Как укрепить легкие? 

Здоровые легкие — залог полноценного обеспечения клеток организма кислородом. Для поддержания их правильной работы важно соблюдать ряд правил.

5 советов, которые помогут укрепить здоровье легких:

1️⃣ Откажитесь от курения

Курильщики более подвержены респираторным инфекциям. А еще они чаще болеют острыми и хроническими заболеваниями — бронхитом, пневмонией и раком. 

2️⃣ Создайте оптимальный микроклимат

Регулярно проветривайте помещение и проводите влажную уборку. Поддерживайте оптимальный уровень влажности воздуха — в норме он должен составлять 40-60%.

3️⃣ Следите за осанкой

Попробуйте выпрямить спину и расправить плечи — сразу почувствуете, что дыхание становится более глубоким.

4️⃣ Регулярно тренируйтесь

Для легких полезны аэробные упражнения: аэробика, велосипед или велотренажер, бег или ходьба. Дыхание учащается до 40-60 вдохов в минуту, органы и ткани организма лучше обеспечиваются кислородом. Также полезны дыхательные практики, в которых задействованы не только грудная клетка, но и живот.

5️⃣ Защищайте себя от респираторных инфекций

Носите медицинские маски в период подъема заболеваемости, соблюдайте правила личной гигиены и избегайте контактов с больными.

Если вы почувствовали у себя симптомы заболевания — слабость, кашель, повышение температуры тела — оставайтесь дома и начните лечение.

Это оригинальный растительный препарат из Германии. Он разработан для лечения острого и затяжного кашля у взрослых и детей в возрасте от 2-х лет. 

Как действует лекарство:

  • борется с воспалением;
  • разжижает вязкую мокроту;
  • побеждает кашель.

 

Берегите здоровье — свое и близких!

