Лекарственные растения для облегчения кашля

Многие люди предпочитают лечить кашель с помощью растительных лекарств. Такое лечение полностью оправдывает себя: оно эффективно, безопасно и более физиологично для нашего организма. Эфирные масла, микроэлементы, витамины и другие вещества, содержащиеся в растениях, благоприятно воздействуют на организм. Какие растения лучше всего помогают при кашле?

Тимьян (чабрец). Он признан и в народной, и в официальной медицине. Лекарства с тимьяном уменьшают воспаление и раздражение бронхов, способствуют разжижению мокроты, облегчению откашливания, помогают бороться с инфекцией.

Плющ. Усиливает выработку сурфактанта (это особое вещество, выстилающее изнутри альвеолы легких), обладает бронхорасширяющим действием. Способствует разжижению и выведению мокроты, смягчению раздражения слизистой оболочки дыхательных путей, облегчению дыхания, ускорению выздоровления при кашле.

Первоцвет. Обладает отхаркивающим и потогонным действием, повышает активность ресничного эпителия и облегчает выведение мокроты из дыхательных путей.

