель может неправильное положение тела во время сна.
Причиной кашля может быть какое-либо из заболеваний, у которых пик раздражения дыхательных путей приходится именно на вечернее время. Во сне все процессы в организме человека замедляются. Мокрота, которая практически не рассасывается, забивает дыхательные пути. В результате возникает внезапный приступ кашля.
Заболевания, при которых возникает ночной кашель:
- Острые респираторные заболевания: ОРВИ или коклюш.
- Инфекционные заболевания: риносинусит, ларингит, трахеит, бронхит
- Бронхиальная астма
- Аллергия
- Хроническая сердечная недостаточность
Чтобы точно определить причину кашля, следует обратиться к врачу для проведения диагностики.
