Лечение пневмонии. Как лечить эффективно?

От чего развивается пневмония?

Пневмония (воспаление легких) – это заболевание, характеризующееся поражением легочной ткани. Она может развиваться как в отдельных очагах или сегментах, так и охватывать всю легочную ткань. При пневмонии воспаление преимущественно затрагивает альвеолы и интерстициальную ткань легких, что приводит к выделению в полость альвеол воспалительного экссудата и проявлению типичной клинической и рентгенологической картины.

Пневмония является весьма распространенным заболеванием. Пневмонией заболевают от 10 до 17 человек на 1 тысячу населения в разных возрастных группах. Она наиболее опасна для детей до 1-го года жизни и пожилых людей, поскольку часто ведет к осложнениям и в почти 10% случаев – к летальному исходу.

В основе острой пневмонии лежит инфекционное начало. Заболевание может быть вызвано различными патогенами. Чаще всего (в 90% случаев) это бактерии, оставшиеся 10% приходятся на вирусы, грибы, простейшие и гельминты.

Самыми распространенными возбудителями пневмонии являются пневмококк, гемофильная палочка, микоплазма, золотистый стафилококк, коронавирусная инфекция, вирусы гриппа и респираторно-синцитиальный вирус. Чаще всего острая пневмония, вызванная этими патогенами, развивается на фоне снижения иммунитета после переохлаждения или как осложнение ОРВИ.

Причины развития пневмонии также могут включать:

Осложнение не только после инфекций дыхательных путей, но и в результате хронического бронхита, болезней сердечно-сосудистой системы, другой соматической патологии;

Курение и злоупотребление алкоголем;

Предшествующие травмы и операции (особенно на грудной клетке);

Влияние поллютантов (вредных и токсичных ингаляционных химических соединений);

Состояние после ожогов дыхательных путей.

Пожилые люди страдают пневмонией чаще, чем молодые. У них заболевание протекает в более тяжелой форме. Если в молодом возрасте чаще встречаются вялотекущие очаговые пневмонии, то у пожилых наиболее часто встречаются пневмонии, поражающие сразу несколько сегментов легких.

Какие бывают пневмонии?

Патогенез пневмонии сложный и зависит от способа попадания инфекции в организм. Инфекция может попасть в легкие через бронхи, кровь и лимфу или же эндогенным путем. Это во многом определяет тяжесть течения заболевания.

Через бронхи. Бактерии, вирусы и другие возбудители попадают в легкие преимущественно воздушно-капельным путем с вдыхаемым воздухом. Такие пневмонии могут развиваться как осложнения в результате ОРВИ или бронхита, поскольку при этих заболеваниях поражается слизистая оболочка верхних дыхательных путей.

Через кровь. Такие пневмонии чаще всего развиваются на фоне сепсиса – гнойно-воспалительного поражения крови.

Изнутри (эндогенный занос инфекции). В этом случае пневмония возникает в результате агрессивной инфекции, которая локализуется в других органах (патология уха, горла, носа) или в результате нарушенного баланса микрофлоры.

В зависимости от условий возникновения пневмонии подразделяются на:

Внебольничные (амбулаторные) пневмонии. Они возникают у изначально здоровых пациентов, либо тех, которые получают лечение в поликлинике или на дому, а также в течение 48 часов с момента поступления в стационар.

Внутрибольничные (госпитальные) пневмонии. Развиваются в условиях стационара, спустя 48-72 часа после госпитализации. Прогноз во многом зависит от состояния иммунной системы заболевшего и устойчивости возбудителя к антибиотикам.

В зависимости от этиологии пневмонии подразделяются на типичные (вызванные респираторными вирусами и бактериями) и атипичные (вызванные микоплазмами, хламидиями, легионеллами).

В зависимости от механизма возникновения пневмонии бывают:

Пневмонии у пациентов с иммунодефицитами. Такие пневмонии протекают тяжело и длительно, дают многочисленные осложнения и должны лечиться только в условиях стационара.

Аспирационные пневмонии. Это пневмонии, возникшие вследствие попадания содержимого желудочно-кишечного тракта в дыхательные пути.

В зависимости от объема поражения принято подразделять пневмонии на очаговые и долевые.

При очаговой пневмонии воспалительный процесс локализуется в ограниченном участке легочной ткани. Он развивается как осложнение ОРВИ или острого бронхита. Проявления болезни в этом случае могут быть стертыми и напоминать затяжное течение бронхита.

Долевая пневмония характеризуется вовлечением в воспалительный процесс одной или нескольких долей легкого. Течение заболевания тяжелое, сопровождается выраженной интоксикацией, интенсивным кашлем, одышкой, тахикардией.

По степени тяжести течения пневмония может быть:

легкой;

средней тяжести;

тяжелой.

К счастью, наиболее часто встречаются неосложненные внебольничные пневмонии, которые при грамотном и своевременном лечении имеют благоприятный прогноз.

Как проявляется пневмония?

Пневмония может проявляться по-разному. Это зависит от состояния здоровья человека, его иммунной реактивности, наличия хронических соматических заболеваний. Как правило, проявления типичной пневмонии включают в себя:

Резкое повышение температуры тела до 38–40 градусов;

Интенсивный кашель, часто с обильной мокротой, но иногда сухой (непродуктивный);

Боль в груди, затрудненное дыхание;

Общую слабость и быструю утомляемость.

Пневмония, вызванная атипичными возбудителями, характеризуется следующими признаками:

Сухой надсадный (непродуктивный) кашель;

Головная боль;

Быстрая утомляемость;

Дополнительные симптомы простудных заболеваний, такие как насморк, воспаление горла.

При этом температура тела повышается не в каждом случае, что затрудняет диагностику заболевания.

Вирусная пневмония в самом начале своего развития может маскироваться под острое респираторное заболевание, проявляясь легким повышением температуры тела и признаками простуды. Кашель, затрудненное дыхание и боль в грудной клетке могут возникнуть на 2-3-й день заболевания. В этой ситуации важно внимательно относиться к своему здоровью, не переносить ОРВИ «на ногах», своевременно и полностью лечить кашель.

К чему может привести неадекватное лечение пневмонии?

Отличить проявления пневмонии, особенно протекающей атипично или стерто, от обычной ОРВИ самостоятельно практически невозможно. Нередко диагностика пневмонии сложна даже для опытного специалиста. Внешне основные признаки пневмонии очень похожи на проявления ОРВИ или бронхита. Поэтому своевременная консультация у врача позволит избежать самолечения и усугубления течения болезни. В основном, для диагностики пневмонии после сбора анамнеза, аускультации и перкуссии проводятся общие анализы крови и мочи, а также рентгенография грудной клетки, которая позволяет точно определить локализацию инфекции и подтвердить диагноз. В некоторых случаях может потребоваться бронхоскопия. Эта процедура неприятна для пациента и включает исследование легких с помощью бронхоскопа – тонкой трубки, вводимой в бронхи через нос или рот, а также сбор мокроты из очага поражения. Ее проводят в тяжелых случаях в стационаре. При наличии выпота в плевральных полостях может быть выполнена пункция легкого с последующим удалением жидкости при помощи иглы. В свете вышеизложенного самолечение является неприемлемым, поскольку без проведения анализов невозможно определить причину заболевания и, следовательно, полноценно устранить ее.

Осложнения пневмонии обычно развиваются при тяжелом течении заболевания, позднем обращении за медицинской помощью, неадекватном лечении. Большой риск осложнений имеют люди, которые переносят заболевание «на ногах», или со сниженным иммунитетом. На тяжесть пневмонии также влияет характер возбудителя. Тяжелое течение пневмонии может приводить к плевриту, отеку легких, инфекционно-токсическому шоку, сепсису. Смертность от пневмонии составляет 10%, а у людей пожилого возраста доходит до 18%. В группе риска – дети, старики и люди со сниженным иммунитетом.

В зависимости от типа пневмонии, врач назначает противовирусные, антибактериальные или противогрибковые препараты.

Бактериальная пневмония всегда лечится антибиотиками, и нужно строго придерживаться назначенного курса. Если прервать лечение по своему желанию, в итоге может развиться суперинфекция – состояние, при котором назначенные лекарства становятся неэффективными. Неадекватное лечение может приводить к структурной перестройке легочной ткани и затяжному течению заболевания. На этом фоне с легкостью будут присоединяться всевозможные другие заболевания.

Однако, если лечение было начато своевременно, то риск развития осложнений обычно минимален. Именно поэтому так важно обращаться к врачу при первых же признаках недомогания.

В каком случае пневмонию лечат в стационаре?

Лечение в больнице – всегда большой стресс, которого каждый хотел бы, по возможности, избежать. Однако в ряде случаев это – жизненная необходимость. Если врач настаивает на госпитализации, впору задуматься. Вероятно, это – оптимальный способ сохранения вашего здоровья.

Самостоятельно правильно оценить свое состояние получается не всегда. В то время как врачи могут, в силу своего опыта и знаний, провести объективную оценку степени тяжести состояния пациента и принять решение о госпитализации в том или ином случае.

Предполагается, что, ввиду серьезности заболевания, лечение в больнице проводится в случае среднетяжелой и тяжелой степени течения пневмонии. Длительность лечения может быть от 1 до 3-х недель. В стационар госпитализируются люди со следующими показаниями:

Двустороннее воспаление легких;

Повышение температуры до 39-40 0 С;

Симптомы общей интоксикации организма;

Наличие гнойной мокроты;

Признаки дыхательной недостаточности;

Спутанность сознания;

Обезвоживание организма;

Осложнения пневмонии.

Как правило, при решении вопроса о госпитализации учитываются также факторы риска развития антибиотикорезистентности. Этими факторами являются:

Возраст пациентов. В группе риска – дети младше 7 лет и лица старше 60 лет;

Полученная ранее безуспешная антибиотикотерапия;

Наличие сопутствующих заболеваний;

Пребывание в домах-интернатах.

Это означает, что для лечения пневмонии могут потребоваться более серьезные лекарства. В стационар в обязательном порядке также госпитализируются пациенты, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких. Показаниями для этой процедуры при пневмонии являются:

Возбуждение пациента или потеря сознания;

Изменение величины зрачков;

Нарастающий цианоз;

Выраженная одышка (более 35 дыханий в минуту);

Активное участие в дыхании вспомогательной мускулатуры.

Легкие формы пневмонии могут лечиться амбулаторно, но при условии возможности врачебного контроля и согласии пациента. Определить, можно ли вам лечиться на дому, может врач-терапевт или пульмонолог.

Когда назначают антибиотики при пневмонии?

В теории, антибиотикотерапия должна проводиться после определения чувствительности микроорганизмов к выбранным препаратам. И, разумеется, этот анализ назначается пациенту сразу после установления диагноза «пневмония». Бактериологический посев позволяет выявить, какие именно микроорганизмы стали причиной развития пневмонии. Исследование чувствительности выявленных бактерий к антибиотикам позволяет определить лекарства, эффективные в данном случае. Помимо этого, лабораторное исследование мокроты позволяет исключить грибковую природу заболевания, а также вероятность туберкулеза. В случае подозрения на смешанную флору врач может назначить комбинацию антибиотиков и противовирусных средств.

Однако бактериологический посев и антибиотикограмма выполняются не менее 5–7 дней, поэтому результаты будут не сразу. Естественно, так долго ждать лечения при пневмонии опасно. Воспаление легких быстро может дать осложнения, перерасти в дыхательную недостаточность. Поэтому при пневмонии сразу назначаются антибиотики широкого спектра действия. После получения результатов посева при необходимости препарат можно будет заменить.

Выбор антибиотиков для этиотропной терапии бактериальной пневмонии проводится с учетом природной активности препаратов. Это могут быть препараты следующих фармакологических групп:

Пенициллины (ампициллин, амоксициллин и другие);

Цефалоспорины (цефазолин, цефалексин и другие);

Макролиды (кларитромицин, азитромицин и другие);

Фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин и другие);

Карбапенемы (имипенем, меропенем, дорипенем и другие);

Монобактамы (азтреонам).

Для удобства применения у взрослых и детей антибактериальные средства выпускаются в разных лекарственных формах. Для взрослых – это таблетки и капсулы, для детей – суспензии. Инъекционные формы при необходимости назначаются в любом возрасте.

Пациентам с подтвержденной пневмонией, находящимся в стационаре, антибиотики должны быть назначены в течение первых 4-х часов с момента выявления пневмонии независимо от места лечения или факта госпитализации. При тяжелом течении пневмонии, если человек не может принимать лекарство самостоятельно, назначается инъекционное введение лекарств, с последующим переходом на пероральный прием. Этот подход носит название «ступенчатая терапия». Переход на пероральный прием препаратов происходит при стабилизации состояния пациента, нормализации температуры, уменьшения кашля и улучшения самочувствия, как правило, через 3-5 дней от начала лечения.

Даже без результатов бакпосева и антибиотикограммы опытный врач может определить, что назначенное лечение дает положительный эффект. Если температура тела у пациента снижается, уменьшаются симптомы интоксикации, проявления дыхательной недостаточности и одышки становятся менее интенсивными, повышается сатурация кислорода крови, снижается количество выделяемой мокроты, значит, лечение эффективно. Его результат оценивают спустя 48-72 часа после начала приема антибиотиков.

Однако, несмотря на улучшение общего состояния, самостоятельно прекращать прием антибиотиков или заменять их на другие препараты без консультации врача ни в коем случае нельзя! Назначенный курс необходимо принимать в полном объеме, согласно данным назначениям. Это предупредит вероятность развития антибиотикорезистентности и не допустит развития осложнений.

Курс антибиотикотерапии при пневмонии обычно составляет 10-14 дней.

Вирусные поражения легких лечатся по специальным клиническим протоколам, и как правило, не требуют антибиотиков. Однако все решения о постановке диагноза и выборе лечения должен принять врач после тщательной, комплексной диагностики, исключающей бактериальную природу инфекции.

Зачем нужна дыхательная гимнастика при пневмонии?

Дыхательная гимнастика при пневмонии направлена на стимуляцию функции дыхания, усиление газообмена и улучшение вентиляции легких. Это неотъемлемый компонент реабилитации при пневмонии. Упражнения для нормализации дыхания и насыщения организма кислородом способствуют быстрому восстановлению правильной работы бронхолегочной системы. Посредством дыхательных упражнений укрепляется иммунная система выздоравливающего человека.

По мере того, как общее состояние пациента при пневмонии улучшается, можно начинать выполнять самые простые дыхательные упражнения. Их при необходимости можно делать даже в положении лежа. Вот эти упражнения:

В расслабленном положении сделайте от 40 до 60 вдохов и выдохов. Вдох – через нос, выдох – через рот. Дышите спокойно, без напряжения, не торопясь.

В положении «лежа на спине» сделайте несколько круговых движений кистями.

В положении «лежа на спине» глубоко вдохните, поднимите одновременно обе руки над головой, выдохните и опустите их вниз.

Сгибайте стопы вперед-назад (8 раз), дышите в обычном ритме.

В положении «лежа на спине» положите обе руки на грудь. На вдохе разведите руки в стороны параллельно полу. На выдохе верните руки в исходное положение.

В положении «лежа на спине» положите руки на пояс. Поочередно подтягивайте то одну, то другую ногу к ягодицам, сгибая колени. Стопы не отрывайте от поверхности. Дышите в обычном ритме.

В положении «упор на локти» на вдохе медленно выгибайте вверх грудь, не отрывая голову от поверхности. На выдохе вернитесь к исходному положению.

В расслабленном положении сделайте от 40 до 60 вдохов и выдохов. Вдох – через нос, выдох – через рот. Дышите спокойно, без напряжения, не торопясь.

Ежедневное выполнение дыхательных тренировок в течение всего 10 минут поможет:

Предупредить развитие осложнений после перенесенной пневмонии и снизить вероятность ОРВИ в последующем;

Повысить жизненную емкость легких и улучшить насыщение крови кислородом;

Восстановить качество и эффективность дыхания;

Укрепить мускулатуру грудной клетки;

Повысить общий тонус и иммунную реактивность организма.

При тяжелых формах поражения в реанимационных отделениях врачи могут назначить специальные позиции и упражнения. Но они полезны далеко не всем и имеют строгие показания, знакомые только специализированным врачам.

При наличии у пациента интенсивного кашля с вязкой мокротой назначается муколитическая и отхаркивающая терапия.

Что нужно делать, чтобы не заболеть пневмонией?

Для профилактики пневмонии нужно максимально обезопасить себя от воздействия возбудителей заболевания. Если вы часто находитесь в людных местах, или ваша работа связана с частыми контактами с людьми, необходимо носить защитную одноразовую маску и обрабатывать руки антисептиком. Это особенно актуально в период эпидемий. Как всегда, важны меры, направленные на укрепление иммунитета – закаливание, дыхательная гимнастика, лечение хронических заболеваний, проведение профилактических прививок. Врачи советуют также избегать переохлаждения, недосыпания, стрессов, контакта с вредными веществами. Полезно принимать растительные иммуномодуляторы и помнить о своевременном лечении любого кашля. С последней задачей успешно справляется Бронхипрет®.

