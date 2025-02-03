Как успокоить кашель при бронхите?

При бронхите сильный кашель может беспокоить заболевшего и днем, и ночью. Это может приводить к повышенной утомляемости, боли в грудной клетке, мигрени и даже к рвоте. С кашлем и его последствиями сталкиваются пациенты как с острым, так и хроническим бронхитом. В обоих случаях важно подобрать эффективное муколитическое средство от кашля и укреплять иммунитет.

Общая информация о бронхите и кашле

Бронхит – это инфекционное заболевание, связанное с воспалением слизистой оболочки бронхов. В подавляющем количестве случаев заболевание носит вирусную природу. В ответ на повреждающее действие вирусов в слизистой оболочке бронхов развивается воспаление, которое сопровождается усилением выработки вязкой слизи бокаловидными клетками и железами подслизистого слоя. При этом слизь вызывает слипание ресничек мерцательного эпителия и тем самым серьезно нарушает работу естественного механизма очищения бронхов.

Кашель, который обычно расценивается как защитный рефлекс, помогающий удалять из дыхательных путей мокроту и инородные тела, при бронхите доставляет много неудобств. Воспаление бронхов проявляется в первые дни заболевания надсадным приступообразным сухим, а в последующем и влажным кашлем, часто в сочетании с одышкой, дискомфортом и тяжестью в грудной клетке, свистящими или влажными хрипами. Это состояние существенно снижает качество жизни.

Если своевременно не заняться лечением кашля, то воспалительный процесс в бронхах может осложниться присоединением бактериальной инфекции или стать хроническим. Длительно существующее воспаление оказывает негативное влияние на систему иммунитета. Бронхиальный секрет, в норме выполняющий очищающую и защитную функцию, при воспалении становится густым и вязким, в нем снижается содержание IG A, интерферона и лизоцима, которые являются факторами местного иммунитета. Поэтому при бронхите важно вывести густую и вязкую мокроту и восстановить свойства бронхиальной слизи.

Немедикаментозные способы лечения бронхита

Если вы подозреваете у себя или членов вашей семьи бронхит, обязательно обратитесь к врачу! Самолечение кашля в этом случае может обернуться серьезными осложнениями, вплоть до развития воспаления легких. Однако, взяв на вооружение рекомендации врача, можно и нужно выполнить ряд простых действий самостоятельно, чтобы ускорить выздоровление. Многие из них весьма эффективно помогают успокоить кашель при бронхите. В их числе:

Теплое питье. Полезно пить подогретые морсы, компоты, минеральную воду, молоко с медом (если вы переносите эти продукты). Прием жидкости помогает разжижать слизь и выводить мокроту из дыхательных путей. Важно не перегревать питье, чтобы не обжечь слизистую оболочку.

Изменение положения тела. Кашель может усиливаться в положении лежа. Слизь может стекать по задней стенке горла и раздражать ее. Поэтому, если вам назначен постельный режим, лучше сидеть или полулежать с опорой на подушки. Полезны также постуральный дренаж, посильные физические нагрузки или непродолжительные прогулки после улучшения самочувствия. Это предупредит застой мокроты.

Свежий и увлажненный воздух. Регулярно проветривайте помещение, в котором находится заболевший бронхитом. Приступообразный кашель может спровоцировать сухой воздух в помещении в отопительный период, поскольку он раздражает воспаленную слизистую оболочку. В этом случае хорошо помогает увлажнитель воздуха.

Комфортная температура в помещении. Благоприятный микроклимат позволит снизить вероятность приступа кашля. В жилой комнате комфортной считается температура воздуха от 18 до 23 0 С. Если в комнате будет слишком жарко или слишком холодно, кашель может возобновиться или усилиться.

Выполнить эти условия просто. Если вас беспокоит кашель, воспользуйтесь этими советами.

Нужно ли принимать антибиотики при бронхите?

Учитывая тот факт, что в большинстве случаев бронхит вызывается вирусами, применение антибиотиков при этом заболевании, как правило, не требуется. Они назначаются только в тех редких случаях, когда доказано присоединение бактериальной микрофлоры и есть опасность развития пневмонии. Окончательное решение о назначении антибиотиков принимает лечащий врач. Не стремитесь начать их прием самостоятельно! При вирусном бронхите они не только бесполезны, но и вредны, поскольку неблагоприятно сказываются на состоянии полезной микрофлоры кишечника и угнетают систему иммунитета.

Как эффективно вылечить кашель?

Основу лечения кашля при бронхите составляет прием муколитических и секретолитических препаратов. Они стимулируют разжижение бронхиальной слизи и ее выведение. Эффективность лечения кашля оценивается по способности препарата перевести его из сухого во влажный. При влажном кашле мокрота легко отходит, бронхи очищаются, и пациент выздоравливает. Какое лекарство лучше всего выбрать?

Эксперты ВОЗ считают, что в подавляющем большинстве случаев (в 75 %) лечить кашель при бронхите нужно растительными муколитическими препаратами. Ведь, несмотря на успехи синтетических отхаркивающих препаратов, их частое применение чревато рядом нежелательных эффектов, особенно у детей. В то время как растительные лекарства переносятся гораздо лучше и часто не менее эффективны. Примером такого препарата может быть Бронхипрет® (производство компании «Бионорика», Германия). Его действие основано на эффектах комбинации двух растительных экстрактов – тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета. В комплексе они оказывают не только муколитическое действие (успокаивают и смягчают кашель, способствуют выведению мокроты, нормализуют вязкость бронхиальной слизи), но и снимают воспаление, борются с вирусами и бактериями, уменьшают спазм бронхов. Благодаря выраженному противовоспалительному действию тимьяна, входящего в состав, Бронхипрет® не только снимает симптомы и избавляет от кашля, но и лечит само заболевание. Надо отметить, что, согласно научным данным, его противовоспалительный и противоотечный эффект по мощности сопоставим с таковым у глюкокортикостероидов. При этом Бронхипрет® полностью лишен их негативного действия на организм. Начните прием Бронхипрета® с первых проявлений кашля и согласуйте длительность его применения с врачом.

Способы укрепления иммунитета

Если человек заболел бронхитом или у него имеется хроническое воспаление бронхов, ему стоит обратить пристальное внимание на свой иммунитет и заняться его укреплением. Что нужно делать, чтобы поддержать систему иммунитета в надлежащей форме? Способы укрепления иммунитета:

Закаливание. Устойчивость к холоду существенно укрепляет иммунную систему. Однако, если вы планируете закаляться впервые, начинайте это постепенно. Вначале больше гуляйте на свежем воздухе, чаще проветривайте жилое помещение, ходите дома босиком, обтирайтесь влажным полотенцем, умывайтесь прохладной водой. И только потом можно переходить к более серьезным процедурам: обливанию холодной водой, контрастному душу. Выполнять эти процедуры нужно постоянно.

Правильное питание. Для укрепления иммунитета необходимо сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Ежедневно в рационе должны присутствовать молочные продукты, крупы, мясо, рыба, овощи, фрукты, полезные жиры (авокадо, миндаль, оливковое масло). Лучше всего отказаться от сахара и кондитерских изделий в пользу цельнозерновых каш, отрубей и бездрожжевого хлеба.

Насыщение организма витаминами. Рекомендуется регулярно принимать поливитаминные комплексы. Потребность в витаминах увеличивается в период болезней, стрессов, депрессий, повышенной нагрузки, приеме антибиотиков. Длительность приема поливитаминов определяется врачом, и обычно составляет 1–3 месяца. Курс желательно повторять 2–4 раза в год.

Отказ от вредных привычек.

Своевременное лечение простудных заболеваний и кашля, применение Бронхипрета® с первых проявлений кашля.

Также врачи рекомендуют при снижении иммунитета применять Бронхипрет® совместно с фитопрепаратом Тонзилгон® Н. Такое сочетание поможет укрепить иммунитет, повысит устойчивость к вирусам и ускорит выздоровление. Надеемся, что наши советы помогут вам стать более здоровыми, крепкими и успешными!

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