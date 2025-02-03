Почему долго не проходит бронхит?

Риску подхватить простуду и бронхит каждый человек подвергается неоднократно в течение всего года, но особенно в холодную пору (осенью, зимой, ранней весной). В некоторых случаях после бронхита кашель может мучить пациента еще долгое время. С чем это связано и как с этим бороться?

Как возникает бронхит?

Бронхит – это воспалительный процесс в бронхах без поражения легочной паренхимы. Он может быть как вирусной, так и бактериальной природы. Однако вирусы встречаются намного чаще. Они вызывают бронхит более, чем в 90% случаев. Главными возбудителями бронхита являются риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, коронавирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа. И только около 5–10% бронхитов связано с бактериальными инфекциями. При попадании в дыхательные пути патогены внедряются в слизистую оболочку и начинают активно размножаться. Это происходит только в том случае, если иммунная система человека работает недостаточно эффективно. Транзиторное снижение иммунитета возможно в результате переохлаждения, стресса, предшествовавшей ОРВИ, наличия соматических заболеваний, лечения антибиотиками. В ответ на размножение патогенов в бронхах возникают воспаление и отек, увеличивается выработка густой вязкой слизи, которая нарушает работу мукоцилиарного транспорта. У человека появляются повышение температуры тела, недомогание и кашель.

Почему при бронхите сохраняется длительный кашель?

Кашель, сухие (в начале заболевания) и влажные хрипы – основные признаки бронхита. Другие признаки могут быть выражены в разной степени. К ним относятся:

Одышка и затруднение дыхания,

«Свистящее» дыхание, боль в груди,

Осиплость голоса,

Недомогание, повышение температуры тела.

Кашель при бронхите (с мокротой или без нее) обычно длится в течение 1 – 3-х недель. В некоторых случаях может отмечаться более длительный кашель. Это происходит по разным причинам. Среди них:

Повышенная чувствительность кашлевых рецепторов и высокая реактивность бронхов;

Затруднения при откашливании мокроты, длительное сохранение мокроты в дыхательных путях;

Сильный воспалительный процесс, обусловленный высокой инвазивностью возбудителя;

Вероятное присоединение осложнений;

Несвоевременное начало лечения или неправильное лечение бронхита.

Поэтому, если вы простыли и у вас отмечается кашель, нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Чем нельзя лечить кашель при бронхите?

Казалось бы, здесь все просто: достаточно начать принимать лекарства от кашля, температуры и воспаления. Однако лечение при бронхите имеет свои особенности и «подводные камни». Несмотря на то, что основная причина бронхита – вирусная инфекция, для его лечения до сих пор широко применяются антибиотики. Около 86,6% пациентов начинают принимать их самостоятельно, а примерно 70% врачей назначают их без особенной на то необходимости. При этом часто ориентируются на характер мокроты. При бронхите она может быть от прозрачной до желтой или зеленой. Обычно появление окрашенной мокроты расценивается как признак бактериальных осложнений. Однако это не совсем так. Пероксидаза, которая вырабатывается лейкоцитами в мокроте, изменяет ее цвет. Поэтому на основании одного только цвета мокроты нельзя судить о наличии бактериальной инфекции. Прежде, чем назначить антибиотики, необходимо выполнить ряд дополнительных обследований: сделать развернутый анализ крови, посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам. Ведь последствия нерационального применения антибиотиков хорошо известны. Наиболее грозное – развитие устойчивости к ним бактерий.

В лечении кашля тоже не все так однозначно. Например, даже при наличии сильного кашля не рекомендуется применять противокашлевые препараты, поскольку они могут спровоцировать застой мокроты в бронхах. Кроме того, их прием чреват серьезными побочными явлениями, особенно у детей. Синтетические отхаркивающие препараты также подходят не всем, кроме того, они не оказывают противовоспалительного и противовирусного действия. Из-за этого эксперты ВОЗ пришли к выводу, что у 75% пациентов бронхит целесообразно лечить препаратами растительного происхождения.

Все зависит от экстракта

Одним из самых изученных и эффективных растительных лекарств для лечения кашля при бронхите является оригинальный комбинированный фитопрепарат Бронхипрет®, произведенный компанией «Бионорика», Германия. Он содержит комбинацию травы тимьяна и листьев плюща, а также травы тимьяна и корня первоцвета.

Трава тимьяна обладает секретолитическим, отхаркивающим, бронхолитическим, антибактериальным и противовоспалительным свойствами. Листья плюща и корень первоцвета оказывают отхаркивающее и спазмолитическое действие на дыхательные пути. Эти растительные экстракты дополняют и усиливают действие друг друга. В составе Бронхипрета® они более эффективны, чем по отдельности. Кроме того, при создании препарата применяется особые виды этих растительных экстрактов:

Бронхипрет ® сироп содержит экстракт тимьяна BNO 1561 и специальный экстракт плюща BNO 1511;

сироп содержит экстракт тимьяна BNO 1561 и специальный экстракт плюща BNO 1511; Бронхипрет® таблетки, покрытые оболочкой, содержат экстракт тимьяна BNO 1018 и специальный сухой экстракт первоцвета BNO 1535.

Все эти экстракты изготовлены в соответствии с технологией фитониринга. Доказано, что они по силе своего действия превосходят другие препараты на основе растительных компонентов. Кроме того, Бронхипрет®, благодаря комбинированному составу, эффективнее, чем препараты на основе отдельно взятых экстрактов плюща, тимьяна или первоцвета.

Помогает ли Бронхипрет® ускорить выздоровление?

Врачи считают, что «да». Бронхипрет® эффективно воздействует на кашель при бронхите. В начале заболевания он помогает унять сухой раздражающий кашель, а в последующем – активно вывести мокроту. Благодаря силе растительных экстрактов, препарат оказывает заметное противовирусное и антимикробное действие, активно уменьшает воспаление, а также образование вязкой мокроты. Поэтому он не только воздействует на отдельно взятый симптом при бронхите (кашель), но и лечит само заболевание. Доказано, что среди пациентов, принимавших Бронхипрет®:

Частота приступов кашля ниже на 77,6%;

Частота полностью выздоровевших от бронхита выше в 2 раза;

Выздоровление наступает на 2 дня раньше;

К концу курса лечения хрипы пропадают у большинства пациентов.

Основным показанием для назначения Бронхипрета® является лечение острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты. Бронхипрет® можно применять в качестве основного препарата в случаях, когда нет показаний для назначения противобактериальных и противовирусных лекарств. Но при необходимости его можно комбинировать с упомянутыми препаратами. Натуральные компоненты Бронхипрета® помогают сократить длительность кашля, способствуют более быстрому выздоровлению и хорошо переносятся!

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