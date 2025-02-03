При бронхите важно соблюдать рекомендации врача, чтобы ускорить выздоровление. Одним из ключевых вопросов является возможность выходить на улицу во время болезни. Свежий воздух полезен, но важно учитывать самочувствие и погодные условия. Также необходимо знать, какие лекарства помогут справиться с кашлем и как усилить эффективность лечения.

Можно ли выходить на улицу при бронхите?

Острый бронхит – это инфекционно-воспалительное заболевание бронхов, проявляющееся кашлем и выделением мокроты. При правильном подходе к лечению заболевание обычно продолжается не более 3-х недель. Все это время, помимо приема назначенных медикаментов, важно соблюдать ряд правил, чтобы ускорить выздоровление.

К прогулкам на свежем воздухе при бронхите необходимо подойти разумно. Они показаны только при удовлетворительном самочувствии и хорошей погоде, в экологически чистом месте (сквере, парке, лесном массиве). Допускаются и прогулки во дворе. Собираясь на улицу, убедитесь, что у вас нет повышенной температуры и вы одеты по погоде. Продолжительность прогулок на фоне заболевания, по сравнению с вашей обычной длительностью пребывания на свежем воздухе, лучше несколько сократить.

Когда же не стоит совершать прогулки при бронхите? Во время болезни запрещается:

Гулять на улице при повышенной температуре тела;

Прогуливаться в мороз (особенно, если температура воздуха ниже – 8 0 С);

Выходить на улицу в сырую и ветреную погоду;

Гулять в сезон цветения растений, если вы страдаете аллергией на пыльцу;

Гулять на улице, если у вас сильный приступообразный кашель. Глубокое дыхание и ветер могут спровоцировать или усилить приступы кашля.

Эти правила применимы и для взрослых, и для детей.

Если вы в силу каких-либо причин не можете выйти на прогулку при бронхите (лихорадка, повышенная утомляемость, плохие погодные условия), постарайтесь создать необходимый микроклимат в помещении. Важно ежедневно проводить влажную уборку в комнате, где находится заболевший, регулярно проветривать квартиру, использовать увлажнитель воздуха для облегчения дыхания.

Основные задачи в лечении бронхита

Предпосылкой развития бронхита, как правило, является снижение иммунитета, которое происходит под воздействием стресса, респираторных вирусов, неблагоприятной экологии и других факторов. Это, в свою очередь, может привести к повторению заболевания или его переходу в хроническую форму. Поэтому при лечении бронхита врач подбирает лечение, учитывающее индивидуальные особенности пациента. Обычно оно включает в себя ряд рекомендаций, которые помогают ускорить выздоровление. В их числе могут быть:

Лечение, нацеленное на уменьшение воспалительного процесса в бронхах. Оно может включать в себя применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);

В зависимости от этиологии заболевания прием противовирусных или антибактериальных препаратов;

Медикаменты, нацеленные на борьбу с кашлем, восстановление дренажной функции бронхов и выведение мокроты (прием муколитических препаратов);

Ингаляционная терапия, массаж грудной клетки;

Улучшение функционального состояния бронхов (дыхательная гимнастика и ЛФК);

Мероприятия, направленные на повышение иммунитета (полноценное питание, прием витаминов и иммуномодуляторов);

Прогулки на свежем воздухе.

Что нельзя делать при бронхите?

Помимо перечисленных рекомендаций, при бронхите есть и некоторые другие ограничения. В числе запретов:

Посещать парилку. Это ограничение распространяется на период повышенной температуры тела. Кроме того, лучше ограничить посещение бани или сауны на все то время, пока сохраняется кашель и отходит мокрота. Лишние нагрузки на организм лучше не давать, пока он ослаблен.

Принимать душ или ванну при повышенной температуре тела. Совершать эти гигиенические процедуры можно, только если температура тела в норме. При этом вода должна быть не слишком горячей, а продолжительность водных процедур должна составлять не более 10-15 минут.

Посещать бассейн в острый период заболевания. В прохладной воде кровеносные сосуды сужаются, в результате чего органы и ткани хуже снабжаются кислородом. В этих условиях при физической нагрузке сердечно-сосудистая и дыхательная системы работают в стрессовом режиме, что негативно сказывается на течении болезни.

Заниматься спортом во время болезни. Не стоит перегружать организм во время бронхита. К тому же, при повышенной утомляемости это затруднительно. Исключениями могут быль ЛФК и специальная дыхательная гимнастика под контролем врача, и то только в периоде выздоровления.

Курить и принимать алкоголь. Даже на фоне полного здоровья эти вредные привычки не приветствуются. Если вы курите, то заболевание бронхитом может подтолкнуть вас отказаться от этой вредной привычки.

Какие лекарства от кашля применяются при лечении бронхита?

Основной причиной развития бронхита является воздействие респираторных вирусов на дыхательные пути. Они вызывают местное воспаление, что в конечном счете усиливает выработку бронхиальной слизи и провоцирует появление мокроты. Поэтому мало назначить обычные синтетические отхаркивающие препараты при этом заболевании. Необходимо лекарство, которое воздействовало бы не только на кашель и мокроту, но и на воспалительный процесс, и на вирусы. Таким препаратом является Бронхипрет® (производство компании «Бионорика», Германия). Эффективность и безопасность препарата Бронхипрет® у взрослых и детей научно доказана. Именно поэтому он настолько популярен среди врачей и пациентов. Он применяется для лечения бронхита и облегчения кашля в более чем 50 странах мира. Препарат разработан на основе растительного сырья, что благотворно сказывается на его эффективности и переносимости. В его составе экстракты тимьяна и плюща, а также тимьяна и первоцвета. Эти растения успешно дополняют действие друг друга.

Эфирные масла тимьяна нормализуют работу бронхов, улучшает текучесть бронхиальной слизи, облегчает выведение густой мокроты при кашле. Сапонины корня плюща усиливают бронхиальную секрецию, способствуют разжижению слизи, оказывают бронхорасширяющий эффект. Сходным секретолитическим действием обладает и экстракт корней первоцвета.

Благодаря комплексному действию (противовирусному, противомикробному, противовоспалительному, бронхолитическому, муколитическому) Бронхипрет® можно принимать при бронхите у детей и взрослых как в качестве комплексного лечения (совместно с жаропонижающими или антибиотиками), так и самостоятельно.

Как усилить эффективность лечения?

Если вам назначен Бронхипрет®, строго следуйте рекомендациям вашего врача по применению препарата. Продолжительность лечения зависит от длительности заболевания. Жидкие формы препарата предназначены в основном для детей. Взрослым более удобно принимать Бронхипрет® в таблетках. Для быстрого облегчения кашля лекарство нужно принимать правильно:

Бронхипрет ® в сиропе принимают неразбавленным. При необходимости его можно запить небольшим количеством воды;

в сиропе принимают неразбавленным. При необходимости его можно запить небольшим количеством воды; Бронхипрет ® в растворе принимают с одним стаканом воды или неразбавленным, дозировку отмеряют мерным стаканчиком;

в растворе принимают с одним стаканом воды или неразбавленным, дозировку отмеряют мерным стаканчиком; Бронхипрет® в таблетках принимают не разжевывая, перед едой, запивая одним стаканом воды.

Следуйте этим простым правилам, чтобы усилить эффективность лечения и быстрее избавиться от бронхита.

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