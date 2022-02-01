Пневмония. Виды и основные симптомы. На что обратить внимание?

Какая бывает пневмония?

Первое, что делает врач, если он обнаруживает пневмонию – уточняет ее причины и местоположение воспалительного очага в легких. Это помогает эффективно бороться с заболеванием.

Наиболее частой и актуальной на сегодняшний день причиной развития пневмонии является вирусное поражение легких, в частности, вирусом COVID-19. Сейчас это самая распространенная пневмония. Вирусная инфекция в целом и коронавирусная в частности вызывают тяжелую интерстициальную пневмонию, когда наряду с инфильтратами легочной паренхимы имеются выраженные изменения в интерстициальной ткани легких. То есть воспалительный процесс развивается во всех структурах легких, участвующих в газообмене, что мешает нормальному насыщению крови кислородом. Хуже и тяжелее инфекция протекает у пациентов, имеющих хроническую патологию бронхов и легких, поскольку у них сатурация (насыщение крови кислородом) уже несколько снижена, а структурные изменения бронхолегочной системы провоцируют более легкое присоединение вирусной инфекции.

Развитию пневмонии при коронавирусе особенно сильно подвержены люди из группы риска:

дети;

лица любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом или аутоиммунными нарушениями);

лица старше 65 лет.

Особенность коронавирусной пневмонии в том, что она на начальной стадии часто развивается бессимптомно. Из-за этого инфицированный человек может некоторое время продолжать вести обычный образ жизни, не подозревая, что у него – серьезное респираторное заболевание и он может заразить им других людей. Это определяет такое широкое распространение инфекции COVID-19. Сложнее всего приходится пациентам с наличием сопутствующих хронических заболеваний, которые также влияют на иммунитет. Пока иммунная система начинает бороться с инфекцией, вирусов в организме может стать слишком много, и ее усилия будут тщетными. Развивается коронавирусная пневмония, симптомы которой на первых порах также могут быть не замеченными. Вирус COVID-19 также может создавать в дыхательных путях условия для внедрения патогенных микроорганизмов, провоцирующих еще более тяжелое течение пневмонии. При COVID-19 в большинстве случаев развивается двусторонняя пневмония, которая локализуется в нижних отделах легких.

Если все же сработала настороженность врачей и самого пациента в отношении вероятности коронавирусной пневмонии, проводится рентгенография или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки. При проведении КТ органов грудной клетки у пациентов даже с легким течением COVID-19 тем не менее могут быть обнаружены признаки вирусной пневмонии. К счастью, нарушения газообмена в этой ситуации, как правило, отсутствуют, а количество кислорода, которое поступает в кровь, остается нормальным. В этой ситуации пациенты без факторов риска и наличия осложнений могут лечиться на дому под контролем врача. Конечно, хорошо, если иммунитет самостоятельно справляется и человек выздоравливает. Но чаще из-за тяжести процесса заболевшему требуется госпитализация.

Также не стоит сбрасывать со счетов и другие причинные агенты пневмонии. В их числе: бактерии, грибки, паразиты, хламидии, микоплазмы. При сниженном иммунитете или серьезных сопутствующих заболеваниях пневмонию может вызывать смешанная инфекция.

По тому, насколько выражен процесс, пневмония может быть: очаговая, очагово-сливная, сегментарная, полисегментарная и долевая. По степени тяжести различают пневмонию среднетяжелую и тяжелую, а по наличию осложнений – осложненную и неосложненную. Пневмония также может быть одно- и двусторонней.

Каковы основные симптомы пневмонии?

Почти каждый вид пневмонии у взрослых имеет отличительные особенности течения, связанные со свойствами возбудителя, тяжестью болезни и наличием осложнений. Чаще всего течение пневмонии в современных условиях стертое. При бессимптомном течении пневмонии заболевшего беспокоит сильная утомляемость не только при умеренных физических нагрузках, но и в состоянии покоя. Определить бессимптомную пневмонию на первых порах во время осмотра у врача трудно. Хрипы в легких обычно слышны не сразу. В начале заболевания общее самочувствие может страдать мало, температура повышается волнообразно. Отмечается повышенная утомляемость, слабость, может присутствовать длительный кашель. Именно поиски причины кашля приводят пациента на рентгенограмму легких или КТ, где и обнаруживается пневмония. Но, естественно, чем больше площадь поражения, тем будет более выражены проявления болезни.

При изначально обширном поражении легочной ткани пневмония начинается внезапно и остро. Температура тела быстро достигает высоких цифр и держится до 10 дней, сопровождаясь ознобом и выраженной интоксикацией – головной болью, болью в мышцах, суставах, слабостью. Человека беспокоит боль в груди на стороне воспаления, одышка. В начале заболевания кашель сухой, непродуктивный. Со 2-го дня воспаления во время кашля начинает отходить вязкая мокрота, нередко с прожилками крови. Постепенно количество мокроты увеличивается, она становиться более жидкой.

Характерной особенностью вирусной пневмонии, из-за того, что воспаление развивается не в альвеолах, а в интерстиции, является сухой мучительный кашель, практически без отделения мокроты. Кроме кашля, при пневмонии, вызванной COVID-19, человека беспокоят:

частичная или полная потеря способности ощущать вкусы и запахи;

подъем температуры до 37,5–38° С;

недомогание и сильная утомляемость;

першение или боль в горле.

Инкубационный период инфекции, вызываемой вирусом COVID-19, может составлять от 2 до 14 суток. Это значит, что симптомы заболевания могут проявиться в эти сроки. Течение болезни может быть разным – от типичных проявлений ОРВИ (повышение температуры тела, кашель, слабость, головная боль) до тяжелой пневмонии, сопровождающейся дыхательной недостаточностью. Всегда стоит внимательно относиться к таким симптомам заболевания, как одышка (увеличение частоты дыхания), чувство нехватки воздуха, боль или чувство тяжести в грудной клетке в любой период болезни. Пневмония при COVID-19 развивается примерно в 20% случаев инфицирования, от 2 до 10% случаев имеет тяжелое течение.

Для пневмонии при COVID-19 характерна стадийность течения.

Начальная стадия.

После попадания вируса в организм происходит его активное размножение в клетках и распространение инфекции гематогенным путем. Это состояние длится в среднем около 1 недели. В это время человека могут беспокоить симптомы ОРВИ.

Развитая стадия.

Составляет 9–14 дней. Вирусы активно размножаются в эпителии дыхательных путей, поражают мукоцилиарный транспорт. Система иммунитета угнетена. Есть вероятность присоединения бактериальной флоры. Если пневмония в этот момент не будет диагностирована, есть большие шансы ее осложненного течения.

Развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

Это патология, при которой пациенту необходимо проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Стадия иммунных нарушений.

Возникает при несвоевременном обращении за медицинской помощью, опасна своими осложнениями, вплоть до летального исхода.

Надо отметить, что пневмония при COVID-19 чаще всего двусторонняя.

Как по первым симптомам понять, что у человека пневмония?

Подозревать пневмонию можно, если отмечаются следующие признаки:

Лихорадка выше 38 0 С 3 дня и более;

Кашель с мокротой;

Изменение характера дыхания;

Воспалительные изменения в анализе крови.

Полагать, что пневмония вызвана вирусом COVID-19, помимо описанных выше симптомов, можно, если у пациента отмечаются:

Значительно повышенная (более 38 0 С) или пониженная (менее 36 0 С) температура тела, стабильная на протяжении 5-ти дней и более. Жаропонижающие препараты при этом оказывают незначительный кратковременный эффект. Наиболее опасно заболевание с пониженной температурой тела, поскольку это говорит о низкой сопротивляемости организма инфекции.

Затрудненное дыхание и одышка, которые присутствуют даже в состоянии покоя.

Боль в грудной клетке при дыхании, синюшный оттенок губ, который говорит о нехватке кислорода. Облегчение дыхания в позиции «лежа на животе», в прон-позиции.

Сильная головная боль, нарушение сердцебиения (аритмия).

Мучительный приступообразный сухой кашель без мокроты.

Повышенная потливость, слабость, сонливость.

Нарушение сознания, обморок.

Если у вас или ваших близких отмечается повышенная температура тела, которая плохо реагирует на прием жаропонижающих препаратов, и кашель – немедленно обратитесь за медицинской помощью!

Как диагностируется пневмония?

В домашних условиях при подозрении пневмонии у взрослых можно проверить сатурацию – насыщение крови кислородом с помощью пульсоксиметра. В свете условий пандемии COVID-19 этот прибор должен быть у каждого.

Сатурация показывает, сколько кислорода на данный момент содержится и циркулирует в крови. Низкая сатурация указывает на гипоксемию, которая требует срочного врачебного вмешательства. Необходимо поднять уровень кислорода в легких и крови, чтобы предотвратить осложнения, а иногда спасти человеку жизнь. Если при COVID-19 у пациента явно снижена сатурация, это с большой долей вероятности говорит о вирусном поражении легких — пневмонии.

У здоровых людей показатели должны быть в пределах 95-98%. Более низкие значения могут говорить о наличии дыхательной недостаточности.

Если человек с коронавирусной пневмонией лечится на дому, с помощью пульсоксиметра он может проводить мониторинг насыщения крови кислородом самостоятельно. Однако полагаться только на этот показатель не стоит. Его неправильная оценка может стать ошибкой в оценке своего состояния и не заменяет других видов исследований и врачебного контроля. Также важно знать, что даже при тяжелой пневмонии сатурация может некоторое время быть в норме, а затем резко упасть. В ночное же время сатурация снижается даже у здорового человека. Точку в диагностике пневмонии легких ставит рентгенография органов грудной клетки или компьютерная томография (КТ).

В отличие от рентгенографии органов грудной клетки, КТ помогает установить пневмонию быстро, с первых дней заболевания, когда нет явных симптомов пневмонии и изменения в легких еще слабо выражены. Как правило, она проводится в сроки не ранее 3-5 дней с момента заболевания. Изображения, полученные с помощью КТ, дают возможность увидеть 3-D модель нужной области легкого и отличить проявления обычной пневмонии от коронавирусной. При этом КТ не применяется для широкого скрининга наподобие рентгенографии, поскольку доза облучения выше, чем при флюорографии, а продолжительность обследования с контрастным веществом (выполняется при необходимости) более длительное. При легком течении COVID-19 КТ проводится только при наличии факторов риска или для дифференциальной диагностики с другими заболеваниями. Оценка динамики течения и исхода выявленной COVID-19 пневмонии проводится по клиническим показаниям, сроки лечения определяются индивидуально. Это зависит от объема пораженной легочной ткани, который также определяется на основании КТ.

Помимо проведения рентгенографии, КТ и пульсоксиметрии, дополнительными способами диагностики пневмонии являются:

ПЦР-тест на COVID-19 со слизистой оболочки дыхательных путей;

Общий анализ крови;

Биохимический анализ крови;

Спирография.

По показаниям проводятся другие методы обследования, с учетом состояния пациента и наличия у него сопутствующих хронических заболеваний.

Может ли пневмония быть осложнением другой легочной патологии?

«Перерасти» в пневмонию могут ОРВИ, острый трахеит, бронхит. Наиболее вероятно это при отсутствии полноценного лечения или несвоевременной терапии этих заболеваний. Спровоцировать пневмонию могут и другие состояния, например, хронические сердечно-сосудистые заболевания или болезни опорно-двигательного аппарата. Давать осложнения может и сама пневмония. Она может осложняться плевритом и деструкцией (разрушением) легочной ткани. Это очень опасные состояния. Смертность от пневмонии составляет 9% от всех случаев. Она находится на 4-м месте после сердечно-сосудистых, онкологических болезней, травм и отравлений.

Наиболее опасна в этом отношении пневмония при COVID-19, особенно протекающая на фоне таких заболеваний как хронический бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма. Разрушая легкие, этот коварный вирус продолжает оказывать неблагоприятное влияние на организм. В результате развиваются:

Острая дыхательная недостаточность. При этом состоянии пациенту постоянно критически не хватает кислорода. Если обращение к врачу запаздывает, возможен летальный исход.

Сепсис (заражение крови). Нарушается доставка кислорода к тканям, возникают множественные очаги инфекции в организме.

Полиорганная недостаточность. Нарушаются функции основных систем организма.

Фиброз легких. Это образование рубцов внутри органов дыхания. На месте эластичной ткани появляется соединительная. Особенно вероятно развитие фиброза в результате обширного поражения легочной ткани. По данным европейский врачей, фиброз наблюдается у 18% пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию.

Установлено, что чем раньше начаты лечение и реабилитация, тем быстрее восстановятся легкие, а неблагоприятные последствия заболевания сойдут «на нет».

Кашель при пневмонии и Бронхипрет®

Самым важным шагом в лечении пневмонии является этиотропная терапия, направленная на уничтожение возбудителя болезни. В зависимости от причины это могут быть противовирусные, антибактериальные, противогрибковые средства. Для снижения температуры применяются жаропонижающие препараты. Для разжижения и выведения мокроты применяются муколитики и отхаркивающие препараты. Важным компонентом комплексного лечения кашля при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей является немецкий фитопрепарат Бронхипрет®.

Бронхипрет® содержит в составе экстракт тимьяна в сочетании с экстрактами плюща или первоцвета. Что очень важно при пневмонии, оно не просто борется с кашлем и помогает выводить мокроту, но и оказывает противовоспалительное действие, способствует заживлению и восстановлению легочной ткани. Кашель при пневмонии на фоне приема Бронхипрета® становится более мягким, продуктивным. Научными исследованиями доказано, что Бронхипрет® по эффективности не уступает синтетическим муколитикам и даже превосходит их. Кроме этого, препарат может использоваться совместно с противовирусными и антибактериальными препаратами, а также другими группами лекарств, применяемых при пневмонии. Благодаря натуральному составу он хорошо переносится и практически не вызывает побочных реакций. Лечение пневмонии проводится до выздоровления, которое подтверждается объективными методами – аускультацией, нормализацией показателей лабораторных и рентгенологических исследований. Своевременно обращайтесь к врачу, выполняйте рекомендации и держите под рукой Бронхипрет®.

Как предупредить развитие пневмонии?

В условиях распространения инфекции COVID-19 особенно важно уделять внимание профилактике ОРВИ и воспаления легких. Для этого врачи советует принять следующие меры:

Проведение вакцинации. Привиться можно не только от новой коронавирусной инфекции, но и от пневмококка – наиболее частого возбудителя бактериальной пневмонии.

Установить дома увлажнитель воздуха, если у вас сухое и теплое помещение. Нормальный показатель влажности воздуха – 40–45%.

Проведение дыхательной гимнастики. Она особенно важна, если пневмония уже перенесена и необходимо дальнейшее восстановление.

При первых признаках ОРВИ и кашля пейте больше жидкости и принимайте Бронхипрет®. Доказано, что на фоне приема Бронхипрета® кашель становится продуктивным уже к 3-му дню и полностью проходит к 14-му дню лечения у 69% пациентов. При этом у 73,8% пациентов, не принимавших Бронхипрет®, непродуктивный кашель сохранялся не менее 2-х недель. Бронхипрет® эффективен как у взрослых, так и у детей. Препарат хорошо переносится, в том числе у пациентов из групп риска, имеющих хронический бронхит, обструктивный бронхит, бронхиальную астму. А многообразие форм выпуска препарата (сироп, раствор, таблетки) позволяет каждому подобрать эффективное и удобное лечение.

Пневмония – это очень серьезная патология. Каждому важно понимать, что она может вызывать различные осложнения в организме. Если вы подозреваете у себя или вашего ребенка пневмонию, в том числе коронавирусную, нужно сразу обратиться к врачу за консультацией.

Литература: