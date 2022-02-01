Лечение трахеита. В чем особенности?
- Как проявляется трахеит?
- Как отличить трахеит от других заболеваний?
- Каковы особенности лечения трахеита?
- Когда стоит принимать антибиотики при трахеите?
- Можно ли делать ингаляции при трахеите?
- Сколько будет длиться лечение трахеита?
- Как лечить трахеит эффективно?
- Что нужно делать, чтобы не заболеть трахеитом?
Как проявляется трахеит?
Трахеит – это воспалительный процесс в слизистой оболочки трахеи. Самыми частыми его причинами являются вирусы, бактерии и аллергия. Так же, как и респираторные инфекции, инфекционный трахеит наиболее распространен в осеннее, зимнее и весеннее время года. Он возникает внезапно и обычно длится недолго (в среднем 2 недели).
Симптомы трахеита весьма характерны. Это приступообразный сухой раздражающий кашель, иногда настолько сильный, что вызывает боль в грудной клетке. Из-за него может отмечаться затрудненное поверхностное дыхание (пациент боится глубоко дышать, чтобы не спровоцировать кашель). Также может быть повышена температура тела, отмечается утомляемость, слабость, мышечная боль. Выделяют острый, хронический и аллергический трахеиты.
Как отличить трахеит от других заболеваний?
Но сходным образом могут проявляться другие ОРВИ и ряд заболеваний дыхательной системы. Симптомы трахеита могут напоминать проявления постназального затека, ларингита, бронхита, пневмонии. Бывает самостоятельно сложно определить уровень поражения дыхательных путей на фоне симптомов ОРВИ или гриппа. Поэтому диагностику и лечение трахеита лучше доверить врачу – терапевту, педиатру или пульмонологу.
Только врач может с уверенностью диагностировать трахеит. Если вы подозреваете наличие у себя или домочадцев трахеита, посетите врача, сдайте необходимые анализы, пройдите обследования. Качественное и эффективное лечение возможно только после полноценной диагностики.
Каковы особенности лечения трахеита?
Легкие и среднетяжелые формы острого трахеита у взрослых на фоне ОРВИ обычно лечатся на дому. Однако это не исключает посещения врача, ведь для правильного лечения необходимо:
- выявить и устранить болезнетворные факторы – вирусы, бактерии, аллергены;
- облегчить симптомы болезни;
- предотвратить развитие осложнений.
В зависимости от причины заболевания при трахеите могут быть назначены: противовирусные средства, антибиотики, противоаллергические препараты. При повышении температуры выше 38,5 0 С назначаются жаропонижающие препараты. При любом виде трахеита обязательно применяются средства для лечения кашля.
Когда стоит принимать антибиотики при трахеите?
Большинство случаев трахеита (90%) вызвано вирусами и применения антибиотиков не требует. Эти препараты назначаются исключительно при доказанной бактериальной природе заболевания. Самостоятельно по симптомам определить ее вряд ли получится. Не полностью решает этот вопрос и бактериальный посев отделяемого из трахеи. Ведь для получения результатов этого анализа требуется 5-7 дней, а на протяжении этого времени трахеит нужно лечить.
Можно ли делать ингаляции при трахеите?
Одним из простых и распространенных методов лечения кашля являются ингаляции. Мы привыкли лечиться ими от заболеваний, сопровождающихся кашлем. Однако трахеит – это исключение. Паровые или солевые ингаляции могут заставить инфекцию «спуститься» ниже и спровоцировать воспаление бронхов. Важно также помнить, что ингаляции противопоказаны при повышенной температуре.
Сколько будет длиться лечение трахеита?
При правильном и своевременном лечении острый неосложненный трахеит проходит за 10-14 дней. Поэтому, если вы услышали от врача диагноз «острый трахеит», не отчаивайтесь! При выполнении рекомендаций выздоровление не за горами. Однако следует помнить, что при трахеите воспаление может распространиться на бронхи и легкие. В этих случаях лечение уже более серьезное и длительное.
Как лечить трахеит эффективно?
В качестве лечебных растений в составе Бронхипрета® применяются травы тимьяна (чабреца), плюща вьющегося, корни первоцвета весеннего. Фармакологические испытания показывают, что растительные компоненты Бронхипрета® в таких комбинациях как тимьян и плющ, которая применяется в жидких формах лекарства, а также тимьян и первоцвет, которые входят в состав таблеток, обладают не просто набором отдельных эффектов, а оказывают потенцирующее усиливающее друг друга действие.
Что нужно делать, чтобы не заболеть трахеитом?
Риск заболеть трахеитом всегда выше у людей, склонных к острым респираторным заболеваниям. Поэтому для профилактики трахеита нужно по возможности максимально предупреждать контакт с вирусами и бактериями, а также укреплять иммунитет. Как это сделать:
- Избегать переохлаждений, контакта с простывшими людьми;
- Вести здоровый образ жизни;
- Проводить закаливание;
- Тщательно лечить хронические очаги инфекции в организме;
- Своевременно начинать лечение ОРВИ и кашля.
