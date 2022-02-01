Можно ли заболеть бронхитом из-за переохлаждения?

Нет! Точнее, не совсем. Причина бронхита — не то, что вы вышли на улицу без шапки в дождливую погоду, а вирусы и бактерии, проникающие в ваш организм и поражающие органы дыхательной системы. А вот в том, что иммунная система не смогла их распознать и уничтожить прежде, чем они нанесли бронхам вред, как раз виноват холод. Так что шапку носить нужно, а вместе с тем — заботиться о своем иммунитете и соблюдать гигиену после улицы.

Есть несколько причин бронхита:

Вирусы.

Бактерии.

Грибки (в редких случаях).

Причины разные, а последствия одни — сухой кашель, озноб, повышение температуры, слабость. К счастью, у этой проблемы есть решение!

