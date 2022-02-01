Как управлять кашлем

Кашлем нужно управлять, а не подавлять его без необходимости! Но как управлять кашлем?

Управление сухим кашлем может быть:

💧 Немедикаментозное. Рекомендовано обеспечить достаточную влажность в помещении, увеличить объем потребляемой жидкости для стимуляции выработки жидкой мокроты, отказаться от курения на время лечения.

💊 Медикаментозное. Врач может назначить противокашлевые средства центрального действия при очень болезненном, надсадном кашле, сильно ухудшающем жизнь пациента. Но более правильно назначить препараты с комбинированным противовоспалительным, отхаркивающим, противовирусным действием, которые влияют на первопричину кашля, снижают раздражение кашлевых рецепторов, стимулируют выработку жидкой легко отхаркивающейся мокроты, а также подавляют размножение вируса.

Лекарственный препарат Бронхипрет® обладает двойным эффектом: эффективен как при сухом, так и при влажном кашле - у вас нет необходимости в подборе и покупке различных препаратов для разных видов кашля, что повышает целесообразность использования для детей и взрослых. Объем 100 мл подходит в лечении кашля в сезон простуд всей семье.

Также препарат Бронхипрет® обладает секретолитическим, противовоспалительным и противовирусным свойством.

Комбинация лекарственных растений в его составе позволяет достичь максимальной эффективности за счет совместного действия активных компонентов. А именно:

🌱Трава чабреца или тимьян обыкновенный (Thymus Vulgaris) — обладает выраженным противовоспалительным и противовирусным действием.

🌱 Листья плюща (Hedera helix) —стимулируют секрецию, разжижают и выводят мокроту, уменьшают приступы кашля.

🌱 Корень первоцвета (Primula veris) — подавляет воспаление, отхаркивает мокроту и смягчает приступы кашля