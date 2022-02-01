Можно ли определить у себя хрипы при кашле?

Хрипы в легких – это звуки, которые возникают при прохождении воздуха через суженные и отекшие дыхательные пути или скопление слизи. Как правило, они говорят о бронхите или пневмонии – потенциально тяжелых и опасных заболеваниях. Поэтому при кашле с хрипами нужно быть настороже: обращать внимание на свое самочувствие и своевременно обращаться к врачу.



Почему возникают хрипы в легких?

Хрипы возникают в трахее, бронхах и бронхиолах только при патологии. По механизму образования и звучанию хрипы подразделяют на влажные и сухие.

Хрипы в легких вызваны двумя основными причинами. Это сужение просвета в бронхах при их спазме и воспалении (вызывает сухие хрипы) и обилие мокроты, которая забивает дыхательные пути и не дает нормально проходить воздуху (вызывает влажные хрипы). Они могут быть локальными, то есть определяться над отдельным ограниченным участком грудной клетки; рассеянными – выслушиваться над несколькими отдельными участками одного или обоих легких; распространенными – присутствовать над обширными участками грудной клетки в проекции нескольких долей легких. По количеству хрипы бывают единичные, множественные и обильные.



При каких заболеваниях начинают прослушиваться хрипы в легких?

Чаще всего кашель с хрипами говорит о патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Это обычный симптом острых респираторных заболеваний: трахеита, бронхита или пневмонии. Ткани бронхов и легких подвергаются патологическим изменениям, в результате чего во время дыхания у больного появляются характерные звуки. Разумеется, хрипы в легких могут прослушиваться и при некоторых других патологиях. В их числе:

Бронхиальная астма. Это заболевание всегда сопровождается хрипами при дыхании во время приступа.

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Основной причиной ее возникновения является курение и работа на вредных производствах.

Болезни сердечно-сосудистой системы. Нарушение работы сердца способствует развитию застойных явлений в органах дыхания и появлению хрипов.

Среди патологий, вызывающих появление хрипов, есть и такие опасные заболевания, как туберкулез и рак легких. Поэтому при появлении хрипов будьте бдительны, своевременно обращайтесь к врачу.



Можно ли самим узнать, есть ли хрипы в легких?

В большинстве случаев для того, чтобы определить, есть ли хрипы в легких, необходимо прослушивание с помощью фонендоскопа. Но бывают случаи, когда хрипы слышны на расстоянии. Это:

Проводные хрипы, образующиеся в верхних дыхательных путях, когда там скапливается слизь. Такие хрипы, как правило, проходят после откашливания или высмаркивания и не опасны.

Свистящие сухие хрипы на фоне сухого кашля и обструкции (сужения) нижних дыхательных путей. Как правило, они сопровождаются одышкой и говорят о серьезности заболевания.

Влажные хрипы, возникающие при бронхите в результате скопления мокроты в бронхах. Заподозрить у себя влажные хрипы можно, приложив руку на грудную клетку. При наличии хрипов под рукой будет ощущаться вибрация.

Однако самостоятельно таким образом поставить себе диагноз и определить тяжесть состояния невозможно. Для диагностики и лечения необходимо обращаться к врачу.



Стоит ли принимать антибиотики, если есть хрипы в легких?

Даже если вы полностью уверены, что хрипы вызваны простудой, самостоятельно назначать себе антибиотики не следует. Лечение кашля должно быть направлено на ликвидацию его причины. А простудный кашель наиболее часто (в 90% случаев) вызывают вирусы, против которых антибиотики бессильны. Необоснованное лечение антибиотиками приводит к появлению устойчивости к ним болезнетворных бактерий (в последующем эти препараты становятся неэффективными), нарушению работы желудочно-кишечного тракта и системы иммунитета. К тому же, под ОРВИ может маскироваться самые разные заболевания, сопровождающиеся кашлем и хрипами. Поэтому, прежде чем начинать прием антибиотиков, нужно обратиться к врачу и сдать общий анализ крови. Тогда вы будете уверены, что антибиотики действительно необходимы в данном случае.



Как вылечить кашель с хрипами?

Для того, чтобы устранить кашель с хрипами, используют в комплексе два метода: немедикаментозный и фармакологический. К немедикаментозному лечению кашля относятся следующие мероприятия:

Обильное питье (при ОРВИ оно помогает уменьшить интоксикацию, смягчает кашель);

Отказ от курения (в том числе пассивного);

Обеспечение достаточной влажности воздуха в помещении.

Фармакологический метод предполагает назначение лекарственных препаратов для купирования кашля и облегчения отхождения мокроты. Для успешного лечения кашля с хрипами у детей и взрослых целесообразно применение официнальных растительных препаратов комплексного действия, таких, как Бронхипрет®. В его состав входят экстракты тимьяна и плюща (сироп и раствор для приема внутрь) и тимьяна и первоцвета (таблетки). Лечебные свойства этих растений в терапии кашля давно известны. Компоненты лекарства действуют синергично и взаимно усиливают действие друг друга.

Важной особенностью препарата является его способность купировать воспалительный процесс в дыхательных путях, что значительно уменьшает раздражение кашлевых рецепторов. Бронхорасширяющее и спазмолитическое действие восстанавливает нормальный просвет бронхов, ослабляет кашель и способствует восстановлению полноценного дыхания. Благодаря муколитическому эффекту мокрота становится менее вязкой и легче откашливается. Важным дополнением фармакологического профиля препарата является противовирусная активность, что помогает бороться с непосредственной причиной кашля с хрипами при ОРВИ и избегать необоснованного назначения лишних медикаментов.

В ряде клинических исследований было доказано не только уменьшение частоты приступов кашля на фоне монотерапии Бронхипретом®, но и уменьшение длительности периода кашля и улучшение аускультативной симптоматики (исчезновение хрипов), снижение частоты назначения антибиотиков. Бронхипрет® хорошо переносится как взрослыми, так и детьми. Поэтому при наличии воспалительных заболеваний органов дыхания оговорите со своим лечащим врачом применение этого натурального и эффективного препарата.

