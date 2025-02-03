Холодное время года и кашель. Бионорика спешит на помощь!

Что делать, когда начинается сезон кашля?

Наступила осень, и с ней пришел сезон заболеваний верхних дыхательных путей, часто сопровождающихся кашлем. Почему появляется кашель?

Во-первых, мы проводим больше времени в помещении, где работает отопление, что делает воздух слишком сухим. Это неблагоприятно сказывается на органах дыхания.

Во-вторых, температура на улице меняется, что предрасполагает к переохлаждению и снижению иммунитета.

В-третьих, на этом фоне могут присоединиться вирусные и бактериальные инфекции и вызвать воспаление дыхательных путей, что приводит к избыточному образованию слизи. Воспалительная слизь раздражает кашлевые рецепторы в бронхах, трахее, гортани и носоглотке и приводит к возникновению кашлевого рефлекса, который призван очистить организм от вредных веществ, мокроты, вирусов и бактерий.

Различают непродуктивный кашель (сухой, утомительный, раздражающий кашель) и продуктивный кашель (влажный кашель с отхождением мокроты).

Откашливание мокроты – это симптом, который полезен и даже необходим для процесса выздоровления. Он способствует удалению накопившейся в бронхах вязкой и загрязненной слизи, которая может привести к застойным явлениям и другим осложнениям.

Однако часто, особенно на ранних стадиях заболевания, кашель недостаточно эффективен. Слизи может быть слишком мало или она может быть слишком густой и липкой. В этих случаях даже многократное откашливание не способно очистить дыхательные пути. Вязкая слизь остается в дыхательных путях и приводит к усилению воспаления.

В таких ситуациях целесообразно использовать лекарство, которое обладает комплексным секретолитическим и противовоспалительным действием, облегчающее кашель.

Бронхипрет® – основные факты.

При кашле хорошо зарекомендовал себя растительный препарат Бронхипрет® производства компании Бионорика. Он имеет ряд преимуществ перед другими препаратами от кашля. В их числе:

Многообразие удобных форм выпуска. Бронхипрет® доступен потребителям в виде капель, сиропа или таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

Растительный состав. Бронхипрет® – это лекарство, состоящее из растительных экстрактов тимьяна и плюща в жидких формах препарата, примулы и тимьяна в составе таблеток.

Большая доказательная база. Эффективность и безопасность препарата подтверждены многочисленными клиническими исследованиями.

Возможность применения у детей. Бронхипрет® может использоваться у детей с двух лет (в виде сиропа).

Высокая эффективность. Бронхипрет® снимает кашель, разжижает густую слизь и уменьшает воспаление бронхов. Как результат, кашель быстро и стойко утихает.

Доверие врачей и пациентов. Бронхипрет® часто упоминается в профессиональных рекомендациях для медицинских специалистов.

Показания к применению Бронхипрета®.

Бронхипрет® может использоваться в случае респираторных инфекций, сопровождающихся кашлем с трудным отхождением мокроты. Он также рекомендуется при легких и среднетяжелых инфекциях и воспалениях дыхательных путей, таких как острый бронхит.

Как действует Бронхипрет®?

Благодаря эффективному сочетанию растительных компонентов, Бронхипрет® оказывает тройное действие:

уменьшает воспаление бронхов,

разжижает густую слизь,

облегчает кашель.

В результате этого увеличивается отхождение мокроты, и дыхание снова становится свободным.

Важно отметить, что препарат не только лечит симптомы инфекции, но также воздействует на ее причину – воспаление в бронхах. Кроме того, некоторые клинические и доклинические исследования показали, что растительные экстракты в составе Бронхипрета® также обладают бронхорасширяющими, антимикробными, противовирусными и противогрибковыми свойствами.

Как правильно использовать Бронхипрет®?

Для эффективного лечения необходимо строго следовать дозировкам, указанным в инструкции, и рекомендациям лечащего врача. Бронхипрет® принимают следующим образом:

Сироп: дети от 2-х до 5-ти лет принимают препарат по 3,2 мл 3 раза в день; дети от 6-ти до 11-ти лет – по 4,3 мл 3 раза в день; подростки старше 12-ти лет и взрослые – по 5,4 мл 3 раза в день.

Раствор: дети в возрасте от 6-ти до 11-ти лет принимают препарат по 1,3 мл 3 раза в день; подростки старше 12-ти лет и взрослые – по 2,6 мл 3 раза в день.

Таблетки: дети старше 12-ти лет и взрослые принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Может ли каждый человек использовать этот препарат?

Клинические исследования и длительное использование Бронхипрета® показывают, что он безопасен и хорошо переносится. Однако его следует использовать с осторожностью у пациентов с гастритом или язвой желудка. Не стоит применять препарат при известной аллергии на первоцвет, тимьян, плющ или другие растения семейства губоцветные, а также при известной аллергии на березовую пыльцу, полынь, сельдерей. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью фруктозы, также не следует принимать Бронхипрет®.

Важно помнить! Если симптомы заболевания сохраняются более 10 дней, или если у вас возникают затруднения дыхания, повышение температуры, гнойные или кровянистые выделения, следует проконсультироваться с врачом для оценки состояния и принятия решения о дальнейшем лечении.

Бронхипрет® – это лекарственный препарат. Для вашей безопасности используйте его строго в соответствии с инструкцией по применению. Не превышайте максимальную дозу. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.