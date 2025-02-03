Как успокоить кашель при бронхите?

При бронхите сильный кашель может беспокоить заболевшего и днем, и ночью. Это может приводить к повышенной утомляемости, боли в грудной клетке, мигрени и даже к рвоте. С кашлем и его последствиями сталкиваются пациенты как с острым, так и хроническим бронхитом. В обоих случаях важно подобрать эффективное муколитическое средство от кашля и укреплять иммунитет.
Бронхит – это инфекционное заболевание, связанное с воспалением слизистой оболочки бронхов. В подавляющем количестве случаев заболевание носит вирусную природу. В ответ на повреждающее действие вирусов в слизистой оболочке бронхов развивается воспаление, которое сопровождается усилением выработки вязкой слизи бокаловидными клетками и железами подслизистого слоя. При этом слизь вызывает слипание ресничек мерцательного эпителия и тем самым серьезно нарушает работу естественного механизма очищения бронхов.
Кашель, который обычно расценивается как защитный рефлекс, помогающий удалять из дыхательных путей мокроту и инородные тела, при бронхите доставляет много неудобств. Воспаление бронхов проявляется в первые дни заболевания надсадным приступообразным сухим, а в последующем и влажным кашлем, часто в сочетании с одышкой, дискомфортом и тяжестью в грудной клетке, свистящими или влажными хрипами. Это состояние существенно снижает качество жизни.
Если своевременно не заняться лечением кашля, то воспалительный процесс в бронхах может осложниться присоединением бактериальной инфекции или стать хроническим. Длительно существующее воспаление оказывает негативное влияние на систему иммунитета. Бронхиальный секрет, в норме выполняющий очищающую и защитную функцию, при воспалении становится густым и вязким, в нем снижается содержание IG A, интерферона и лизоцима, которые являются факторами местного иммунитета. Поэтому при бронхите важно вывести густую и вязкую мокроту и восстановить свойства бронхиальной слизи.
Если вы подозреваете у себя или членов вашей семьи бронхит, обязательно обратитесь к врачу! Самолечение кашля в этом случае может обернуться серьезными осложнениями, вплоть до развития воспаления легких. Однако, взяв на вооружение рекомендации врача, можно и нужно выполнить ряд простых действий самостоятельно, чтобы ускорить выздоровление. Многие из них весьма эффективно помогают успокоить кашель при бронхите. В их числе:
Выполнить эти условия просто. Если вас беспокоит кашель, воспользуйтесь этими советами.
Учитывая тот факт, что в большинстве случаев бронхит вызывается вирусами, применение антибиотиков при этом заболевании, как правило, не требуется. Они назначаются только в тех редких случаях, когда доказано присоединение бактериальной микрофлоры и есть опасность развития пневмонии. Окончательное решение о назначении антибиотиков принимает лечащий врач. Не стремитесь начать их прием самостоятельно! При вирусном бронхите они не только бесполезны, но и вредны, поскольку неблагоприятно сказываются на состоянии полезной микрофлоры кишечника и угнетают систему иммунитета.
Основу лечения кашля при бронхите составляет прием муколитических и секретолитических препаратов. Они стимулируют разжижение бронхиальной слизи и ее выведение. Эффективность лечения кашля оценивается по способности препарата перевести его из сухого во влажный. При влажном кашле мокрота легко отходит, бронхи очищаются, и пациент выздоравливает. Какое лекарство лучше всего выбрать?
Эксперты ВОЗ считают, что в подавляющем большинстве случаев (в 75 %) лечить кашель при бронхите нужно растительными муколитическими препаратами. Ведь, несмотря на успехи синтетических отхаркивающих препаратов, их частое применение чревато рядом нежелательных эффектов, особенно у детей. В то время как растительные лекарства переносятся гораздо лучше и часто не менее эффективны. Примером такого препарата может быть Бронхипрет® (производство компании «Бионорика», Германия). Его действие основано на эффектах комбинации двух растительных экстрактов – тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета. В комплексе они оказывают не только муколитическое действие (успокаивают и смягчают кашель, способствуют выведению мокроты, нормализуют вязкость бронхиальной слизи), но и снимают воспаление, борются с вирусами и бактериями, уменьшают спазм бронхов. Благодаря выраженному противовоспалительному действию тимьяна, входящего в состав, Бронхипрет® не только снимает симптомы и избавляет от кашля, но и лечит само заболевание. Надо отметить, что, согласно научным данным, его противовоспалительный и противоотечный эффект по мощности сопоставим с таковым у глюкокортикостероидов. При этом Бронхипрет® полностью лишен их негативного действия на организм. Начните прием Бронхипрета® с первых проявлений кашля и согласуйте длительность его применения с врачом.
Если человек заболел бронхитом или у него имеется хроническое воспаление бронхов, ему стоит обратить пристальное внимание на свой иммунитет и заняться его укреплением. Что нужно делать, чтобы поддержать систему иммунитета в надлежащей форме? Способы укрепления иммунитета:
Также врачи рекомендуют при снижении иммунитета применять Бронхипрет® совместно с фитопрепаратом Тонзилгон® Н. Такое сочетание поможет укрепить иммунитет, повысит устойчивость к вирусам и ускорит выздоровление. Надеемся, что наши советы помогут вам стать более здоровыми, крепкими и успешными!
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