Мифы о кашле

Кашель возникает при разных заболеваниях органов дыхания – ОРВИ, трахеите, бронхите, бронхиальной астме. Причинами кашля могут быть: инфекция, аллергия, курение. Поэтому схемы терапии при кашле могут быть различными. Это вызывает ряд домыслов о лечении кашля. Какие из них самые «популярные»?

Миф №1. Кашель лечить не обязательно, он пройдет сам.

Это самое распространенное и опасное заблуждение. В первые дни заболевания кашель может быть частым, сухим и доставлять немало беспокойства. Затем образуется мокрота, кашель становится влажным и способствует очищению дыхательных путей. Поэтому сухой кашель нужно как можно скорее перевести во влажный и простимулировать отхождение мокроты, чтобы быстро и без последствий избавиться от инфекции.

Миф №2. Чтобы справиться с навязчивым кашлем, нужно принять противокашлевое средство.

Подавлять кашель можно только в исключительных случаях, решение о назначении таких препаратов принимает врач. В большинстве случаев достаточно приема комплексных растительных препаратов, которые помогают бороться с воспалением в бронхах.

Миф №3. При кашле обязательно нужны антибиотики.

В большинстве случаев кашель вызван вирусной инфекцией, при которой антибиотики противопоказаны и бесполезны. Поэтому «назначать» их самостоятельно без консультации врача не стоит.

Миф №4. Все лекарства от кашля действуют одинаково.

Это не так. Даже лекарства из одной группы имеют свои особенности. Поэтому важно перед приемом любых препаратов от кашля консультироваться со специалистом.

Миф №5. Кашель можно полностью вылечить народными методами.

Отвары трав могут применяться только как вспомогательные средства. Лучше использовать лекарственные растительные препараты промышленного производства, такие, как Бронхипрет®, где точно соблюдаются дозировки лекарственных трав, технология производства, а эффективность научно доказана.

