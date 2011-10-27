Начальный кашель. Как вылечить на начальном этапе?

Во многих случаях простуда начинается с кашля. По привычке мы ждем несколько дней в расчете на то, что симптомы пройдут сами собой, потом начинаем принимать противовирусные и отхаркивающие препараты, потом – антибиотики, удивляясь, откуда взялись бронхит или пневмония, ведь все начиналось с обычного покашливания? На самом деле успех заключается именно в своевременном лечении начального кашля, пока он не перерос в серьезное заболевание. Как делать это правильно и эффективно?



Каковы самые частые причины появления кашля?

Одной из самых частых причин появления кашля (в 90% случаев) является острая респираторная инфекция. На втором месте по частоте возникновения кашля стоят аллергические заболевания. На третьем – воздействие внешних факторов (пыли, загазованности, высоких и низких температур, химических раздражителей, инородные тела).

Внезапно возникнув, простудный кашель может сопровождать болезнь на всем ее протяжении, и нередко становится длительным, если на самом начальном этапе не предпринять активных лечебных мероприятий. Затяжной кашель входит в пятерку ведущих причин беспокойства пациентов. Этот неприятный и изнуряющий симптом существенно влияет на качество жизни, нередко требует специального обследования и соответствующего лечения. Поэтому всегда лучше лечить болезнь с ее самых первых проявлений.



Как возникает начальный кашель?

Начальный кашель обычно продолжается несколько дней (первые 2–3 дня заболевания). В этот период кашель, как правило, сухой, довольно частый, иногда изнурительный, болезненный. Провоцировать воспалительный процесс, который и приводит к его появлению, могут вирусы, бактерии, аллергены. В результате воспаления слизистая оболочка отекает и краснеет, что приводит к раздражению кашлевых рецепторов. Затем эпителиальные клетки начинают вырабатывать избыточное количество вязкого слизистого секрета. Это нарушает работу мукоцилиарного транспорта, что еще больше усугубляет кашель.



Нужно ли применять горчичники и разогревающие мази при начальном кашле?

С детства мы привыкли бороться с начинающимся кашлем с помощью горчичников и разогревающих мазей. Однако это – не всегда хорошая идея, и вот почему. Горчичники применяются в основном как дополнительное согревающее средство, стимулирующее кровоснабжение и расширяющее сосуды. Однако на фоне активного воспалительного процесса, нередко сопровождающегося повышением температуры тела, горчичники еще сильнее разогревают ткани, способствуя увеличению отека. А это, в свою очередь, поддерживает температурную реакцию и усугубляет кашель. Применять разогревающую мазь как местное отвлекающее средство более безопасно, но не слишком целесообразно по тем же причинам. Такие мази нередко содержат летучие эфирные масла, которые раздражают кашлевой центр. И у взрослых, и у детей следует помнить о вероятности аллергических реакций при применении этих методов. Разбираемся, чем же все-таки правильно лечить начальный кашель.



Каковы основные способы лечения кашля в начале его развития?

Подавлять начальный кашель вредно и нецелесообразно, поскольку он в итоге способствует очищению дыхательных путей. Однако все неприятные ощущения от такого раздражающего кашля (болевой синдром, чувство заложенности в груди, тошнота, слабость) требуют проведения мероприятий, ослабляющих эти симптомы.

В начальный период заболевания для смягчения кашля рекомендуют:

прекратить курение (устраняет кашель в 70%, облегчает – в 17% случаев);

обеспечить достаточную влажность воздуха;

выпивать больше жидкости (не менее 1,5 л);

соблюдать голосовой покой;

отменить провоцирующие кашель лекарства и процедуры;

принимать растительные препараты, снимающие воспаление в дыхательных путях (Бронхипрет®, производство компании «Бионорика», Германия).

Такие препараты, как Бронхипрет®, содержат растительные муцины, которые уменьшают раздражение слизистой дыхательных путей, снижают интенсивность сухого непродуктивного кашля, что очень актуально и важно при начальном кашле.



Зачем принимать Бронхипрет® при начальном кашле?

В состав Бронхипрета® входят комбинации лекарственных растений тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета, оказывающие комплексный эффект в лечении кашля. Все компоненты, входящие в состав жидких и твердых форм препарата, обладают противовоспалительным действием. Благодаря комбинации этих растений, противовоспалительный эффект в Бронхипрете® выражен намного сильнее, чем в монокомпонентных препаратах. Купирование воспаления на начальном этапе кашля помогает снизить частоту кашлевых атак и приступов, смягчить надсадный кашель, уменьшить болезненность при кашле. Эфирные масла тимьяна, попадая внутрь организма, накапливаются в легких и действуют на дыхательные пути, как «ингаляция изнутри», успокаивая воспаленную слизистую оболочку. Экстракт плюща и первоцвета усиливают противовоспалительное действие. На этапе влажного кашля все эти травы оказывают дополнительные эффекты: расслабляют бронхиальную мускулатуру, увеличивают просвет бронхов, стимулируют откашливание, способствуют отхождению мокроты из органов дыхания. Эффективное отхождение мокроты приводит к быстрому выздоровлению. Благодаря такому комплексному действию Бронхипрета® у вас не будет необходимости каждый раз менять препарат при переходе кашля из сухого во влажный.

Бронхипрет® в сиропе (для детей с 2-х лет и взрослых) и растворе (для детей с 6-ти лет и взрослых) содержит в своем составе комбинацию тимьяна и плюща. Он предназначен для облегчения симптомов воспаления при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сухим или влажным кашлем. Бронхипрет® в таблетках (для детей старше 12-ти лет и взрослых) содержит комбинацию тимьяна и первоцвета. Он эффективно смягчает раздражающий кашель и обладает нормализующим вязкость мокроты действием. Все формы Бронхипрета® можно применять при начальном кашле. Врачами замечено, что практика раннего назначения Бронхипрета® позволяет уменьшить частоту последующего развития рецидивирующего и хронического кашля, снизить частоту назначения антибактериальных препаратов и ускорить выздоровление.

