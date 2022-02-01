Каким образом мокрота выводится из бронхов и легких?

Каким образом мокрота выводится из бронхов и легких?

Сильный кашель нередко сопровождается выделением мокроты. Многие люди, которых беспокоит кашель, замечают, что после откашливания наступает облегчение и самочувствие улучшается на глазах. Поэтому многие задумываются о том, как происходит выведение мокроты из дыхательных путей и как помочь этому процессу. 


Как кашель защищает нас от инфекции?

Защитными механизмами против инфекции, проникающей в дыхательные пути, являются: наш анатомический барьер (слизистая оболочка), иммунные механизмы и кашель. Откашливание – естественный процесс, способствующий очищению дыхательных путей и облегчению дыхания. Это обеспечивает «внутреннюю гигиену» органов дыхания. С помощью кашля из организма выводятся инородные частицы, микробы и мокрота. По статистике, наиболее часто встречается кашель при острых респираторных заболеваниях. На самых первых порах простуды кашель, как правило, сухой. Он очень мучительный и никакой полезной функции не выполняет. Но как только кашель становится влажным, начинает активно откашливаться мокрота. С ней из организма удаляется инфекция и микробные токсины, очищаются бронхи и легкие, восстанавливается нормальная функция органов дыхания. Поэтому первостепенной задачей в лечении сухого кашля является перевод его во влажный, а уже затем – стимуляция откашливания мокроты. 


Как происходит вывод мокроты из дыхательных путей?

Поверхность дыхательных путей выстлана мерцательным эпителием, который имеет многочисленные микроскопические выросты (реснички). Он покрыт слоем слизи. Взаимодействие ресничек мерцательного эпителия и слизи носит название «мукоцилиарный транспорт». Именно он способствует очищению дыхательных путей от пыли, микроорганизмов и других чужеродных структур. В некоторых случаях из-за изменения факторов внешней среды (например, при похолодании), цилиарные клетки снижают свою активность, что способствует развитию инфекции. При внедрении вирусов и бактерий в дыхательные пути происходит развитие воспаления и отека, повышение образования вязкого слизистого секрета с измененными свойствами и нарушение работы мукоцилиарной системы. Отхождение мокроты затрудняется, и инфекция накапливается в организме.


Почему при некоторых заболеваниях мокрота туго отходит?

Наверняка многие, страдавшие от влажного кашля или болевшие бронхитом, сталкивались с тем, что порой при кашле мокрота «ходит туда-сюда» и не откашливается. Это происходит из-за того, что воспаленная слизистая оболочка бронхов и легких отекает и реснички мерцательного эпителия не могут нормально работать. Кроме того, меняются реологические свойства слизи. Она становится вязкой и тягучей, прилипает к слизистой оболочке дыхательных путей и из-за этого плохо отходит. 

Почему при некоторых заболеваниях мокрота туго отходит?

учащается, становится надсадным, у заболевшего от натуги возникают боли в грудной клетке и животе, воспаляются бронхи. Состояние организма ухудшается, а густая слизь никак не отходит и становится прекрасной питательной средой для патогенных бактерий. Тяжело отходящая при кашле мокрота, в свою очередь, часто является признаком серьезных заболеваний – бронхита и пневмонии. 


Можно ли нормализовать работу мукоцилиарной системы?

Многие люди, которых беспокоит кашель, не спешат идти на консультацию к врачу, считая свое заболевание несерьезным. Они покупают отхаркивающие препараты в аптеке на свое усмотрение или по совету знакомых. В итоге состояние больного человека может даже ухудшиться: кашель учащается, а мокрота никак не отходит. А ведь это все потому, что отхаркивающие лекарства бесполезны при сухом кашле, когда мокрота скудная. Еще такие препараты никак не влияют на работу мукоцилиарного транспорта. А ведь восстановление его работы существенно помогает в снижении воспаления и выведении мокроты.

При кашле, сопровождающемся трудным отхождением мокроты, следует выбирать препарат, восстанавливающий защитную функцию мерцательного эпителия и помогающий вывести мокроту из бронхов, такой, как Бронхипрет®. Это немецкое фитотерапевтическое средство продается в аптеках без рецепта. 

Можно ли нормализовать работу мукоцилиарной системы?


Как Бронхипрет® помогает при кашле и бронхите?

Бронхипрет® содержит в своем составе экстракты тимьяна и плюща, тимьяна и примулы. Этот препарат обладает противовоспалительным, противомикробным и откашливающим действием. Доказано, что Бронхипрет® способен восстанавливать защитную функцию дыхательных путей и улучшать работу мукоцилиарного транспорта. В результате приема Бронхипрета® уменьшается активность воспалительных медиаторов и ферментов, снижается воспаление и уменьшается отек слизистой оболочки дыхательных путей. Кроме этого, под действием препарата уменьшается количество бокаловидных клеток и нормализуется количество и качество выделяемой слизи. Работа ресничек мерцательного эпителия восстанавливается, и мокрота лучше отходит.  Таким образом, Бронхипрет®:

  • Ускоряет выведение трудноотделяемой мокроты;

  • Оказывает противовоспалительное действие;

  • Избавляет от инфекции.

 

Стоит отметить, что в ряде исследований было доказано преимущество лечебного действия Бронхипрета® по сравнению с синтетическими муколитиками. Отмечена также хорошая переносимость и редкость появления побочных эффектов лекарственного средства у детей и взрослых. Не удивительно, что Бронхипрет® показан к применению при кашле и бронхите в современных европейских руководствах и в рекомендациях немецкого респираторного общества. Он выпускается в таблетированной форме, в виде сиропа и раствора для приема внутрь.

Для профилактики застоя мокроты в дыхательных путях важно каждый день уделять время специальным физическим упражнениям, пешим прогулкам на свежем воздухе, дыхательной гимнастике. Хорошо помогает выводить мокроту массаж грудной клетки. И, конечно, не забывайте принимать Бронхипрет®

Литература:

  1. С. Б. Крутихина, А. В. Мелешкина, Е. А. Яблокова. Кашель у детей: самая частая проблема в педиатрии. «Медицинский совет» №18, 2020

  2. А. А. Зайцев, С. В. Оковитый. Кашель: от основ к фармакотерапии. «Consilium medicum» №22 (11), 2020

  3. А. И. Сафина. Кашель у детей с простудой: эффективность и новые возможности фитотерапии. «Медицинский совет» №2, 2019

  4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Бронхипрет® для специалистов

Image

Инструкция Бронхипрет Раствор

Инструкция Бронхипрет Сироп

Инструкция Бронхипрет Таблетки

Читайте также

Лекарственные растения: от сырья к разведению

Лекарственные растения: от дикорастущего сырья к целенаправленному разведению

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

История лечения кашля препаратом Бронхипрет

Тимьян обыкновенный

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris)

Травы в составе Бронхипрета®

Травы в составе Бронхипрета®

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы.© 2002—2025 Бронхипрет® (Bronchipret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.