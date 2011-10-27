Начальный кашель

Начальный кашель. Как вылечить на начальном этапе?

Во многих случаях простуда начинается с кашля. По привычке мы ждем несколько дней в расчете на то, что симптомы пройдут сами собой, потом начинаем принимать противовирусные и отхаркивающие препараты, потом – антибиотики, удивляясь, откуда взялись бронхит или пневмония, ведь все начиналось с обычного покашливания? На самом деле успех заключается именно в своевременном лечении начального кашля, пока он не перерос в серьезное заболевание. Как делать это правильно и эффективно?


Каковы самые частые причины появления кашля?

Одной из самых частых причин появления кашля (в 90% случаев) является острая респираторная инфекция. На втором месте по частоте возникновения кашля стоят аллергические заболевания. На третьем – воздействие внешних факторов (пыли, загазованности, высоких и низких температур, химических раздражителей, инородные тела).

Внезапно возникнув, простудный кашель может сопровождать болезнь на всем ее протяжении, и нередко становится длительным, если на самом начальном этапе не предпринять активных лечебных мероприятий. Затяжной кашель входит в пятерку ведущих причин беспокойства пациентов. Этот неприятный и изнуряющий симптом существенно влияет на качество жизни, нередко требует специального обследования и соответствующего лечения. Поэтому всегда лучше лечить болезнь с ее самых первых проявлений.


Как возникает начальный кашель?

Начальный кашель обычно продолжается несколько дней (первые 2–3 дня заболевания). В этот период кашель, как правило, сухой, довольно частый, иногда изнурительный, болезненный. Провоцировать воспалительный процесс, который и приводит к его появлению, могут вирусы, бактерии, аллергены. В результате воспаления слизистая оболочка отекает и краснеет, что приводит к раздражению кашлевых рецепторов. Затем эпителиальные клетки начинают вырабатывать избыточное количество вязкого слизистого секрета. Это нарушает работу мукоцилиарного транспорта, что еще больше усугубляет кашель.

Кашель на начальных этапах


Нужно ли применять горчичники и разогревающие мази при начальном кашле?

С детства мы привыкли бороться с начинающимся кашлем с помощью горчичников и разогревающих мазей. Однако это – не всегда хорошая идея, и вот почему. Горчичники применяются в основном как дополнительное согревающее средство, стимулирующее кровоснабжение и расширяющее сосуды. Однако на фоне активного воспалительного процесса, нередко сопровождающегося повышением температуры тела, горчичники еще сильнее разогревают ткани, способствуя увеличению отека. А это, в свою очередь, поддерживает температурную реакцию и усугубляет кашель. Применять разогревающую мазь как местное отвлекающее средство более безопасно, но не слишком целесообразно по тем же причинам. Такие мази нередко содержат летучие эфирные масла, которые раздражают кашлевой центр. И у взрослых, и у детей следует помнить о вероятности аллергических реакций при применении этих методов. Разбираемся, чем же все-таки правильно лечить начальный кашель. 


Каковы основные способы лечения кашля в начале его развития?

Подавлять начальный кашель вредно и нецелесообразно, поскольку он в итоге способствует очищению дыхательных путей. Однако все неприятные ощущения от такого раздражающего кашля (болевой синдром, чувство заложенности в груди, тошнота, слабость) требуют проведения мероприятий, ослабляющих эти симптомы.

В начальный период заболевания для смягчения кашля рекомендуют:

  • прекратить курение (устраняет кашель в 70%, облегчает – в 17% случаев); 

  • обеспечить достаточную влажность воздуха; 

  • выпивать больше жидкости (не менее 1,5 л); 

  • соблюдать голосовой покой;

  • отменить провоцирующие кашель лекарства и процедуры;

  • принимать растительные препараты, снимающие воспаление в дыхательных путях (Бронхипрет®, производство компании «Бионорика», Германия).

Такие препараты, как Бронхипрет®, содержат растительные муцины, которые уменьшают раздражение слизистой дыхательных путей, снижают интенсивность сухого непродуктивного кашля, что очень актуально и важно при начальном кашле.

Бронхипрет при начальном кашле


Зачем принимать Бронхипрет® при начальном кашле?

В состав Бронхипрета® входят комбинации лекарственных растений тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета, оказывающие комплексный эффект в лечении кашля. Все компоненты, входящие в состав жидких и твердых форм препарата, обладают противовоспалительным действием. Благодаря комбинации этих растений, противовоспалительный эффект в Бронхипрете® выражен намного сильнее, чем в монокомпонентных препаратах. Купирование воспаления на начальном этапе кашля помогает снизить частоту кашлевых атак и приступов, смягчить надсадный кашель, уменьшить болезненность при кашле. Эфирные масла тимьяна, попадая внутрь организма, накапливаются в легких и действуют на дыхательные пути, как «ингаляция изнутри», успокаивая воспаленную слизистую оболочку. Экстракт плюща и первоцвета усиливают противовоспалительное действие. На этапе влажного кашля все эти травы оказывают дополнительные эффекты: расслабляют бронхиальную мускулатуру, увеличивают просвет бронхов, стимулируют откашливание, способствуют отхождению мокроты из органов дыхания. Эффективное отхождение мокроты приводит к быстрому выздоровлению. Благодаря такому комплексному действию Бронхипрета® у вас не будет необходимости каждый раз менять препарат при переходе кашля из сухого во влажный.

Бронхипрет® в сиропе (для детей с 2-х лет и взрослых) и растворе (для детей с 6-ти лет и взрослых) содержит в своем составе комбинацию тимьяна и плюща. Он предназначен для облегчения симптомов воспаления при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сухим или влажным кашлем. Бронхипрет® в таблетках (для детей старше 12-ти лет и взрослых) содержит комбинацию тимьяна и первоцвета. Он эффективно смягчает раздражающий кашель и обладает нормализующим вязкость мокроты действием. Все формы Бронхипрета® можно применять при начальном кашле. Врачами замечено, что практика раннего назначения Бронхипрета® позволяет уменьшить частоту последующего развития рецидивирующего и хронического кашля, снизить частоту назначения антибактериальных препаратов и ускорить выздоровление. 

