Лекарственные растения для облегчения кашля

Многие люди предпочитают лечить кашель с помощью растительных лекарств. Такое лечение полностью оправдывает себя: оно эффективно, безопасно и более физиологично для нашего организма. Эфирные масла, микроэлементы, витамины и другие вещества, содержащиеся в растениях, благоприятно воздействуют на организм. Какие растения лучше всего помогают при кашле?

  • Тимьян (чабрец). Он признан и в народной, и в официальной медицине. Лекарства с тимьяном уменьшают воспаление и раздражение бронхов, способствуют разжижению мокроты, облегчению откашливания, помогают бороться с инфекцией. 

  • Плющ. Усиливает выработку сурфактанта (это особое вещество, выстилающее изнутри альвеолы легких), обладает бронхорасширяющим действием. Способствует разжижению и выведению мокроты, смягчению раздражения слизистой оболочки дыхательных путей, облегчению дыхания, ускорению выздоровления при кашле.

  • Первоцвет. Обладает отхаркивающим и потогонным действием, повышает активность ресничного эпителия и облегчает выведение мокроты из дыхательных путей.

Немецкие ученые выявили, что сочетания этих трав в определенном соотношении позволяют усилить эффективность действия друг друга. Это происходит за счет потенцирующего эффекта. Однако даже у одного вида растения, выращенного в разных местах, эффект будет отличаться. Поэтому компания “Бионорика” культивирует лекарственные растения на собственных экологически чистых плантациях. И сами растения тоже проходят тщательный отбор. Процесс производства готового лекарства строго стандартизирован и соответствует принципам Надлежащей  производственной практики (GMP).

Инновационный подход позволил создать современный фитопрепарат Бронхипрет® в таблетках для детей старше 12 лет и взрослых, содержащий экстракты травы тимьяна и корня первоцвета и Бронхипрет® в сиропе для детей с 2-х лет и взрослых и в каплях для детей с 6-ти лет и взрослых, содержащий экстракты травы тимьяна и листьев плюща.

Бронхипрет® способствует уменьшению воспаления в бронхах, выведению мокроты, облегчению кашля. Он борется не только с кашлем, но и с его основной причиной – вирусной инфекцией. Поэтому, если вас беспокоит кашель на фоне ОРВИ, выбирайте Бронхипрет®!

