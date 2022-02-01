Лечение бронхита. Как победить кашель?

Можно ли вылечить бронхит в домашних условиях? Это зависит от причины развития болезни, а также от характера бронхита. Он может быть острым или хроническим в зависимости от длительности кашля. Общим в лечении всех видов бронхита является необходимость ликвидации воспаления в бронхах. Для того, чтобы эффективно справиться с кашлем при бронхите, нужен комплексный подход.



Как правильно подобрать лечение при бронхите?

Кашель – это защитная реакция организма на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. Покашливать мы можем и в норме. Обычно у человека возникает до 20 кашлевых толчков в день. При бронхите слизистая оболочка бронхов воспалена, возникает ее отек, кашель становится частым, а главным раздражителем кашлевых рецепторов выступает скопление мокроты.

Кашель при бронхите может быть сухим или влажным. По характеру кашля врач может получить гораздо больше информации, чем мы с вами. Он прослушает легкие фонендоскопом, проведет дополнительные обследования, выявит, нет ли обструкции (потенциально опасного состояния), исключит воспаление легких и посоветует комплексное лечение. Но бывает так, что кашель застает врасплох и, пока человек посетит врача, надо как-то лечиться самостоятельно. С чего начать лечение?



Когда и чем делать ингаляции при бронхите?

К одним из самых эффективных методов лечения кашля относятся ингаляции, которые можно делать при помощи ингалятора или небулайзера. При остром бронхите, когда в начале заболевания кашель еще сухой, можно проводить ингаляции с раствором питьевой соды, минеральной водой, физиологическим раствором. Для проведения ингаляций при влажном кашле для выведения мокроты при бронхите в домашних условиях используются лекарственные травы с отхаркивающим эффектом. По назначению врача могут быть рекомендованы ингаляции с муколитиками, бронхолитиками, глюкокортикостероидами.

Ингаляции следует начинать через 1 час после еды, после процедуры также должен пройти 1 час до следующего приема пищи. Длительность процедуры составляет от 1-2 до 10 минут. Вдыхать и выдыхать лекарственный раствор нужно медленно. Нельзя курить, прогуливаться на улице, находиться на сквозняке. После выполнения ингаляции рекомендуется ограничить физическую активность.



Когда начинать принимать антибиотики?

Около 90% случаев бронхита вызваны вирусной инфекцией, в лечении которой антибиотики не требуются. Однако в реальности часто приходится наблюдать другую картину. По данным A. C. Nyquist и соавторов, антибиотики назначают 75% детей с бронхитом. Взрослые люди не менее часто начинают принимать их самостоятельно, опасаясь затяжного течения заболевания или его осложнений.

Однако использовать антибактериальные препараты для лечения бронхита желательно только после проведения анализов крови и посева мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам. Это нужно делать, чтобы определить тип возбудителя и подобрать наиболее эффективное лечение. Поэтому лучше, если антибиотики будут назначаться врачом. Прием антибиотиков без предварительного обследования в последующем может сформировать устойчивость бактерий к его действию, и повлечь осложнения. Основной симптом бронхита – сухой или влажный кашель на фоне воспаления бронхов, поэтому нужно активно способствовать отхождению мокроты и очищению дыхательных путей.



Какие лекарства нужно принимать при бронхите?

При кашле полезно пить теплый чай с лимоном и медом, соки, морсы, компоты, теплую минеральную воду. Полезно теплое молоко, смешанное пополам с минеральной водой. Это позволит уменьшить раздражение слизистой оболочки.

Изменение бронхиального секрета: увеличение вязкости и количества, из-за чего кашель становится частым, непродуктивным, происходит в первую очередь из-за воспалительного процесса, который запускают вирусы. Поэтому при лечении бронхита важно наличие у лекарственного средства не только муколитического, но и противовоспалительного действия. В этом состоит важнейшее преимущество растительных препаратов.

Растительные лекарственные препараты (экстракты травы тимьяна, или чабреца, плюща вьющегося, корня первоцвета) хорошо помогают при любом виде кашля при бронхите (сухом или влажном). Эти травы входят в состав известного немецкого лекарства Бронхипрет®.

Трава тимьяна оказывает противовоспалительное действие, что важно в лечении как сухого, так и влажного кашля. За счет противовоспалительного эффекта снижается раздражение кашлевых рецепторов, поэтому кашель будет значительно реже, что особенно важно в ночное время. В фазу влажного кашля воспаление - причина вязкой труднооткашливаемой мокроты. Поэтому применение Бронхипрета® в этот период поможет справиться с вязким секретом - уменьшит его выработку и облегчит выведение.

Листья плюща усиливают противовоспалительное действие тимьяна. Поэтому комбинация тимьяна и плюща обладает более выраженным противовоспалительным эффектом, чем эти травы в отдельности. Кроме того, плющ обладает бронхорасширяющим действием.

Корни первоцвета способствуют снижению вязкости мокроты, облегчают ее выделение из дыхательных путей, помогают перевести сухой кашель во влажный и затем улучшить откашливание.

Специалистами доказано, что применение экстрактов этих растений в различных комбинациях и стандартизированных дозах дает более ощутимый эффект. Эти лекарственные растения помогают уменьшать воспаление в дыхательных путях и быстро справляться с кашлем.



Какой Бронхипрет® принимать при бронхите взрослому человеку?

Бронхипрет® выпускается в сиропе, каплях и таблетках. Самая высокая концентрация тимьяна и плюща в растворе, поэтому для взрослых для достижения быстрого сильного эффекта это самая предпочтительная форма. Если же вам удобнее принимать таблетки, или нет возможности все время находиться дома - выбирайте Бронхипрет в таблетках.

