Как отличить кашель при различных патологиях?

Кашель стоит на первом месте в линейке жалоб пациентов при ОРЗ и на пятом месте среди всех поводов обращения к врачу. Многим хорошо знаком именно простудный кашель, однако на самом деле существует огромное количество видов кашля. Не каждый может с ходу разобраться в этом многообразии, поэтому подходы к самостоятельному лечению кашля могут оказаться неверны. Для того, чтобы выяснить, что послужило причиной появления этого симптома в том или ином случае, лучше всего обратиться на консультацию к врачу.



Какие бывают виды кашля?

Мы привыкли разделять кашель на сухой и влажный, сопровождающийся выделением мокроты. Знаем и про острый (длящийся до 3-х недель) подострый или постинфекционный (длящийся от 3-х до 8-ми недель) и хронический (беспокоящий более 8-ми недель) кашель. Однако врач-специалист может куда детальнее оценить этот, казалось бы, простой симптом. Он может уточнить про периодичность кашля (ночной кашель, утренний или вечерний), сезонность (в осенне-зимний период кашель чаще вызывает ОРВИ, а весной – аллергия), оценит тембр кашля (беззвучный, сиплый, грудной, звонкий, лающий, глухой, короткий) а также его характер (кратковременный, периодический, приступообразный). В медицинской практике встречаются и другие, более редкие разновидности кашля:

Сухой психогенный кашель. Такой кашель обычно проявляется только днем и проходит к вечеру. Ночью и во время разговора он исчезает. Его характеризуют быстрые и частые покашливания. Причиной возникновения является стресс. Чаще встречается у детей, однако и взрослые тоже иногда им страдают.

Остаточный кашель. Он сохраняется у человека после ОРВИ (трахеита, бронхита или воспаления легких). Из-за того, что нормальная функция слизистой оболочки дыхательных путей длительно восстанавливается после болезни, на протяжении этого периода она может быть излишне чувствительна к холоду, повышенной влажности, сигаретному дыму, пыли и реагировать на эти раздражители кашлем.

На основании своих наблюдений специалист уже может предположить патологию, на фоне которой возник кашель.



При каких патологиях может возникать кашель?

Перечень состояний, при которых возникает кашель, во многом зависит от возраста. У детей наиболее частыми причинами возникновения кашля являются: кашель на фоне ОРВИ, бронхиальная астма, аллергия (вдыхание пыли или пыльцы), аспирация, гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). У взрослых к этому перечню следует добавить кашель при сердечно-сосудистых, эндокринных, неврологических заболеваниях, травмах, после инвазивных диагностических процедур, а также как побочное явление после приема некоторых медикаментов (например, антигипертензивных препаратов). Кашель действительно очень часто беспокоит «сердечников». Из-за нарушения работы сердца возникает недостаточное кровообращение в легких, которое создает условия для развития бронхоспазма и появления сухого приступообразного кашля. В этом и некоторых других случаях отхаркивающие препараты от кашля не помогут, необходимо лечить основную патологию.



Какие обследования необходимо пройти, если имеется длительный кашель?

Во многом разобраться в причинах появления кашля и его видах помогает обычная беседа с врачом (сбор анамнеза). При первом контакте врач может поинтересоваться:

Как и когда начался кашель?

Какой характер и качество кашля?

На фоне чего возник кашель?

Что именно вызывает приступы кашля?

Есть ли в семье страдающие аллергией?

Какие лекарства получает пациент?

Принимает ли человек какие-либо препараты от кашля и какой они дают результат?

Врач может попросить пациента покашлять, чтобы оценить вид кашля на слух, а также прослушает сердце и легкие, назначит анализы крови и мочи. При подозрении на пневмонию могут быть назначены рентгенограмма или компьютерная томограмма органов грудной клетки, а также другие обследования. Надо отметить, что до 90% случаев кашель все же бывает связан с ОРЗ.



Как эффективно лечить кашель при острых респираторных заболеваниях?

В большинстве случаев простуда начинается с воспаления дыхательных путей и сухого приступообразного кашля. Поэтому основная задача – быстро уменьшить воспалительный процесс, смягчить сухой надсадный кашель и перевести его во влажный. С этой задачей хорошо справляется немецкий растительный препарат Бронхипрет®.

Бронхипрет® — это лекарство на основе комбинаций тимьяна, плюща и примулы, зарекомендовавшего себя благодаря высокой эффективности и хорошей переносимости как у взрослых пациентов, так и у детей с 2-х лет. Бронхипрет® рекомендуется для лечения кашля на фоне острой вирусной инфекции в современных европейских руководствах и рекомендациях немецкого респираторного общества. Благодаря входящим в его состав лекарственным растениям Бронхипрет® оказывает противовоспалительное, бронхоспазмолитическое, муколитическое, смягчающее, противовирусное и антимикробное действие. Учитывая такое комплексное действие препарата, его можно использовать как при сухом с первых дней заболевания, так и при влажном кашле. В начале заболевания Бронхипрет поможет уменьшить раздражение кашлевых рецепторов, и кашель станет реже и не таким болезненным. В фазу влажного кашля он способствует разжижению и выведению мокроты. По данным Кокрановского обзора 2015 года, в ходе которого было проанализировано 71 исследование, получены убедительные доказательства эффективности лекарств на основе тимьяна, плюща и примулы, к которым относится Бронхипрет®, в снижении частоты и тяжести симптомов кашля. Доказано, что Бронхипрет® способствует ускорению заживления слизистой оболочки дыхательных путей после болезни и восстановлению ее защитной функции.



Как правильно принимать Бронхипрет® при кашле?

Бронхипрет® выпускается в трех различных формах: сиропе, растворе и таблетках. Сироп самая удобная форма для детей, его можно применять с 2-х лет. Бронхипрет® раствор разрешен для применения с 6-ти лет, в нем самая высокая концентрация активных веществ тимьяна и плюща. Таблетки удобно взять с собой, если вам нет возможности посидеть дома.

Сироп Бронхипрет® принимают следующим образом:

Дети от 2 до 5 лет – по 3,2 мл 3 раза в день;

Дети от 6 до 11 лет – по 4,3 мл 3 раза в день;

Подростки старше 12 лет и взрослые – по 5,4 мл 3 раза в день.

Схема приема раствора Бронхипрет®:

Дети от 6 до 11 лет – по 1,3 мл 3 раза в день;

Подростки старше 12 лет и взрослые – по 2,6 мл 3 раза в день.

Бронхипрет® в таблетках взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, и составляет не менее 7-ми дней. Многообразие форм выпуска лекарства и возможность лечить с его помощью как сухой, так и влажный кашель, будет удобно для многих. Выбирайте свой Бронхипрет® и будьте здоровы!

