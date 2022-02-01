Каким образом мокрота выводится из бронхов и легких?

Сильный кашель нередко сопровождается выделением мокроты. Многие люди, которых беспокоит кашель, замечают, что после откашливания наступает облегчение и самочувствие улучшается на глазах. Поэтому многие задумываются о том, как происходит выведение мокроты из дыхательных путей и как помочь этому процессу.



Как кашель защищает нас от инфекции?

Защитными механизмами против инфекции, проникающей в дыхательные пути, являются: наш анатомический барьер (слизистая оболочка), иммунные механизмы и кашель. Откашливание – естественный процесс, способствующий очищению дыхательных путей и облегчению дыхания. Это обеспечивает «внутреннюю гигиену» органов дыхания. С помощью кашля из организма выводятся инородные частицы, микробы и мокрота. По статистике, наиболее часто встречается кашель при острых респираторных заболеваниях. На самых первых порах простуды кашель, как правило, сухой. Он очень мучительный и никакой полезной функции не выполняет. Но как только кашель становится влажным, начинает активно откашливаться мокрота. С ней из организма удаляется инфекция и микробные токсины, очищаются бронхи и легкие, восстанавливается нормальная функция органов дыхания. Поэтому первостепенной задачей в лечении сухого кашля является перевод его во влажный, а уже затем – стимуляция откашливания мокроты.



Как происходит вывод мокроты из дыхательных путей?

Поверхность дыхательных путей выстлана мерцательным эпителием, который имеет многочисленные микроскопические выросты (реснички). Он покрыт слоем слизи. Взаимодействие ресничек мерцательного эпителия и слизи носит название «мукоцилиарный транспорт». Именно он способствует очищению дыхательных путей от пыли, микроорганизмов и других чужеродных структур. В некоторых случаях из-за изменения факторов внешней среды (например, при похолодании), цилиарные клетки снижают свою активность, что способствует развитию инфекции. При внедрении вирусов и бактерий в дыхательные пути происходит развитие воспаления и отека, повышение образования вязкого слизистого секрета с измененными свойствами и нарушение работы мукоцилиарной системы. Отхождение мокроты затрудняется, и инфекция накапливается в организме.



Почему при некоторых заболеваниях мокрота туго отходит?

Наверняка многие, страдавшие от влажного кашля или болевшие бронхитом, сталкивались с тем, что порой при кашле мокрота «ходит туда-сюда» и не откашливается. Это происходит из-за того, что воспаленная слизистая оболочка бронхов и легких отекает и реснички мерцательного эпителия не могут нормально работать. Кроме того, меняются реологические свойства слизи. Она становится вязкой и тягучей, прилипает к слизистой оболочке дыхательных путей и из-за этого плохо отходит.

учащается, становится надсадным, у заболевшего от натуги возникают боли в грудной клетке и животе, воспаляются бронхи. Состояние организма ухудшается, а густая слизь никак не отходит и становится прекрасной питательной средой для патогенных бактерий. Тяжело отходящая при кашле мокрота, в свою очередь, часто является признаком серьезных заболеваний – бронхита и пневмонии.



Можно ли нормализовать работу мукоцилиарной системы?

Многие люди, которых беспокоит кашель, не спешат идти на консультацию к врачу, считая свое заболевание несерьезным. Они покупают отхаркивающие препараты в аптеке на свое усмотрение или по совету знакомых. В итоге состояние больного человека может даже ухудшиться: кашель учащается, а мокрота никак не отходит. А ведь это все потому, что отхаркивающие лекарства бесполезны при сухом кашле, когда мокрота скудная. Еще такие препараты никак не влияют на работу мукоцилиарного транспорта. А ведь восстановление его работы существенно помогает в снижении воспаления и выведении мокроты.

При кашле, сопровождающемся трудным отхождением мокроты, следует выбирать препарат, восстанавливающий защитную функцию мерцательного эпителия и помогающий вывести мокроту из бронхов, такой, как Бронхипрет®. Это немецкое фитотерапевтическое средство продается в аптеках без рецепта.



Как Бронхипрет® помогает при кашле и бронхите?

Бронхипрет® содержит в своем составе экстракты тимьяна и плюща, тимьяна и примулы. Этот препарат обладает противовоспалительным, противомикробным и откашливающим действием. Доказано, что Бронхипрет® способен восстанавливать защитную функцию дыхательных путей и улучшать работу мукоцилиарного транспорта. В результате приема Бронхипрета® уменьшается активность воспалительных медиаторов и ферментов, снижается воспаление и уменьшается отек слизистой оболочки дыхательных путей. Кроме этого, под действием препарата уменьшается количество бокаловидных клеток и нормализуется количество и качество выделяемой слизи. Работа ресничек мерцательного эпителия восстанавливается, и мокрота лучше отходит. Таким образом, Бронхипрет®:

Ускоряет выведение трудноотделяемой мокроты;

Оказывает противовоспалительное действие;

Избавляет от инфекции.

Стоит отметить, что в ряде исследований было доказано преимущество лечебного действия Бронхипрета® по сравнению с синтетическими муколитиками. Отмечена также хорошая переносимость и редкость появления побочных эффектов лекарственного средства у детей и взрослых. Не удивительно, что Бронхипрет® показан к применению при кашле и бронхите в современных европейских руководствах и в рекомендациях немецкого респираторного общества. Он выпускается в таблетированной форме, в виде сиропа и раствора для приема внутрь.

Для профилактики застоя мокроты в дыхательных путях важно каждый день уделять время специальным физическим упражнениям, пешим прогулкам на свежем воздухе, дыхательной гимнастике. Хорошо помогает выводить мокроту массаж грудной клетки. И, конечно, не забывайте принимать Бронхипрет®.

