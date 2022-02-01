Основные симптомы и лечение острого бронхита

Острый бронхит – это инфекционное воспаление бронхов. Знать основные симптомы этого заболевания нужно обязательно, чтобы уберечь себя и свою семью от возможных последствий и длительного бездействия при «обычном» кашле. Также не менее важно знать, с чего начать лечение острого бронхита.



Как понять, что человек заболел острым бронхитом?

Острый бронхит чаще всего развивается на фоне ОРВИ в холодное время года. Инфекция попадает в дыхательные пути с потоком воздуха. Она вызывает воспаление слизистой оболочки, сопровождающееся отеком и усилением выработки мокроты. Избыток слизи раздражает чувствительные нервные окончания в стенках бронхов и вызывает кашель. Это основной симптом острого бронхита. Заподозрить острый бронхит можно, если на фоне простуды на 3-5 день появляется кашель или меняется его характер. Вначале кашель может быть раздражающим, сухим, а с течением времени становиться влажным. Может ухудшаться общее самочувствие, появляться вялость, беспокойство, апатия, снижение аппетита, повышение температуры тела.



Сколько по времени длится острый бронхит?

Как правило, острый бронхит длится в течение 2-х недель и заканчивается полным выздоровлением. Однако благоприятный результат отмечается только при своевременном и полном лечении заболевания. Поскольку при остром бронхите поражается слизистая оболочка бронхов и меняется состав бронхиального секрета, всегда есть риск развития хронического процесса или пневмонии. Поэтому нужно обязательно обращать внимание на упорный длительный кашель.



Как отличить бронхит от воспаления легких?

Воспаление легких (пневмония) – нередкое осложнение острого бронхита. Заболевание вызвано инфекционным воспалительным процессом в тканях легких. Альвеолы воспаляются и отекают, из-за чего нарушается газообмен кислорода и углекислого газа, кровь хуже насыщается кислородом. Вместе с появлением коронавирусной пневмонии возникла необходимость проверять уровень кислорода в крови. Это легко сделать с помощью специального прибора – пульсоксиметра. Он есть у многих дома. Пользоваться пульсоксиметром просто – нужно включить его, надеть на палец и дождаться результатов. Измерение рекомендуется проводить в спокойной обстановке, не задерживать дыхание и не измерять сатурацию после физической нагрузки. Норма сатурации – 99%. Если человек курит, то показатель может быть в пределах 92-96%. Норма для новорожденных – 92%.

При коронавирусной пневмонии фиксируется сниженный уровень сатурации. Серьезно страдает общее состояние заболевшего. Пневмония отличается от бронхита затяжным течением кашля, может отмечаться боль при кашле и глубоком вдохе, одышка, повышение температуры тела. Если есть ощущение, что кашель «спустился глубже» или длительно не проходит, лучше не ставить себе диагноз самостоятельно, а обратиться к врачу. Наиболее точным методом, позволяющим отличить острый бронхит от пневмонии, является рентген и КТ органов грудной клетки.



Лечение острого бронхита

Выбор лечения при симптомах острого бронхита зависит от причины заболевания. При вирусном бронхите могут быть назначены средства с противовирусной активностью, а при бактериальном – антибиотики. При этом около 86,6% пациентов при кашле и бронхите «назначают» себе антибиотики самостоятельно. В этом случае нужно помнить, что последствия несвоевременного применения антибиотиков могут быть достаточно серьезными, и прежде, чем принимать эту группу препаратов, лучше проконсультироваться с врачом. Также при остром бронхите важно выбрать оптимальный вариант отхаркивающей терапии. Ведь в начале заболевания кашель может быть сухим, болезненным и навязчивым. Такой кашель не нужно подавлять противокашлевыми препаратами, поскольку они не влияют на воспалительный процесс. Обычно уже на 2-3-ий день начинает вырабатываться мокрота, которую обязательно нужно откашливать, а противокашлевые препараты подавляют кашлевой рефлекс и из-за этого способствуют утяжелению заболевания. Гораздо правильнее стараться перевести сухой кашель во влажный и уменьшить воспалительный процесс. Для этого хорошо подходят отхаркивающие препараты растительного происхождения, содержащие экстракты травы тимьяна, плюща вьющегося, корня первоцвета. Доказано, что с острым бронхитом лучше справляются комбинации лекарственных трав, чем каждое растение по-отдельности. Эти растения есть в составе известного лекарственного средства Бронхипрет®.



Препарат выбора для лечения кашля и бронхита

Бронхипрет® завоевал общественное признание среди лучших товаров и услуг. Бронхипрет® – победитель премии «Номер один» в Беларуси в 2019, 2020 и 2021 годах. Лекарство произведено компанией «Бионорика СЕ», Германия. Оно применяется для лечения любого вида кашля и бронхита. Комбинация тимьяна и плюща применяется в жидких формах выпуска препарата Бронхипрет® - в сиропе и растворе. В таблетках применяется комбинация тимьяна и первоцвета. Благодаря технологии производства в составе лекарства находится точно выверенное количество действующих веществ, что и обеспечивает высокую эффективность. Перечисленные травы оказывают отхаркивающее, противовоспалительное и противовирусное действие. Они борются с воспалением и отеком, усиливают активность ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, разжижают мокроту и способствуют ее выведению. Растительные компоненты также способствуют расслаблению мускулатуры бронхов и уменьшению спазма.

В 2005-2006 годах в Германии профессор O. Marzian совместно с другими исследователями провел постмаркетинговое исследование с участием 1234 пациентов с острым бронхитом. Исследование показало, что 10-дневный курс лечения препаратом Бронхипрет® уменьшал выраженность кашля и способствовал улучшению самочувствия в 96,5% случаев. Отмечено также, что лечение Бронхипретом® способствовало сокращению длительности кашля.

В руководстве Немецкого респираторного общества рекомендовано использовать в лечении кашля комбинации тимьяна и плюща или тимьяна и первоцвета, как наиболее эффективные. Нужно прислушаться к авторитетному источнику и при кашле и бронхите выбирать Бронхипрет®. Он отпускается в аптеке без рецепта, что очень удобно. При необходимости облегчить кашель Бронхипрет® можно начать принимать еще до консультации врача. При правильном применении этот препарат дает очень хорошие результаты, значительно облегчает течение острого бронхита и ускоряет выздоровление.

