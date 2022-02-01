ЛФК при бронхите

Физическая сила и выносливость всегда являются синонимом здоровья. Поэтому к рекомендациям делать утреннюю зарядку нужно всегда относится положительно. При многих заболеваниях комплекс специально разработанных упражнений помогает навсегда расстаться с недомоганием и укрепить иммунитет. В этой статье мы рассмотрим, как лечебная физкультура влияет на восстановление после перенесенного бронхита.



Что такое ЛФК?

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это доступный и эффективный способ восстановления и укрепления здоровья. Вы можете спросить, чем ЛФК отличается от занятий в тренажерном зале или от фитнеса? Если обычная спортивная нагрузка направлена на моделирование тела, укрепление мышц, повышение выносливости, то при ЛФК упражнения подбираются таким образом, чтобы они помогали бороться с каким-либо заболеванием. В частности, ЛФК при бронхите направлена на стимуляцию дыхания и выведения мокроты. В арсенале инструктора по ЛФК найдутся подходящие методы для каждого пациента и любого уровня физической подготовки.



Как ЛФК помогает справиться с бронхитом?

Упражнения ЛФК при бронхите направлены на решение нескольких задач:

улучшение отхождения мокроты;

облегчения дыхания;

уменьшение интенсивности бронхоспазма;

восстановление после воспаления бронхов;

усиление крово- и лимфообращения;

профилактика развития хронического бронхита и пневмонии.

Выполнение упражнений позволяет улучшить общую функцию дыхания, оказывает общеукрепляющее действие на организм, укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.



Как укрепить организм с помощью лечебной физкультуры?

Лучше всего начинать занятия ЛФК под контролем инструктора в поликлинике. Специалист определит показания и противопоказания к упражнениям, оценит данные спирографии, пневмотахометрии и общее состояние пациента. Потом упражнения можно проводить дома самостоятельно.

В течение первых 7-10 дней вначале рекомендуются дыхательные упражнения статического, а затем и динамического характера. Далее подключают общеукрепляющие упражнения. Вот несколько примеров таких упражнений.

Положение лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Необходимо развести руки в стороны, сделать глубокий вдох. На медленном выдохе (через губы, сложенные трубочкой), кистями рук сдавливать попеременно средние и нижние отделы грудной клетки. Положение лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. После глубокого вдоха на выдохе поочередно подтянуть ногу, согнутую в коленном и тазобедренном суставах, к животу и груди. В момент прикосновения к животу и груди делать пружинящие движения бедром синхронно с кашлевыми толчками для лучшего отхождения и выведения мокроты. Сидя на стуле, ноги расставлены шире плеч. После глубокого вдоха развести руки в стороны, на медленном выдохе (через губы, сложенные трубочкой) наклонить туловище вперед, доставая рукой носок противоположной ноги. Сидя на стуле, ноги вместе. Разводя руки в стороны, сделать глубокий вдох, на выдохе наклонить туловище вперед, доставая руками носки ног. Стоя, руки перед грудью. После глубокого вдоха на выдохе сделать пружинящие отведения локтей назад, затем проделать на выдохе круговые движения рук в плечевых суставах.

Каждое упражнение повторяют 4-5 раз. Заканчивают их выполнение ходьбой на месте и последовательным расслаблением мышц шеи, рук, ног и грудной клетки.



Что такое «постуральный дренаж» и как он выполняется?

Постуральный дренаж — это процедура быстрого очищения бронхов от избыточного количества мокроты, скопившейся в результате воспаления. Перед проведением постурального дренажа можно провести массаж грудной клетки.

Пациент располагается на кушетке. Дренажное положение: грудная клетка расположена выше уровня головы. Под живот человек подкладывается небольшой валик. Это необходимо, чтобы из пораженных бронхов легче выводилась мокрота.

Ноги должны быть приподняты на 20 см от кушетки. Для этого под них помещают сложенное одеяло или полотенце.

Пациенту необходимо прижать ноги к груди, наклонив тело немного вперед. Свободную руку пациент поднимает вверх и затем перемещает ее вперед.

Далее врач растирает участки лопаток, ребер в течение 2-3 минут.

Затем врач «простукивает» спину с боковых сторон к центру.

В конце процедуры используются элементы дыхательной гимнастики: пациент делает глубокий вдох и выдох и откашливается. Перед процедурой необходимо принять средство, способствующее разжижению мокроты.



Естественное восстановление организма.

Хорошим природным муколитиком является немецкий растительный препарат Бронхипрет®. Он имеет натуральный состав – экстракты тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета. При этом Бронхипрет® действует не менее эффективно, чем синтетические муколитики. В результате приема препарата улучшается дренажная функция бронхов, происходит разжижение и улучшение отхождения мокроты, расслабляется мускулатура бронхов. При этом средство оказывает естественное противовоспалительное, противомикробное действие и способствует ускорению выздоровления. Исследование, проведенное в 28 медицинских центрах в Германии, показало, что в группе пациентов, получавших Бронхипрет®, отмечалось уменьшение количества приступов кашля на 50% на 2 дня быстрее. Лечение Бронхипретом® хорошо переносилось практически всеми пациентами. Поэтому для лечения кашля при бронхите смело можно выбирать Бронхипрет®.

