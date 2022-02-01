Лечение трахеита. В чем особенности?

Как проявляется трахеит?

Трахеит – это воспалительный процесс в слизистой оболочки трахеи. Самыми частыми его причинами являются вирусы, бактерии и аллергия. Так же, как и респираторные инфекции, инфекционный трахеит наиболее распространен в осеннее, зимнее и весеннее время года. Он возникает внезапно и обычно длится недолго (в среднем 2 недели).

Симптомы трахеита весьма характерны. Это приступообразный сухой раздражающий кашель, иногда настолько сильный, что вызывает боль в грудной клетке. Из-за него может отмечаться затрудненное поверхностное дыхание (пациент боится глубоко дышать, чтобы не спровоцировать кашель). Также может быть повышена температура тела, отмечается утомляемость, слабость, мышечная боль. Выделяют острый, хронический и аллергический трахеиты.

Как отличить трахеит от других заболеваний?

Но сходным образом могут проявляться другие ОРВИ и ряд заболеваний дыхательной системы. Симптомы трахеита могут напоминать проявления постназального затека, ларингита, бронхита, пневмонии. Бывает самостоятельно сложно определить уровень поражения дыхательных путей на фоне симптомов ОРВИ или гриппа. Поэтому диагностику и лечение трахеита лучше доверить врачу – терапевту, педиатру или пульмонологу.

Только врач может с уверенностью диагностировать трахеит. Если вы подозреваете наличие у себя или домочадцев трахеита, посетите врача, сдайте необходимые анализы, пройдите обследования. Качественное и эффективное лечение возможно только после полноценной диагностики.

Каковы особенности лечения трахеита?

Легкие и среднетяжелые формы острого трахеита у взрослых на фоне ОРВИ обычно лечатся на дому. Однако это не исключает посещения врача, ведь для правильного лечения необходимо:

выявить и устранить болезнетворные факторы – вирусы, бактерии, аллергены;

облегчить симптомы болезни;

предотвратить развитие осложнений.

В зависимости от причины заболевания при трахеите могут быть назначены: противовирусные средства, антибиотики, противоаллергические препараты. При повышении температуры выше 38,5 0 С назначаются жаропонижающие препараты. При любом виде трахеита обязательно применяются средства для лечения кашля.

Когда стоит принимать антибиотики при трахеите?

Большинство случаев трахеита (90%) вызвано вирусами и применения антибиотиков не требует. Эти препараты назначаются исключительно при доказанной бактериальной природе заболевания. Самостоятельно по симптомам определить ее вряд ли получится. Не полностью решает этот вопрос и бактериальный посев отделяемого из трахеи. Ведь для получения результатов этого анализа требуется 5-7 дней, а на протяжении этого времени трахеит нужно лечить.

Можно ли делать ингаляции при трахеите?

Одним из простых и распространенных методов лечения кашля являются ингаляции. Мы привыкли лечиться ими от заболеваний, сопровождающихся кашлем. Однако трахеит – это исключение. Паровые или солевые ингаляции могут заставить инфекцию «спуститься» ниже и спровоцировать воспаление бронхов. Важно также помнить, что ингаляции противопоказаны при повышенной температуре.

Сколько будет длиться лечение трахеита?

При правильном и своевременном лечении острый неосложненный трахеит проходит за 10-14 дней. Поэтому, если вы услышали от врача диагноз «острый трахеит», не отчаивайтесь! При выполнении рекомендаций выздоровление не за горами. Однако следует помнить, что при трахеите воспаление может распространиться на бронхи и легкие. В этих случаях лечение уже более серьезное и длительное.

Как лечить трахеит эффективно?

В качестве лечебных растений в составе Бронхипрета® применяются травы тимьяна (чабреца), плюща вьющегося, корни первоцвета весеннего. Фармакологические испытания показывают, что растительные компоненты Бронхипрета® в таких комбинациях как тимьян и плющ, которая применяется в жидких формах лекарства, а также тимьян и первоцвет, которые входят в состав таблеток, обладают не просто набором отдельных эффектов, а оказывают потенцирующее усиливающее друг друга действие.

Что нужно делать, чтобы не заболеть трахеитом?

Риск заболеть трахеитом всегда выше у людей, склонных к острым респираторным заболеваниям. Поэтому для профилактики трахеита нужно по возможности максимально предупреждать контакт с вирусами и бактериями, а также укреплять иммунитет. Как это сделать:

Избегать переохлаждений, контакта с простывшими людьми;

Вести здоровый образ жизни;

Проводить закаливание;

Тщательно лечить хронические очаги инфекции в организме;

Своевременно начинать лечение ОРВИ и кашля.

