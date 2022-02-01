Как облегчить состояние при ночном кашле?

Кашель – один из самых частых симптомов. Он может возникать как у взрослых, так и у детей, быть сухим и влажным, появляться на фоне простуды и под действием других факторов. Довольно часто бывает, что кашель проявляется только ночью, нарушает сон, затрудняет дыхание и беспокоит домочадцев. Для выявления точной причины ночного кашля может потребоваться осмотр у специалиста и проведение дополнительной диагностики. В лечении используют различные препараты, но особенно эффективными в этом случае могут оказаться комплексные фитотерапевтические средства.



Что такое ночной кашель?

Возможных причин появления ночного кашля множество. В их числе такие заболевания, как: бронхиальная астма, острый бронхит, острые и хронические заболевания ЛОР-органов, гастро-эзофагеальный рефлюкс, заболевания сердечно-сосудистой системы. Но чаще всего ночной кашель связан с острой респираторной инфекцией. В результате внедрения в эпителий дыхательных путей вирусов и бактерий возникает воспаление, отек и гиперреактивность слизистой оболочки. Из-за нарушения работы мукоцилиарного транспорта в дыхательных путях скапливается мокрота и начинает раздражать кашлевые рецепторы. В ночное время суток, когда человек лежит, отведение мокроты из легких и бронхов затруднено, поэтому приступы кашля становятся более продолжительными и настойчивыми.



У кого чаще бывает ночной кашель?

Особенно часто ночной кашель беспокоит детей, поскольку они не всегда могут хорошенько откашляться. В исследовании, проведенном в городе Лестершир (Великобритания) было обследовано 22 840 детей в возрасте от 1-го года до 17-ти лет. Установлено, что ночной кашель отмечается у 25% детей с пиком частоты в 3-4-х летнем возрасте. При этом у детей с рефлюксным кашлем на фоне приема еды и напитков в 2 раза чаще отмечался и ночной кашель. Но в большинстве случаев (70%) родители связывали такой кашель с ОРВИ. Установлено, что у мальчиков до 6-ти летнего возраста ночной кашель возникал чаще, чем у девочек. Ночной кашель, как и любой другой, может быть сухим или влажным.



Как проявляется ночной кашель?

Механизм возникновения и проявления сухого и влажного кашля различен. Навязчивый приступообразный кашель, щекотание, болезненные и «дерущие» ощущения в глотке и трахее при скудном выделении мокроты на фоне воспалительного процесса говорят о сухом кашле. Именно такой кашель особенно мучителен по ночам. Влажный кашель возникает при скоплении в бронхах, трахее и легких большого количества мокроты, или из-за стекания слизи по задней стенке глотки из полости носа и пазух. Причиной влажного кашля по ночам становятся застой мокроты в дыхательных путях. Иными словами, если у человека не получается эффективно откашливаться днем, он будет страдать от кашля ночью.



Чем опасен ночной кашель?

Всем известно, что даже обычная простуда может давать осложнения. Она может перерастать в бронхит или пневмонию, приводить к развитию синусита, отита или тонзиллита. Продолжающийся длительное время сухой кашель по ночам может также говорить о наличии аллергии, хронических заболеваний легких и бронхов, онкологии дыхательных путей, туберкулезе, некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. И это, уже не говоря о том, что внезапный приступ ночного кашля в положении лежа может привести к перекрытию дыхательных путей и удушью. Поэтому, если человека беспокоит ночной кашель, лучше всего обратиться к врачу и разобраться в его причинах ночного кашля.



Когда стоит обращаться к врачу при ночном кашле?

Конечно, попытаться справиться с кашлем можно и нужно самостоятельно. Однако прежде, чем ввязываться в авантюру под названием «самолечение», убедитесь, что у вас отсутствуют «угрожающие» симптомы, которые могут говорить о серьезных заболеваниях. К ним относятся:

Кашель, продолжающийся более 7-ми дней, постоянно усиливающийся;

Длительный кашель, сопровождающийся повышением температуры (37,5 – 38 0 С);

Кашель на фоне высокой температуры (выше 38 0 С), которая держится более 3-х дней;

Кашель, сопровождающийся одышкой, болью в грудной клетке при дыхании и приступами удушья;

Кашель с выделением густой мокроты или мокроты с прожилками крови;

Сопутствующая кашлю слабость и потеря веса;

Внезапные приступы сильного кашля;

Внезапное изменение голоса.

Во всех этих ситуациях заболевший человек нуждается в неотложной медицинской помощи.



Каковы методы облегчения состояния при ночном кашле?

Общие рекомендации при ночном кашле следующие:

Примите возвышенное положение (сидя или полусидя);

Чаще проветривайте и увлажняйте помещение, поскольку свежий воздух снижает кашлевой рефлекс;

Пейте больше жидкости, это облегчает выведение мокроты;

Откажитесь от курения.

Выбор современных лекарственных препаратов для лечения этого неприятного симптома разнообразен. Но все же не следует применять их самостоятельно, не получив профессиональную консультацию врача.

Чтобы кашель в полной мере выполнял свою защитную функцию по очистке дыхательных путей от вирусов, бактерий, аллергенов и пыли, ему нужно помогать. Сухой навязчивый кашель необходимо как можно быстрее смягчить и перевести во влажный, а затем улучшить отхождение мокроты. В аптеках есть эффективные препараты, которые быстро справляются сразу с двумя этими задачами. На первом месте среди них немецкий фитопрепарат Бронхипрет® производства компании Бионорика СЕ.

Бронхипрет® помогает организму избавиться от простудного кашля естественным путем благодаря натуральному природному составу: экстрактам тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета. Поскольку биологически активные вещества растений естественно включаются в наши обменные процессы, лечение хорошо переносится, проходит без осложнений и практически без побочных эффектов. Бронхипрет® уменьшает воспаление, способствует расширению бронхов, разжижению и выведению мокроты, успокаивает в том числе ночной кашель, а также помогает бороться с вирусной инфекцией. Бронхипрет® можно принимать как при сухом, так и при влажном кашле. Препарат представлен в виде сиропа, капель и таблеток. Пациенты могут быть уверены в качестве этого средства – Бронхипрет® завоевал общественное признание среди лучших товаров и услуг, он победитель премии «Номер один» в Беларуси в 2019, 2020 и 2021 годах. При своевременном приеме Бронхипрета® при простуде и от кашля, и от самого заболевания, его вызвавшего, в скором времени не останется и следа.

Литература: