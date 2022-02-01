Как укрепить легкие? 

Здоровые легкие — залог полноценного обеспечения клеток организма кислородом. Для поддержания их правильной работы важно соблюдать ряд правил.
5 советов, которые помогут укрепить здоровье легких:
1️⃣ Откажитесь от курения
Курильщики более подвержены респираторным инфекциям. А еще они чаще болеют острыми и хроническими заболеваниями — бронхитом, пневмонией и раком.
2️⃣ Создайте оптимальный микроклимат
Регулярно проветривайте помещение и проводите влажную уборку. Поддерживайте оптимальный уровень влажности воздуха — в норме он должен составлять 40-60%.
3️⃣ Следите за осанкой
Попробуйте выпрямить спину и расправить плечи — сразу почувствуете, что дыхание становится более глубоким.
4️⃣ Регулярно тренируйтесь
Для легких полезны аэробные упражнения: аэробика, велосипед или велотренажер, бег или ходьба. Дыхание учащается до 40-60 вдохов в минуту, органы и ткани организма лучше обеспечиваются кислородом. Также полезны дыхательные практики, в которых задействованы не только грудная клетка, но и живот.
5️⃣ Защищайте себя от респираторных инфекций
Носите медицинские маски в период подъема заболеваемости, соблюдайте правила личной гигиены и избегайте контактов с больными.
Если вы почувствовали у себя симптомы заболевания — слабость, кашель, повышение температуры тела — оставайтесь дома и начните лечение.
