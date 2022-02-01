Невидимые помощники в борьбе с кашлем

В холодный период года обычно увеличивается количество кашляющих людей. Объяснение этому простое - сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и бронхитом. Важную роль в защите от кашля играет покрытие слизистой оболочки бронхов – мерцательный эпителий с микроскопическими ресничками, которые постоянно движутся и работают как своеобразная «щетка», очищающая дыхательные пути. Эта система называется «мукоцилиарный транспорт».

Реснички, выстилающие внутреннюю поверхность бронхов, совершают непрерывные колебательные движения по направлению к трахее. Вместе со слизью, находящейся на ее поверхности, они выводят все вредные частицы вверх — в глотку. Из глотки слизь выплевывается или проглатывается. Этот процесс напоминает движение ленты эскалатора в метро с находящимися на ней людьми снизу вверх.

Для нормальной работы мукоцилиарного транспорта необходима эластичная слизь и постоянное движение ресничек. Теперь предположим, что в организм попало слишком большое количество вирусов и бактерий, которые вызвали воспаление и отек слизистой оболочки. В ответ на это количество и вязкость слизи увеличивается во много раз. Вязкий секрет вызывает слипание ресничек и затрудняет их движение. Образуется мокрота и возникает кашель.

Поэтому важно как можно скорее восстановить работу мукоцилиарного транспорта и обеспечить очищение бронхов. В этом помогает немецкий фитопрепарат Бронхипрет®. Он создан на основе комбинации тимьяна и плюща (сироп и капли) и тимьяна и первоцвета (таблетки). Все растительные экстракты в Бронхипрете® обладают ярко выраженным противовоспалительным и секретолитическим действием, и в комплексе усиливают действие друг друга. Они способны быстро и эффективно разжижать и выводить мокроту. Нормализация вязкости секрета восстанавливает работу ресничек. Мукоцилиарный транспорт снова работает. Спасибо Бронхипрету®!

