Как правильно выбрать препарат для лечения кашля при простуде и бронхите?

На полках аптек всегда представлено множество лекарственных средств для лечения кашля. Как среди этого многообразия выбрать самое эффективное средство? Ориентироваться на советы знакомых и даже собственный опыт опрометчиво – не факт, что если лекарство помогло одному человеку, то поможет и всем. Гораздо правильнее и эффективнее выбирать препарат с позиций доказательной медицины.



Сверяемся с принципами доказательной медицины.

В странах Европы и США уже на протяжении нескольких десятков лет используется доказательный подход к медицине. Он признан и белорусскими медиками. Это позволяет подбирать для лечения заболеваний самые эффективные и безопасные препараты, действие которых доказано во время клинических исследований. В основе принципов доказательной медицины лежит научный подход, позволяющий критически оценивать собственный и чужой (даже авторитетный) опыт назначения лекарственных средств. Для того, чтобы убедиться, что лекарство в данном конкретном случае действительно эффективно, проводится ряд испытаний, оценивающих его действие у многочисленной группы людей. Для чистоты эксперимента формируется две группы пациентов: группа, которая принимает лекарственный препарат и группа, принимающая пустышку (плацебо). Добровольцы набираются в эти группы случайным образом и даже организаторы не знают, кто получает настоящее лекарство. И это – лишь малая часть подходов, которые используются для того, чтобы подтвердить или опровергнуть пользу данного лекарства при определенной патологии. Естественно, препараты, прошедшие такой строгий отбор, в дальнейшем успешно применяются в медицине.

Выделяют 5 уровней доказательности клинических рекомендаций, посвященных фармакотерапии. Самые высокие и надежные уровни доказательств, которые получены в ходе рандомизированных клинических исследований (РКИ), обозначаются номером «1». Заслуживают внимания также доказательства, полученные в ходе когортных исследований (номер «2») и в исследованиях «случай-контроль» (номер «3»). Они соответствуют градациям доказательности рекомендаций А (№1) и В (№2 и №3). Именно этими доказательствами рекомендуется пользоваться при назначении лекарственного средства. Остальные уровни и градации доказательств считаются недостоверными или отрицательными. При возможности выбора лекарственного средства всегда помните о том, что препараты с доказательностью рекомендаций А1, В2 и В3 обязательны к назначению, а лекарства с доказательностью С4 могут быть назначены в определенных случаях на усмотрение врача. От применения препаратов с недоказанным эффектом лучше воздержаться.



Проверяем наличие доказательной базы.

Важными инструментами современной доказательной медицины являются систематический обзор и метаанализ. Систематический обзор – это обобщение данных по одной частной четко сформулированной задаче с использованием систематических и точных методов поиска, отбора и критической оценки исследований, относящихся к теме обзора. Метаанализ – это статистический анализ количественных результатов нескольких исследований, посвященных одному и тому же вопросу, с целью выделения «рационального зерна» из большого объема информации (количественный систематический обзор).

Но в современном мире число исследований настолько велико, что у практикующего медицинского специалиста не всегда есть возможность отслеживать абсолютно все статьи в своей области и одновременно принимать пациентов. Здесь на помощь приходят специальные медицинские ресурсы, которые объединяют массу статей по заданной теме. Например, такой международный экспертный ресурс, как Cochrane.org, постоянно анализирует результаты научных исследований и дает возможность широкому кругу медицинских специалистов быть в курсе самой актуальной, достоверной и современной информации из мира медицины. Кокрейновские систематические обзоры и метаанализы давно стали ценным инструментом в принятии решений в сфере здравоохранения и оценке эффективности лекарственных препаратов. Полезными международными экспертными ресурсами являются также PubMed.gov и Who.int.

Если у специалиста нет возможности посещать медицинскую библиотеку, сегодня он может легко и абсолютно бесплатно воспользоваться электронной библиотекой (пример Cyberleninka.ru, где размещено более 2,5 млн. публикаций) в любое удобное время, либо оформить индивидуальную подписку на специализированные медицинские издания по интересующему профилю на сайтах крупных медицинских издательств и журналов Mediasphera.ru, Pharmateca.ru, Rmj.ru, Mednovosti.by. Получить свежую медицинскую информацию и поучаствовать в тренингах и онлайн-семинарах можно на сайтах Amm.net.ua/ru, Umedp.ru, Health-ua.com, а ознакомиться с подробными инструкциями к препаратам для специалистов – в электронном справочнике Vidal.ru/by и на сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Rceth.by (для специалистов Республики Беларусь). Также бывает полезно посетить сайты различных медицинских университетов. Там вы сможете найти ссылки на разнообразные библиотечные сайты, на медицинские ВУЗы стран СНГ и ближнего зарубежья, медицинские ресурсы сети Интернет, электронные энциклопедии, монографии и другую полезную информацию. Проверить наличие интересующего лекарственного средства в аптеках можно на сайтах tabletka.by и 103.by (в Республике Беларусь).



Узнаем больше о немецком растительном средстве Бронхипрет®.

Среди препаратов для лечения кашля при ОРЗ и бронхите хорошим выбором является немецкое растительное средство Бронхипрет® производства компании «Бионорика СЕ».

Обнаружено публикаций, посвященных Бронхипрету®: на PubMed.gov – 23, cochranelibrary.com - 10, rmj.ru – 11, Umedp.ru – 7, Cyberleninka.ru – 136, health-ua.com – 4,170.

Бронхипрет® производится из растительного сырья в соответствии с фирменной запатентованной концепцией «фитониринг». В качестве лекарственных компонентов применяются экстракты: травы тимьяна, или чабреца и плюща вьющегося (в сиропе и каплях) и травы тимьяна и корня первоцвета весеннего, или лекарственного (таблетки). Эти лекарственные травы дополняют эффекты друг друга и в комплексе более эффективны, нежели по-отдельности. Они борются с воспалением в дыхательных путях, разжижают вязкую мокроту и побеждают кашель. Эффективность комбинированной фитотерапии (тимьян и плющ или тимьян и первоцвет) при остром кашле была доказана в ходе 2-х рандомизированных плацебоконтролируемых исследований.

Преимущества Бронхипрета®:

имеет натуральный растительный состав;

уменьшает воспаление в дыхательных путях;

эффективен как при сухом, так и при влажном кашле;

способствует разжижению вязкой мокроты;

снижает степень тяжести заболевания и ускоряет выздоровление;

имеет доказанную эффективность и хорошую переносимость;

разработан для взрослых и детей с 2-х лет.



Заглядываем в клинические протоколы.

Благодаря своим преимуществам, высокой эффективности и хорошей переносимости Бронхипрет® настоятельно рекомендуется при остром кашле следующими авторитетными зарубежными и отечественными руководствами:

Текущими рекомендациями Немецкой ассоциации пульмонологов (2019 г.);

Рекомендациями Немецкого Респираторного Общества по диагностике и лечению острого, подострого и хронического кашля у взрослых (2019 г.);

Рекомендациями Немецкого колледжа врачей общей практики и семейной медицины при остром и хроническом кашле (2021 г.);

Клиническими руководствами Национального института здравоохранения и передового опыта (National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE, Великобритания) при остром кашле.

Клиническими рекомендациями по лечению бронхита у детей РФ (2021 г.). Разработчики – Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Российское респираторное общество.

При остром простудном кашле и бронхите применение Бронхипрета® снижает интенсивность кашля и сокращает продолжительность болезни.



Оцениваем международный опыт применения Бронхипрета®.

Бронхипрет® применяется более 80 лет в Германии и более 15 лет – в России. Благодаря своей эффективности Бронхипрет® востребован врачами, ему доверяют взрослые и любят маленькие пациенты. Поэтому фитопрепарат завоевал общественное признание среди лучших товаров и услуг. Бронхипрет® – победитель премии «Номер один» в Беларуси в 2019, 2020 и 2021 годах. Благодаря доказанному действию в клинических исследованиях, Бронхипрет® рекомендован Респираторным Обществом Германии и другими авторитетными организациями для лечения простудного кашля и бронхита.

Выбираем лекарства надежной компании.

Немецкая компания «Бионорика СЕ» - лидер рынка фитотерапевтических препаратов. Сегодня компания разрабатывает и производит фитопрепараты с научно подтвержденной эффективностью и уникальными свойствами. Суть оригинальной концепции компании «Бионорика СЕ» обозначается термином «фитониринг» - подходом, объединяющим опыт применения растительных средств и современную медицинскую науку, а также технологии производства. Подобный подход дает возможность получать высококачественные и высокоэффективные стандартизированные растительные препараты. Клинические исследования препаратов компании «Бионорика СЕ» проводятся в крупнейших медицинских центрах разных стран Европы и Азии. Особенности состава растительных препаратов и технологии их производства исключают возможность выпуска препаратов-дженериков, поэтому все лекарства, производимые компанией «Бионорика СЕ», являются оригинальными.

