Кашель с хрипами

Бывает так, что при простуде и кашле возникает кашель с хрипами в бронхах и легких. О наличии хрипов может сообщить врач, либо человек сам ощущает их на слух или при прикосновении к грудной клетке. О чем говорит кашель с хрипами? Хорошо это или плохо? Как с ним бороться? На эти и многие другие вопросы постараемся дать ответы в этой статье.

Что такое кашель с хрипами?

Кашель – один из самых частых симптомов, возникающих при заболеваниях органов дыхания, аллергических реакциях и болезнях внутренних органов. Он может различаться по частоте и интенсивности приступов, наличию или отсутствию мокроты, проявлять себя различными признаками при аускультации.

Хрипы – это особые дыхательные шумы, возникающие в трахее, бронхах и бронхиолах при заболеваниях органов дыхания. По механизму образования и звуковому восприятию хрипы бывают влажные и сухие. Иногда хрипы может прослушать только врач с помощью фонендоскопа, а иногда они слышны на расстоянии без применения дополнительных приборов (так называемые проводные хрипы). Проводные хрипы говорят о поражении верхних дыхательных путей и, как правило, не опасны. Гораздо серьезнее стоит отнестись к сухим и влажным хрипам.

Какие признаки характерны для кашля с хрипами?

Сухие хрипы – это звук, возникающий при затрудненном прохождении воздуха через суженный просвет дыхательных путей. Важное значение в диагностике сухих свистящих хрипов отводится их локализации по отношению к вдоху и выдоху. Если сухие хрипы определяются на вдохе, они носят название «стридор». Часто он указывает на внелегочное происхождение сухих хрипов. Если же сухие хрипы определяются на выдохе, можно подозревать патологию мелких и средних бронхов. Иногда сухие хрипы исчезают при дыхании через нос. Это говорит о том, что пациент здоров, а причиной хрипов стало слишком сильное дыхание через рот.

Влажные хрипы обусловлены скоплением жидкой мокроты в бронхах. Во время вдоха воздух проходит через эту жидкость, образуя пузырьки, как бы вспенивая ее. Влажные хрипы выслушиваются преимущественно на вдохе и в меньшей степени – на выдохе. Величина образующихся пузырьков воздуха зависит от калибра бронхов, поэтому влажные хрипы подразделяются на мелко-, средне- и крупнопузырчатые. Влажные хрипы, возникающие в бронхах крупного и среднего калибра, после кашля могут уменьшаться в количестве, но никогда не исчезают полностью. Если же мокрота находится в мелких бронхах, то кашель не может уменьшить количество влажных мелкопузырчатых хрипов.

Отдельно выделяют крепитирующие хрипы. Крепитация – это звук, возникающий при скоплении экссудата или плазмы в альвеолах. Главным отличием крепитации от влажных мелкопузырчатых хрипов является неизменность крепитации после кашля и выслушивание ее на высоте вдоха.

При каких заболеваниях характерно появление хрипов?

Кашель с хрипами служит сигналом того, что с нашими органами дыхания то-то не в порядке. Например, кашель с сухими хрипами может говорить о наличии таких заболеваний, как бронхиальная астма, обструктивный бронхит и инородные тела бронхов. Среди внелегочных причин возникновения свистящих хрипов на вдохе (инспираторный стридор) наибольшее значение имеет такая патология, как ларингит, аспирация инородных тел, сдавление или стеноз гортани, трахеи. Сухие свистящие хрипы на выдохе характерны для патологии мелких и средних бронхов (бронхиальная астма, хронический бронхит, бронхоэктазы, фиброзирующий альвеолит).

Влажные крупно- и среднепузырчатые хрипы, выслушиваемые с обеих сторон грудной клетки, характерны для бронхита. Влажные мелкопузырчатые хрипы, выявляемые локально, говорят об очаговом поражении легочной ткани, что указывает на наличие пневмонии.

Крепитация является характерным признаком долевой и сегментарной пневмонии, при очаговой пневмонии выслушиваются локальные влажные мелкопузырчатые хрипы.

Тяжелый навязчивый приступообразный кашель с хрипами без температуры — частый спутник курильщиков, а также людей, работающих на вредном производстве с загрязненным воздухом или проживающих в неблагоприятных экологических условиях.

Чем опасен кашель с хрипами?

Кашель, сухие хрипы при дыхании, одышка говорят об обструктивной патологии со стороны органов дыхания. Такое состояние опасно, и может вызвать ряд осложнений. Самые серьезные – удушье и остановка дыхания. Наличие же мокроты является благодатной средой для условно-патогенных и патогенных бактерий. Если ее откашливать недостаточно хорошо или затянуть лечение кашля с влажными хрипами, есть вероятность развития бактериальных осложнений и «заболачивания» легких.

В случае, если кашель с хрипами является проявлением патологии внутренних органов, есть вероятность пропустить серьезное сердечное или желудочно-кишечное заболевание. Оставлять этот симптом без внимания нельзя, при его появлении нужно обязательно обратиться к врачу.

Каковы основные методы лечения кашля с хрипами?

Правильное лечение кашля с хрипами при ОРИ включает прием медикаментов и проведение процедур, действие которых направлено на смягчение сухого кашля, разжижение и выведение мокроты при влажном кашле, укрепление иммунитета, уменьшение воспалительных процессов. Конечно, к лечению кашля с хрипами нужно подходить ответственно и выбирать максимально эффективное средство. Понятным и естественным желанием многих людей является применение растительных препаратов при кашле как более натуральных, эффективных и безопасных. Хорошим выбором является немецкий фитопрепарат Бронхипрет® производства компании «Бионорика СЕ».

Можно ли принимать Бронхипрет® при кашле с хрипами?

Готовые фитопрепараты вобрали в себя мудрость народных рецептов и широкие возможности современной науки и технологий производства. Действующие вещества сиропа и капель Бронхипрет® - экстракты травы тимьяна и листьев плюща, а таблеток – экстракты травы тимьяна и цветов первоцвета. Бронхипрет® применяется у взрослых и детей с 2-х лет при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. В отличие от синтетических лекарственных средств, эффект от применения Бронхипрета® развивается быстро и отличается стойкостью. Доказано преимущество эффективности Бронхипрета® и его более ощутимое действие при бронхите по сравнению с другими муколитическими препаратами. Лекарство оказывает комплексное действие: противовоспалительное, бронхорасширяющее, отхаркивающее и противовирусное. При этом Бронхипрет® отличается хорошей переносимостью и минимальными побочными эффектами. Согласно результатам многочисленных научных исследований, применение Бронхипрета® при кашле с хрипами (рецидивирующем бронхите) позволило значительно уменьшить число дней болезни, улучшить показатели функции внешнего дыхания, повысить эффективность лечения в 1,4 раза и при этом избежать назначения антибиотиков. Обязательно поинтересуйтесь у своего врача, может ли он включить Бронхипрет® в схему лечения кашля с хрипами, если у вас возникла такая необходимость.

